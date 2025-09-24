Укр
"Это несправедливо и невозможно": Трамп пересмотрел подход к Украине

Анна Ярославская
24 сентября 2025, 06:55
Владимир Зеленский рассказал об изменении позиции президента США к обмену территорий между Украиной и РФ.
Зеленский и Трамп провели переговоры в Нью-Йорке / Коллаж: Главред, фото: x.com/whitehouse, ОП

Кратко:

  • Зеленский назвал свой разговор с Трампом "хорошим"
  • Лидеры встретились 23 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН
  • Обсуждались пути завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп, вероятно, изменил позицию в отношении. Украины. Глава Белого дома понимает, что Киев на может обменяться территориями со со страной-агрессором Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

Лидер Украины отметил, что у него состоялся хороший разговор с президентом Трампом.

"По моему мнению, на сегодня Трамп понимает, что мы не можем просто обменяться территориями. Это несправедливо и невозможно. Я думаю, что его (Трампа. - ред.) позиция изменилась", - сказал Зеленский.

Как известно, 23 сентября, Зеленский провел встречу с Трампом в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Лидеры обсуждали перспективы завершения войны в Украине.

После встречи Белый дом опубликовал в соцсети Х фото встречи Зеленского с Трампом. В посте - комплимент президенту Украины, который ему сделал глава США.

"Он смелый человек, ведущий чрезвычайно тяжелую борьбу", - говорится в сообщении.

Трамп сделал громкое заявление о границах 1991 года - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп после переговоров с Владимиром Зеленским заявил, что Украина может вернуть все свои оккупированные Россией территории с помощью ЕС и НАТО. Об этом он написал в заметке в социальной сети Truth Social.

"После того, как я ознакомился и полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России, а также увидел экономические проблемы, которые это вызывает России, я считаю, что Украина, при поддержке Европейского Союза, имеет все возможности бороться и получить всю Украину в ее первоначальном виде. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, а в частности НАТО, восстановление границ, которые существовали до начала войны, вполне реально. Почему бы нет?", - написал президент США.

Позже в интервью Fox News Зеленский прокомментировал пост Трампа в Truth Social и заявил что был немного удивлен положительным тоном лидера США. Однако, по его словам, это дает сигнал о готовности Америки поддерживать Украину до конца войны.

Смотрите видео - Зеленский отреагировал на заявление Трампа о границах 1991 года:

"Обмен территориями" между Украиной и РФ – новости по теме:

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны написали, что президент США Дональд Трамп, вероятно, попытается вернуть Украине оккупированные районы Херсонской и Запорожской областей. Географическое положение этих регионов дает им расширенный выход к Днепру и Черному морю, что повышает их ценность.

Украина не рассматривает сценарии передачи России территорий в обмен на завершение войны, сказал министр иностранных дел Андрей Сибига. Конституция Украины содержит все ответы на данный вопрос.

У Путина "не собираются" возвращать Украине территории в Херсонской и Запорожской областях, считают журналисты The Washington Post. Причина – так называемый сухопутный коридор оккупантов, который через области идет в захваченный Крым.

Может ли Украина выйти на границы 199 года: мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач считает, что на сегодня возвращение Украины к границам 1991 года является нереалистичным, но это не означает, что такой сценарий является абсолютно невозможным.

Горбач предполагает, что Украина сможет выйти на свои границы 1991 года, если произойдет крах в России, в частности падение политического руководства и распад системы управления.

"То есть когда будет что-то аналогичное распаду СССР или даже краху Российской империи в 1917 году. Внутренние беспорядки, внутренний беспорядок и отсутствие воли удерживать эти территории или защищать их - именно такие условия должны сложиться. Тогда солдаты, находящиеся на оккупированной части Украины, заберут оружие и вернутся домой, чтобы там решать проблемы, например, бороться за собственность, власть, престиж, еду и т.д.", - заявил Горбач во время чата на Главреде.

