Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Интервью

Олещук: Прекращение огня для Путина - это признание поражения, он тянет время

Анастасия Заремба
8 августа 2025, 09:00
111
Основной риск для Украины в том, что Путин, затягивая время, будет требовать от США прекращения помощи Украине.
Олещук: Прекращение огня для Путина - это признание поражения, он тянет время
Путин хочет тянуть время, потому что уверен, что способен выиграть войну - Олещук/ Коллаж: Главред

После встречи российского диктатора Владимира Путина с советником Трампа по вопросам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом в Кремле прозвучал ряд заявлений. В частности, теперь стороны рассматривают вопрос вероятных переговоров между руководителями Кремля и Белого дома. Причем предмет этих переговоров до сих пор неясен, ведь в медиа выдвигают ряд предположений, противоречивых для Украины.

В интервью Главреду политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук рассказал, почему в Кремле публично ублажают Трампа, почему прекращение огня будет означать поражение Путина и сколько времени есть у Кремля, чтобы откладывать решение о завершении войны.

Почему Путинсогласился на переговоры с Украиной - какова его цель?

видео дня

Его цель достаточно проста - таким образом он откладывает введение жестких санкций и вообще дальнейшее ухудшение отношений с США и Дональдом Трампом. То есть это его последний манипулятивный аргумент в этой теме. Очевидно, Путин будет пытаться манипулировать темой прекращения огня и завершения войны - чего, собственно, и хочет Трамп.

Он, по сути, сказал то, что Трамп ожидал услышать, и теперь, очевидно, надеется, что никаких дальнейших санкций не будет и можно будет еще какое-то время протянуть.

Ведь основная задача Путина - выиграть время. Он считает, что на фронте у него все прекрасно, значит, он скоро всех победит. Но санкции могут быть очень и очень болезненными - как и любые другие меры. Поэтому он банально тянет время, надеясь, что пока он это делает, все как-то само решится в его пользу. Соответственно, потребность в каких-то переговорах исчезнет.

До какого момента Путин может таким образом затягивать время?

Была информация в медиа о якобы докладе Генштаба, что через два-три месяца украинский фронт развалится, и он победит. Думаю, Путин хочет протянуть до зимы, надеясь, что тогда у него будет лучшая позиция для переговоров.

Путин, Виткофф, Уиткофф
Владимир Путин и Стив Уиткофф / kremlin.ru

А как тогда трактовать информацию польского издания Onet относительно плана Уиткоффа - о перемирии, отложении вопроса территорий, отмене санкций?

Теоретически, в ней нет ничего, что не могло бы быть правдой. Но меня удивляет, почему эта информация появилась именно в польском издании. Следовательно, есть определенные сомнения относительно ее достоверности. Что-то подобное могло бы обсуждаться, но возникают вопросы относительно деталей: когда, как и при каких условиях могут быть отменены санкции. Я скептически к этому отношусь, хотя в принципе - возможно.

В то же время есть публикация Bloomberg, в которой говорится, что Путин может согласиться на переговоры после обсуждения вопроса обмена территорий - о чем может идти речь?

Мне трудно сказать. Я не совсем понимаю, о каких территориях идет речь, кто на что хочет их менять и как. Сейчас Путин контролирует часть украинских территорий - как их можно "поменять", я не знаю. Возможно, здесь имеется в виду "территориальный вопрос" в целом. Но я могу предположить, что речь идет о так называемом территориальном вопросе. То есть Путин, очевидно, хочет затянуть время именно через обсуждение территорий - условно говоря, "территориальные переговоры". То есть свести все к тому, что якобы существуют какие-то территориальные споры, а он, в свою очередь, претендует на все области, которые уже внес в свою Конституцию. И выдвигает какие-то аргументы.

Якобы Путин может сказать: "Ну хорошо, давайте начнем процесс, давайте обсуждать территории". А это можно делать можно вечно. И это лучший способ затягивать время практически столько, сколько ему будет нужно.

То есть, пока Путин будет тянутьвремя, о прекращении огня даже не будет идти речь?

Именно так. Это ключевое: все требуют от него прекращения огня, а Марко Рубио даже сказал, что на каком-то этапе урегулирования оно должно произойти. Путин взамен может сказать: "Я готов, но сначала - обсуждение территорий".

Насколько при таких условиях это безопасно для Украины?

На самом деле, мы еще не приблизились к прекращению огня - никто реально об этом не говорит. Я убежден, что Путин не пойдет быстро на прекращение огня, потому что это - его главный аргумент. Если же и пойдет, то, например, скажет: "А вот мне еще нужны гарантии защиты русского языка, церкви, места в правительстве Украины". В ответ его, конечно, пошлют по известному направлению. Поэтому продолжение войны, обстрелы городов, атаки гражданских - это единственное его преимущество, возможность давления.

Идти на прекращение огня для Путина - это фактически (по крайней мере частично) признать поражение. Потому что он же начинал войну не ради части территорий, а ради контроля над всей Украиной. Поэтому десант высаживался не где-то на востоке, а в Гостомеле. И поэтому идти на прекращение огня - это признать, что он не достиг главной цели.

Россия давно избегает темы прекращения огня. Им это не нужно. Но они понимают, что формально прекращение огня можно подать как завершение войны - это удовлетворит Трампа. Путин хочет "продать" это как нечто ценное, за что хочет получить что-то серьезное - например, не столько отмену санкций, а гарантии возвращения Украины в российскую орбиту.

Если Путин в дальнейшем будет пытаться убедить Трампа в своем "миролюбии", то какие это несет риски для Украины? Как в таких условиях воспринимать его заявления о возможных переговорах с Зеленским?

Путин, по сути, ничего не сказал. Это просто интерпретация - что он готов к переговорам. Он повторил: "Когда будут условия". А когда - неизвестно. Это фактически - отказ от переговоров.

Основной риск в том, что Путин, затягивая время, будет требовать от США прекращения помощи Украине. Он будет говорить: "Прекратите поставки оружия для быстрого мира". Также он надеется избежать новых санкций. То есть, если Трамп поддастся - давление на Путина будет меньше, а помощь Украине уменьшится.

А Трамп готов играть в эту игру?

Трудно сказать. Потому что речь идет о Трампе - непредсказуемом политике. Есть некоторые сигналы, которые дают осторожный оптимизм. Например, якобы он выставил условие: встреча с Путиным возможна только в паре со встречей с Зеленским, и что она должна означать завершение войны. Пока россияне на это не соглашаются. В то же время, Трамп теоретически может поддержать новые санкции, но так же может решить, что главное - не сорвать встречу с Путиным.

Поэтому внедрение или не внедрение санкций в ближайшие дни будет показательным. Если санкции будут - Трамп покажет, что не поддается манипуляциям. Если же снова будет только какое-то заявление об "очередном сроке" - это будет означать, что Путину снова удалось затянуть Трампа в свою игру.

О персоне: Петр Олещук

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин встреча Путина и Трампа Петр Олещук встреча Зеленского с Путиным
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Два города в опасности: в ISW предупредили, куда планируют прорваться оккупанты

Два города в опасности: в ISW предупредили, куда планируют прорваться оккупанты

10:13Фронт
Пожар вспыхнул возле мощного объекта: Крым атаковали украинские дроны

Пожар вспыхнул возле мощного объекта: Крым атаковали украинские дроны

09:09Война
Олещук: Прекращение огня для Путина - это признание поражения, он тянет время

Олещук: Прекращение огня для Путина - это признание поражения, он тянет время

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 8 августа: Львам - разрыв, Стрельцам - организовать встречу

Гороскоп Таро на завтра 8 августа: Львам - разрыв, Стрельцам - организовать встречу

Китайский гороскоп на сегодня 8 августа: Козлам - обида, Собакам - оскорбления

Китайский гороскоп на сегодня 8 августа: Козлам - обида, Собакам - оскорбления

Украинцам начали выписывать штрафы за содержание животных дома: что известно

Украинцам начали выписывать штрафы за содержание животных дома: что известно

Жара отступает, идет похолодание: в каких областях влупит +9 градусов

Жара отступает, идет похолодание: в каких областях влупит +9 градусов

Как в Украине может закончиться война: в Канаде назвали три сценария

Как в Украине может закончиться война: в Канаде назвали три сценария

Последние новости

10:13

Два города в опасности: в ISW предупредили, куда планируют прорваться оккупанты

09:49

"Удивительно": дочь Максима Галкина стала его копией

09:09

Пожар вспыхнул возле мощного объекта: Крым атаковали украинские дроны

09:08

Почему после посещения кладбища надо мыть руки: священник объяснилВидео

09:04

Наземная война будет продолжаться: в Forbes объяснили, на что рассчитывает Путин

Трамп намерен разорвать нефтяную связку Китая и РФ, США готовятся к войне – ЗагороднийТрамп намерен разорвать нефтяную связку Китая и РФ, США готовятся к войне – Загородний
09:00

Олещук: Прекращение огня для Путина - это признание поражения, он тянет время

08:57

Ольга Сумская показала фигуру в купальнике - как она выглядит

08:10

Очередное Трамп-шоу вокруг переговоровмнение

08:04

США готовятся к встрече Трампа, Зеленского и Путина, время уже определено - СМИ

Реклама
07:31

Срок ультиматума Путину истекает: Трамп сказал, будет ли в Украине прекращен огоньВидео

07:10

Кто сбежал из тюрьмы: только самые внимательные смогут разгадать загадку

06:42

Армия РФ атаковала дронами Киевщину: возникли пожары, пострадали женщины

06:10

Встреча Виткофа и дальнейшая краткосрочная перспектива для завершения войнымнение

05:45

Вселенная на их стороне: три знака зодиака получат то, о чем долго мечтали

05:05

Как правильно - "будь ласка" или "будь-ласка": учитель дала окончательный ответВидео

04:30

Как создавать вау-эффект: дизайнер назвал идеальные сочетания цветов в интерьереФото

04:02

Откуда птицы знают дорогу на юг: ученая озвучила неочевидный факт

03:30

В жизни четырех знаков зодиака начнется новый уровень 8 августа: кто в списке

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с совой на дереве за 9 секунд

01:36

"На грани": Сырский пролил свет на ситуацию на самом сложном участке фронта

Реклама
01:20

Ворвется прошлое: ТОП-3 знака, которые рискуют вернуться к прежним в августе

01:04

Есть пять сценариев: как завершится война в Украине

00:39

Уиткофф раскрыл детали разговора с Путиным советникам по безопасности

00:00

Трамп открыто высказался о встрече с Путиным: что скрывается за его словами

07 августа, четверг
23:22

Как завершится война в Украине: Сырский заговорил о победеВидео

23:08

Страницы жизни Николая Леонтовича: что скрывала советская власть

23:03

Криминальные фильмы на реальных событиях: топ-5 новых релизов

22:04

В Киеве увеличилось число больных COVID-19: медики предупредили о новой волне вируса

21:57

Состоится важная встреча с представителем Трампа и Европой: Зеленский раскрыл деталиВидео

21:46

Дипломат раскрыл сценарий: как РФ готовит ловушку для Украины, и это не переговоры

21:40

Что нужно сделать в свой день рождения женщинам, чтобы притянуть успех

21:19

В Индии приостанавливают закупки нефти из РФ из-за Трампа – Bloomberg

21:17

"Артерию, сухожилия": Максима Галкина сбила машина в Латвии

21:15

Почему в магазинах нет круглых цен: эксперт удивила ответом

21:10

ЦПК Шабунина обвиняют в конфликте интересов из-за работы на подозреваемого в госизмене сотрудника НАБУ

20:59

Украинская ведущая публично выдала адрес Софии Ротару - детали

20:52

Август не конец сезона: дачник рассказал, что посадить, чтобы получить урожай

20:25

Цифровой ТЦК и улучшенный контракт: в Минобороны рассказали о планах на полгода

19:41

Усик получает ультиматум от WBO: что стоит на кону

19:39

Вернутся ли беженцы в Украину: демограф назвала три причины их возвращения на родину

Реклама
19:15

Какое число на рисунке: только гений сможет его прочитать

19:10

Почему никакой встречи в формате Трамп-Зеленский-Путин не будет?мнение

18:49

Жара отступает, идет похолодание: в каких областях влупит +9 градусов

18:47

Переговоры Трампа и Путина: СМИ раскрыли, почему мир может оставаться далеким

18:31

Группа Latexfauna представила саундтрек к приключенческому фильму "Трое"Видео

17:58

От свежего не отличишь: шеф-повар рассказал, как реанимировать черствый хлеб

17:58

Доллар и евро резко обвалились в цене: на сколько выросла гривна

17:49

Почему в воскресенье нельзя рубить дрова: священник дал точное объяснениеВидео

17:18

Большая проблема в августе: почему огурцы растут крючком и чем их подкормить

17:16

Кого нужно пригласить домой в этот день: важные приметы 8 августа

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять