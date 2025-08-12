У Путина на встречу с Трампом две цели, одна из них – территории – Bloomberg

Одна из ключевых задач России – не допустить участия Зеленского в переговорах.

https://glavred.info/war/u-putina-na-vstrechu-s-trampom-dve-celi-odna-iz-nih-territorii-bloomberg-10689137.html Ссылка скопирована

Путин попытается "переиграть" Трампа - Bloomberg / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главное:

Путин будет "добиваться" снятия угрозы санкций и территорий

Путин "попытается" не допустить участия Зеленского в переговорах

Если территории будут "отданы" в обмен на "перемирие", это будет "навсегда"

Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин в рамках встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске будет добиваться снятия угрозы санкций и закрепления так называемых территориальных достижений. Путин намерен "переиграть" Трампа. В такой ситуации Москва может попытаться "навсегда забрать" оккупированные территории Украины. Об этом пишет обозреватель Марк Чемпион.

Чего будет "добиваться" Путин

В своем материале для Bloomberg автор пишет, что Путин, вероятно, рассматривает запланированную встречу с Трампом на Аляске как "неожиданную возможность" снять угрозу новых санкций и усилить свои позиции в войне против Украины.

видео дня

По мнению журналиста, Путин снова воспользовался стремлением Трампа к "быстрой мирной сделке" и перезагрузке экономических отношений с Москвой.

"Независимо от того, сколько Трамп был готов отдать, Путин видел только одно: стратегическую возможность", - указывает Чемпион.

Путин пытается не допустить участия Зеленского в переговорах

Одна из главных задач Кремля – недопуск президента Украины Владимира Зеленского к переговорам.

"Настаивая на двусторонней встрече, Путин может предложить условия, которые Вашингтон мог бы принять, но Киев - нет. Это сделает Зеленского виновным в срыве мира в глазах Трампа", - считает журналист.

Аляска как "символическое" место встречи

Автор утверждает, что саммит на Аляске может стать серьезным сигналом о "реабилитации Путина". Визит в штат может стать его первой поездкой в США (вне ООН в Нью-Йорке) с 2007 года.

"Территории в обмен на перемирие"

Комментируя сведения Bild о том, что в обмен на "передачу" России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей Кремль может предложить перемирие, Чемпион резко раскритиковал такой опасный "шаг".

"Не обмен, а земля, переданная навсегда, в обмен на временное перемирие", - добавил журналист.

Путин не пойдет на перемирие

Кроме того, он добавил, что обозреватели уже неоднократно говорили: Путин постоянно говорил о своей "готовности" прекратить огонь только после, дескать, устранения "коренных причин", под которыми глава Кремля понимает "демилитаризацию Украины и признание российской сферы влияния в Европе".

"Нет никаких признаков, что он согласится на соглашение, которое позволит Украине сохранить независимый путь развития", - подчеркнул Марк Чемпион.

Что говорит эксперт

Если встреча Трампа и Путина станет безрезультатной, президент США может заморозить американское участие в мирном процессе, сказал в интервью Главреду политолог Максим Розумный.

"В то же время, он вряд ли прекратит поддержку Украины - возможно, даже в определенной степени ее увеличит, или по крайней мере сохранит нынешний уровень. Он будет пытаться сделать так, чтобы Путин не достиг своих целей. При этом Трамп, вероятно, не будет бросаться "спасать" Украину, но, учитывая личную обиду на Путина, сделает немало для сдерживания России. Поэтому на длительное прекращение огня, по меньшей мере до конца этого года, рассчитывать не стоит, хотя определенный шанс существует", - считает эксперт.

Кроме того, по его мнению, Путин не согласится на вывод оккупантов из Запорожской и Херсонской областей.

"Относительно возможных территориальных "обменов": Путин точно не согласится выходить из Запорожской и Херсонской областей, а тем более из Луганской и Донецкой. Он уже провозгласил эти регионы частью России, закрепив это в Конституции, и это его "красная линия", которую, похоже, США учли", - подчеркнул Розумный.

Встреча Трампа и Путина – новости по теме:

Как сообщал Главред, 11 августа Трамп подтвердил свою встречу с Путиным на Аляске. Ожидается, что она пройдет 15 августа.

Следующая встреча должна пройти уже в трехстороннем формате, полагает президент США.

"Следующая встреча состоится с Зеленским и Путиным или Зеленский, Путин и я. Я хочу организовать встречу между двумя лидерами", - добавил Трамп.

Также он заявил, что "будет определенный обмен территориями".

"Будет определенный обмен территориями. Россия держит под оккупацией значительную часть территории Украины, однако США и партнеры будут "пытаться вернуть часть этой территории обратно Украине", - добавил Дональд Трамп и подчеркнул, что лично не намерен заключать с Путиным никаких договоренностей.

Трамп, вероятно, будет пытаться вернуть Украине Херсонскую и Запорожскую области, считают аналитики американского Института изучения войны. Географическое положение дает регионам расширенный выход к Черному морю и реке Днепр, поэтому они особо ценны.

Нужно усиливать давление на Россию, ведь Москва не стремится к прекращению войны, сказал Владимир Зеленский, комментируя вопросы, связанные с предстоящей встречей Трампа и Путина.

"Наоборот, они занимаются такими перемещениями, которые свидетельствуют о подготовке новых наступательных операций. В таких условиях важно, чтобы единству мира ничего не угрожало", - добавил президент.

Другие новости:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред