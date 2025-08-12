Укр
У Путина на встречу с Трампом две цели, одна из них – территории – Bloomberg

Андрей Ганчук
12 августа 2025, 15:35
Одна из ключевых задач России – не допустить участия Зеленского в переговорах.
Трамп, Путин
Путин попытается "переиграть" Трампа - Bloomberg / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главное:

  • Путин будет "добиваться" снятия угрозы санкций и территорий
  • Путин "попытается" не допустить участия Зеленского в переговорах
  • Если территории будут "отданы" в обмен на "перемирие", это будет "навсегда"

Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин в рамках встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске будет добиваться снятия угрозы санкций и закрепления так называемых территориальных достижений. Путин намерен "переиграть" Трампа. В такой ситуации Москва может попытаться "навсегда забрать" оккупированные территории Украины. Об этом пишет обозреватель Марк Чемпион.

Чего будет "добиваться" Путин

В своем материале для Bloomberg автор пишет, что Путин, вероятно, рассматривает запланированную встречу с Трампом на Аляске как "неожиданную возможность" снять угрозу новых санкций и усилить свои позиции в войне против Украины.

По мнению журналиста, Путин снова воспользовался стремлением Трампа к "быстрой мирной сделке" и перезагрузке экономических отношений с Москвой.

"Независимо от того, сколько Трамп был готов отдать, Путин видел только одно: стратегическую возможность", - указывает Чемпион.

Путин пытается не допустить участия Зеленского в переговорах

Одна из главных задач Кремля – недопуск президента Украины Владимира Зеленского к переговорам.

"Настаивая на двусторонней встрече, Путин может предложить условия, которые Вашингтон мог бы принять, но Киев - нет. Это сделает Зеленского виновным в срыве мира в глазах Трампа", - считает журналист.

Аляска как "символическое" место встречи

Автор утверждает, что саммит на Аляске может стать серьезным сигналом о "реабилитации Путина". Визит в штат может стать его первой поездкой в США (вне ООН в Нью-Йорке) с 2007 года.

"Территории в обмен на перемирие"

Комментируя сведения Bild о том, что в обмен на "передачу" России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей Кремль может предложить перемирие, Чемпион резко раскритиковал такой опасный "шаг".

"Не обмен, а земля, переданная навсегда, в обмен на временное перемирие", - добавил журналист.

Путин не пойдет на перемирие

Кроме того, он добавил, что обозреватели уже неоднократно говорили: Путин постоянно говорил о своей "готовности" прекратить огонь только после, дескать, устранения "коренных причин", под которыми глава Кремля понимает "демилитаризацию Украины и признание российской сферы влияния в Европе".

"Нет никаких признаков, что он согласится на соглашение, которое позволит Украине сохранить независимый путь развития", - подчеркнул Марк Чемпион.

Что говорит эксперт

Если встреча Трампа и Путина станет безрезультатной, президент США может заморозить американское участие в мирном процессе, сказал в интервью Главреду политолог Максим Розумный.

"В то же время, он вряд ли прекратит поддержку Украины - возможно, даже в определенной степени ее увеличит, или по крайней мере сохранит нынешний уровень. Он будет пытаться сделать так, чтобы Путин не достиг своих целей. При этом Трамп, вероятно, не будет бросаться "спасать" Украину, но, учитывая личную обиду на Путина, сделает немало для сдерживания России. Поэтому на длительное прекращение огня, по меньшей мере до конца этого года, рассчитывать не стоит, хотя определенный шанс существует", - считает эксперт.

Кроме того, по его мнению, Путин не согласится на вывод оккупантов из Запорожской и Херсонской областей.

"Относительно возможных территориальных "обменов": Путин точно не согласится выходить из Запорожской и Херсонской областей, а тем более из Луганской и Донецкой. Он уже провозгласил эти регионы частью России, закрепив это в Конституции, и это его "красная линия", которую, похоже, США учли", - подчеркнул Розумный.

Встреча Трампа и Путина – новости по теме:

Как сообщал Главред, 11 августа Трамп подтвердил свою встречу с Путиным на Аляске. Ожидается, что она пройдет 15 августа.

Следующая встреча должна пройти уже в трехстороннем формате, полагает президент США.

"Следующая встреча состоится с Зеленским и Путиным или Зеленский, Путин и я. Я хочу организовать встречу между двумя лидерами", - добавил Трамп.

Также он заявил, что "будет определенный обмен территориями".

"Будет определенный обмен территориями. Россия держит под оккупацией значительную часть территории Украины, однако США и партнеры будут "пытаться вернуть часть этой территории обратно Украине", - добавил Дональд Трамп и подчеркнул, что лично не намерен заключать с Путиным никаких договоренностей.

Трамп, вероятно, будет пытаться вернуть Украине Херсонскую и Запорожскую области, считают аналитики американского Института изучения войны. Географическое положение дает регионам расширенный выход к Черному морю и реке Днепр, поэтому они особо ценны.

Нужно усиливать давление на Россию, ведь Москва не стремится к прекращению войны, сказал Владимир Зеленский, комментируя вопросы, связанные с предстоящей встречей Трампа и Путина.

"Наоборот, они занимаются такими перемещениями, которые свидетельствуют о подготовке новых наступательных операций. В таких условиях важно, чтобы единству мира ничего не угрожало", - добавил президент.

Другие новости:

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Владимир Зеленский Bloomberg Дональд Трамп Владимир Путин Переговоры на Аляске
Территории "в обмен" на завершение войны: Украина объявила свою позицию

Территории "в обмен" на завершение войны: Украина объявила свою позицию

16:53Война
Решений по Украине не будет: Зеленский удивил заявлением о саммите на Аляске

Решений по Украине не будет: Зеленский удивил заявлением о саммите на Аляске

16:52Война
Зеленский поручил упростить пересечение границы для части мужчин: кто в списке

Зеленский поручил упростить пересечение границы для части мужчин: кто в списке

16:41Украина
Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

Ситуация на Сумщине меняется: как ВСУ нашли слабое место и вытесняют врага

Ситуация на Сумщине меняется: как ВСУ нашли слабое место и вытесняют врага

"Чувствовать себя любимой": экс-жена Кличко заговорила о свадьбе

"Чувствовать себя любимой": экс-жена Кличко заговорила о свадьбе

17:21

Чем заменяли всем известный йогурт в СССР и как он назывался

17:12

Где спрятался попугай: только люди с суперспособностями его увидят

16:55

От простой добавки крысы бегут без оглядки: как легко избавиться от грызуновВидео

16:53

Территории "в обмен" на завершение войны: Украина объявила свою позицию

16:52

Решений по Украине не будет: Зеленский удивил заявлением о саммите на Аляске

Кризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - ШапранКризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - Шапран
16:41

Зеленский поручил упростить пересечение границы для части мужчин: кто в списке

16:24

Враг усилил давление на двух важных направлениях: куда рвутся россияне

16:15

"Ситуация очень сложная, запас прочности экономики РФ подошел к концу": что ждет РоссиюВидео

16:05

Санкции "уничтожат Россию": в Сенате пригрозили Путину перед переговорами

15:59

Голливуд снимет приквел "Рэмбо": кто заменит Сталлоне

15:50

У украинцев может возникнуть задолженность за газ при регулярной оплате - причина

15:43

Среди старого хлама найдете сокровище: советские часы, которые стоят тысячиФото

15:35

У Путина на встречу с Трампом две цели, одна из них – территории – Bloomberg

15:24

Порошенко потратил $200 тыс на лечение диабета в Лондоне, потому что когда-то уничтожил поддержку инсулинозависимых – военный

15:11

Как сказать на украинском "утренник" и "транжир": ни за что не догадаетесь самостоятельноВидео

15:07

"Реальное изменение на поле боя": Сибига рассказал, как работает чешская инициатива

15:05

Быстро, просто и пальчики оближешь: рецепт фантастической закуски из помидоров

14:52

Об этом знали лишь единицы: украинцам раскрыли секрет увеличения пенсии

14:34

Новый сценарий Путина: Туск предупредил, что РФ хочет рассорить Киев и Варшаву

13:58

Украинский футболист Забарный стал игроком ПСЖ: не обошлось без скандала с РФ

13:57

Жара усилится: стала известна дата повышения температуры воздуха в Украине

13:54

Под угрозой два стратегических города: в Bild узнали о критическом прорыве РФ

13:51

"Венгерский Янукович": у Орбана нашли особняк с большим зоопаркомФото

13:12

Яблоко от яблони: сын путинистки Валерии избил свою жену

12:54

Что РФ готовит вместо окончания войны: Зеленский о переговорах Трампа с Путиным

12:49

Минус радиолокационный комплекс: в Крыму уничтожен мощный радар

12:48

Пожарные машины мчатся с сиренами: дроны атаковали Татарстан

12:22

Что мешает выспаться и расслабиться: восемь промахов в декоре спальни

12:09

"Встречаюсь с тремя": Наталка Денисенко откровенно рассказала о личном

12:00

"Некоторые персонажи просто переобулись": Dibrova об артистах-беглецах, украинском шоу-бизнесе и современной музыкеЭксклюзив

11:52

Люди годами ошибаются: какие продукты нельзя хранить вместе

11:49

Как россияне могли прорваться на востоке: в ВСУ раскрыли тактику врага

11:41

Почему 13 августа нельзя начинать новые важные дела: какой церковный праздник

11:12

Пловчиха Клочкова зарабатывает в оккупированном Севастополе: что она делает

10:54

Три города в большой опасности, Азов занял полосу обороны: что происходит на Донбассе

10:52

Китайский гороскоп на завтра 13 августа: Тиграм - беспокойство, Обезьянам - обман

10:50

Не только остановить войну в Украине: что может Трамп заставить сделать Путина

10:50

Какие территории Трамп может вернуть Украине на переговорах с Путиным – ISW

10:20

Женщина, разгадав тайну дочери, раскрыла ее странные действия с ложками и вилками

10:12

Скучает по СССР и поддерживает МП: куда пропал Алексей Дивеев-Церковный

09:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 августа (обновляется)

09:31

Опасаются сделки с Путиным: лидеры ЕС планируют переговоры с Трампом - WSJ

09:25

Не менее 12 добровольцев погибли в тренировочном лагере в Кропивницком – NYT

09:23

Известная пиарщица отказалась сотрудничать с Козловским - что произошло

09:12

РФ ударила по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ

09:10

Какой вы друг по месяцу рождения: характеристика от января до декабря

08:30

Пентагон подтвердил обмен территориями между РФ и Украиной

08:19

София Ротару публично отвергла известную украинскую певицу - детали

08:18

Киев готов уступить Москве уже оккупированные территории - The Telegraph

08:14

Карта Deep State онлайн за 12 августа: что происходит на фронте (обновляется)

