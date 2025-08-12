Какие территории Трамп может вернуть Украине на переговорах с Путиным – ISW

В ходе переговоров США, вероятно, будут стремиться вернуть Украине определённые ключевые регионы.

https://glavred.info/world/kakie-territorii-tramp-mozhet-vernut-ukraine-na-peregovorah-s-putinym-isw-10689047.html Ссылка скопирована

Появился прогноз по переговорам Дональда Трампа и Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Главное:

США, вероятно, будут стремиться вернуть Украине определённые регионы

Речь идёт о Херсонской и Запорожской областях

Американский Институт изучения войны сообщает, что президент Дональд Трамп дал понять: в ходе переговоров США, вероятно, будут стремиться вернуть Украине определённые ключевые регионы.

При этом он не уточнил, какие именно территории считает приоритетными, говорится в отчете ISW.

видео дня

Эксперты предполагают, что речь идёт о Херсонской и Запорожской областях, обладающих высоким стратегическим и экономическим значением. Эти регионы обеспечивают расширенный выход к Черному морю и реке Днепр, что делает их особенно ценными.

Согласно отчёту ISW, Черноморское побережье критически важно для украинского экспорта, особенно в сфере сельского хозяйства и полезных ископаемых. Кроме того, Украина располагает значительными запасами стратегически важного сырья, а прямой выход России к этим территориям открывает ей доступ к доходам от экспорта украинских ресурсов.

Также отмечается, что Днепр и прилегающие к нему районы имеют важное оперативное значение, поскольку река выполняет функцию естественной оборонительной линии.

Переговоры Трампа с Путиным: мнение эксперта

По мнению политолога и преподавателя КНУ имени Тараса Шевченко Петра Олещука, согласие Владимира Путина на возможные переговоры с Украиной связано не с желанием урегулировать конфликт, а с попыткой выиграть время и предотвратить введение более жёстких санкций, а также ухудшение отношений с США и Дональдом Трампом.

Олещук отметил в интервью изданию Главред, что это — не что иное, как очередной элемент манипулятивной игры со стороны Кремля.

Переговоры Трампа с Путиным - новости по теме

Ранее советник Трампа назвал три ключевых инструмента влияния на Путина. Пастор Бернс поддерживает использование всех инструментов для завершения войны и безопасности Украины.

Напомним, лидеры ЕС планируют переговоры с Трампом перед его встречей с Путиным. Европейские политики хотят убедить Трампа усилить давление на Путина если тот не будет вести переговоры в духе доброй воли.

Как писал Главред, 15 августа президент США Дональд Трамп должен встретится с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске. Ключевой темой их переговоров будет война в Украине.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред