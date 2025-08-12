Какие территории Трамп может вернуть Украине на переговорах с Путиным – ISW

Главное:
- США, вероятно, будут стремиться вернуть Украине определённые регионы
- Речь идёт о Херсонской и Запорожской областях
Американский Институт изучения войны сообщает, что президент Дональд Трамп дал понять: в ходе переговоров США, вероятно, будут стремиться вернуть Украине определённые ключевые регионы.
При этом он не уточнил, какие именно территории считает приоритетными, говорится в отчете ISW.
Эксперты предполагают, что речь идёт о Херсонской и Запорожской областях, обладающих высоким стратегическим и экономическим значением. Эти регионы обеспечивают расширенный выход к Черному морю и реке Днепр, что делает их особенно ценными.
Согласно отчёту ISW, Черноморское побережье критически важно для украинского экспорта, особенно в сфере сельского хозяйства и полезных ископаемых. Кроме того, Украина располагает значительными запасами стратегически важного сырья, а прямой выход России к этим территориям открывает ей доступ к доходам от экспорта украинских ресурсов.
Также отмечается, что Днепр и прилегающие к нему районы имеют важное оперативное значение, поскольку река выполняет функцию естественной оборонительной линии.
Переговоры Трампа с Путиным: мнение эксперта
По мнению политолога и преподавателя КНУ имени Тараса Шевченко Петра Олещука, согласие Владимира Путина на возможные переговоры с Украиной связано не с желанием урегулировать конфликт, а с попыткой выиграть время и предотвратить введение более жёстких санкций, а также ухудшение отношений с США и Дональдом Трампом.
Олещук отметил в интервью изданию Главред, что это — не что иное, как очередной элемент манипулятивной игры со стороны Кремля.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
