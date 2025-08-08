Олещук: Прекращение огня для Путина - это признание поражения, он тянет время

Основной риск для Украины в том, что Путин, затягивая время, будет требовать от США прекращения помощи Украине.

https://glavred.info/interview/prekrashchenie-ognya-dlya-putina-eto-priznat-porazhenie-on-tyanet-vremya-oleshchuk-10687988.html Ссылка скопирована

Путин хочет тянуть время, потому что уверен, что способен выиграть войну - Олещук/ Коллаж: Главред

После встречи российского диктатора Владимира Путина с советником Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом в Кремле прозвучал ряд заявлений. В частности, теперь стороны рассматривают вопрос вероятных переговоров между руководителями Кремля и Белого дома. Причем предмет этих переговоров до сих пор неясен, ведь в медиа выдвигают ряд предположений, противоречивых для Украины.

В интервью Главреду политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук рассказал, почему в Кремле публично ублажают Трампа, почему прекращение огня будет означать поражение Путина и сколько времени есть у Кремля, чтобы откладывать решение о завершении войны.

Почему Путинсогласился на переговоры с Украиной - какова его цель?

видео дня

Его цель достаточно проста - таким образом он откладывает введение жестких санкций и вообще дальнейшее ухудшение отношений с США и Дональдом Трампом. То есть это его последний манипулятивный аргумент в этой теме. Очевидно, Путин будет пытаться манипулировать темой прекращения огня и завершения войны - чего, собственно, и хочет Трамп.

Он, по сути, сказал то, что Трамп ожидал услышать, и теперь, очевидно, надеется, что никаких дальнейших санкций не будет и можно будет еще какое-то время протянуть.

Ведь основная задача Путина - выиграть время. Он считает, что на фронте у него все прекрасно, значит, он скоро всех победит. Но санкции могут быть очень и очень болезненными - как и любые другие меры. Поэтому он банально тянет время, надеясь, что пока он это делает, все как-то само решится в его пользу. Соответственно, потребность в каких-то переговорах исчезнет.

До какого момента Путин может таким образом затягивать время?

Была информация в медиа о якобы докладе Генштаба, что через два-три месяца украинский фронт развалится, и он победит. Думаю, Путин хочет протянуть до зимы, надеясь, что тогда у него будет лучшая позиция для переговоров.

Владимир Путин и Стив Уиткофф / kremlin.ru

А как тогда трактовать информацию польского издания Onet относительно плана Уиткоффа - о перемирии, отложении вопроса территорий, отмене санкций?

Теоретически, в ней нет ничего, что не могло бы быть правдой. Но меня удивляет, почему эта информация появилась именно в польском издании. Следовательно, есть определенные сомнения относительно ее достоверности. Что-то подобное могло бы обсуждаться, но возникают вопросы относительно деталей: когда, как и при каких условиях могут быть отменены санкции. Я скептически к этому отношусь, хотя в принципе - возможно.

В то же время есть публикация Bloomberg, в которой говорится, что Путин может согласиться на переговоры после обсуждения вопроса обмена территорий - о чем может идти речь?

Мне трудно сказать. Я не совсем понимаю, о каких территориях идет речь, кто на что хочет их менять и как. Сейчас Путин контролирует часть украинских территорий - как их можно "поменять", я не знаю. Возможно, здесь имеется в виду "территориальный вопрос" в целом. Но я могу предположить, что речь идет о так называемом территориальном вопросе. То есть Путин, очевидно, хочет затянуть время именно через обсуждение территорий - условно говоря, "территориальные переговоры". То есть свести все к тому, что якобы существуют какие-то территориальные споры, а он, в свою очередь, претендует на все области, которые уже внес в свою Конституцию. И выдвигает какие-то аргументы.

Якобы Путин может сказать: "Ну хорошо, давайте начнем процесс, давайте обсуждать территории". А это можно делать можно вечно. И это лучший способ затягивать время практически столько, сколько ему будет нужно.

То есть, пока Путин будет тянутьвремя, о прекращении огня даже не будет идти речь?

Именно так. Это ключевое: все требуют от него прекращения огня, а Марко Рубио даже сказал, что на каком-то этапе урегулирования оно должно произойти. Путин взамен может сказать: "Я готов, но сначала - обсуждение территорий".

Насколько при таких условиях это безопасно для Украины?

На самом деле, мы еще не приблизились к прекращению огня - никто реально об этом не говорит. Я убежден, что Путин не пойдет быстро на прекращение огня, потому что это - его главный аргумент. Если же и пойдет, то, например, скажет: "А вот мне еще нужны гарантии защиты русского языка, церкви, места в правительстве Украины". В ответ его, конечно, пошлют по известному направлению. Поэтому продолжение войны, обстрелы городов, атаки гражданских - это единственное его преимущество, возможность давления.

Идти на прекращение огня для Путина - это фактически (по крайней мере частично) признать поражение. Потому что он же начинал войну не ради части территорий, а ради контроля над всей Украиной. Поэтому десант высаживался не где-то на востоке, а в Гостомеле. И поэтому идти на прекращение огня - это признать, что он не достиг главной цели.

Россия давно избегает темы прекращения огня. Им это не нужно. Но они понимают, что формально прекращение огня можно подать как завершение войны - это удовлетворит Трампа. Путин хочет "продать" это как нечто ценное, за что хочет получить что-то серьезное - например, не столько отмену санкций, а гарантии возвращения Украины в российскую орбиту.

Если Путин в дальнейшем будет пытаться убедить Трампа в своем "миролюбии", то какие это несет риски для Украины? Как в таких условиях воспринимать его заявления о возможных переговорах с Зеленским?

Путин, по сути, ничего не сказал. Это просто интерпретация - что он готов к переговорам. Он повторил: "Когда будут условия". А когда - неизвестно. Это фактически - отказ от переговоров.

Основной риск в том, что Путин, затягивая время, будет требовать от США прекращения помощи Украине. Он будет говорить: "Прекратите поставки оружия для быстрого мира". Также он надеется избежать новых санкций. То есть, если Трамп поддастся - давление на Путина будет меньше, а помощь Украине уменьшится.

А Трамп готов играть в эту игру?

Трудно сказать. Потому что речь идет о Трампе - непредсказуемом политике. Есть некоторые сигналы, которые дают осторожный оптимизм. Например, якобы он выставил условие: встреча с Путиным возможна только в паре со встречей с Зеленским, и что она должна означать завершение войны. Пока россияне на это не соглашаются. В то же время, Трамп теоретически может поддержать новые санкции, но так же может решить, что главное - не сорвать встречу с Путиным.

Поэтому внедрение или не внедрение санкций в ближайшие дни будет показательным. Если санкции будут - Трамп покажет, что не поддается манипуляциям. Если же снова будет только какое-то заявление об "очередном сроке" - это будет означать, что Путину снова удалось затянуть Трампа в свою игру.

О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред