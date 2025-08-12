Территории "в обмен" на завершение войны: Украина объявила свою позицию

Нельзя допустить нового "Мюнхена", сказал Андрей Сибига.

Украина не отдаст Путину свои территории - МИД / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Кратко:

Украина не будет отдавать РФ свои территории

Нельзя допустить повторения Мюнхенского сговора

Ответ на вопрос территорий – в Конституции Украины

Официальный Киев не рассматривает сценарии, которые предполагают передачу стране-оккупанту России части украинских территорий в обмен на завершение войны. Политика уступок агрессору повторяет ошибки "Мюнхена". Нужно добиться прекращения огня, которое должно стать основой для переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Зеленский уже публично предоставил ответ"

В ходе совместной с главой МИД Чехии Яном Липавским пресс-конференции украинский министр заявил, что Украина стремится к справедливому миру.

"Президент Зеленский уже публично предоставил ответ, а это - Конституция Украины. Конституция Украины содержит все ответы на этот ваш вопрос. Украина стремится к справедливому, всеобъемлющему, устойчивому миру, основанному на уставе ООН и нормах международного права", - объяснил Сибига.

Путин "хочет" Мюнхен-2

Дипломат акцентировал внимание на том, что политика уступок агрессору – повторение ошибки "Мюнхена" и отвечает планам РФ по "Мюнхену-2", предусматривающему сохранение миропорядка, который построен на разделении сфер влияния.

"А это, собственно, то, чего хочет Владимир Путин: политика "Мюнхен-2", продолжение Ялтинского мирового порядка, который был построен на разделении сфер влияния. Соответственно мир должен противодействовать этому совместными мирными усилиями, общей твердой реакцией, потому что Путин тестирует", - уточнил министр.

Сначала – прекращение огня, потом переговоры

Глава МИД добавил, что сейчас ключевой приоритет – прекращение огня, который должен стать базой для проведения дальнейших переговоров.

Пять месяцев назад Украина согласилась с предложением президента США Дональда Трампа относительно безусловного перемирия. Теперь Киев ожидает аналогичного шага со стороны Москвы.

"И конечно, что мы нуждаемся здесь и вовлеченность, и лидерство Соединенных Штатов, и мы благодарны за эти усилия", - подчеркнул Андрей Сибига.

Что говорит эксперт

Путин не пойдет на возвращение оккупированных Херсонской и Запорожской областей, предположил политолог Максим Розумный.

Однако вражеские силы при определенных условиях могут выйти из Харьковской и Сумской областей.

"А вот что касается Харьковской и Сумской областей, при определенных условиях Путин может согласиться на отвод войск, подавая это как "жест доброй воли". В то же время он будет требовать, чтобы украинские войска оставили пограничные позиции в Курской области и сняли угрозу с Белгородской, хотя официальная российская версия уже утверждает, что украинцев там нет. Скорее всего, в случае территориальных договоренностей речь пойдет именно о приграничных районах, которые Путин и так хочет превратить в так называемую санитарную зону", - подчеркнул Розумный.

Встреча Трампа и Путина – главные новости:

Как сообщал Главред, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил свою встречу с главой Кремля Владимиром Путиным. Она пройдет 15 августа на Аляске.

Вероятно, Трамп попытается вернуть Украине оккупированные районы Херсонской и Запорожской областей, предполагают аналитики американского Института изучения войны. Географическое положение областей дает им расширенный выход к Днепру и Черному морю, что добавляет ценности регионам.

Путин попытается переиграть Трампа, считает аналитик Bloomberg Марк Чемпион. По его словам, глава Кремля будет пытаться избежать новых санкций и закрепить за собой оккупированный территории в обмен на временное прекращение огня.

Другие новости:

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

