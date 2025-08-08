Путин согласился на переговоры с Украиной неспроста: политолог оценил опасность

Путин хочет выиграть самое ценное - время.

Путин убежден, что победа РФ на фронте не за горами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что сказал Олещук:

Путин откладывает введение жестких санкций

Диктатор убежден, что на фронте у армии РФ все хорошо

Со временем потребность в переговорах у Путина исчезнет

Кремлевский диктатор Владимир Путин согласился на переговоры с Украиной чтобы отложить введение жестких санкций и вообще дальнейшее ухудшение отношений с США и Дональдом Трампом.

В интервью Главреду рассказал политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук. По его словам, это последний манипулятивный аргумент в этой теме.

"Очевидно, Путин будет пытаться манипулировать темой прекращения огня и завершения войны - чего, собственно, и хочет Трамп. Он, по сути, сказал то, что Трамп ожидал услышать, и теперь, очевидно, надеется, что никаких дальнейших санкций не будет и можно будет еще какое-то время протянуть", - отметил политолог.

Сейчас основной задачей диктатора является выиграть время. Путин искренне считает, что на фронте у оккупационной армии страны-агрессора России нет никаких проблем и она скоро победит всех.

"Но санкции могут быть очень и очень болезненными - как и любые другие меры. Поэтому он банально тянет время, надеясь, что пока он это делает, все как-то само решится в его пользу. Соответственно, потребность в каких-то переговорах исчезнет", - подытожил Олещук.

Переговоры с Россией - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Владимир Зеленский сообщил, что уже обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Белый дом работает над организацией встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако в Америке и Европе высказываются опасения, что Путин выдвинул идею встречи, чтобы и дальше тянуть время, а не для того, чтобы договориться о мире.

Накануне стало известно, что Белый дом работает над организацией встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

Другие новости:

