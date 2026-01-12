Холоднее, чем на термометре: как изменится погода в Днепре 13–14 января

Синоптики прогнозируют пасмурную погоду в Днепре с гололедом на дорогах и низкими температурами ночью и днем.

Синоптики сообщают о мелком снеге в среду / Фото: instagram.com/dnepr_ukraine

Кратко:

Пасмурная погода в Днепре 13–14 января, осадков почти не будет

Температура ночью до -14°, днем -7…-9°, возможен холодный ветер

На дорогах местами гололедица, водителям и пешеходам советуют быть осторожными

Во вторник, 13 января, в Днепре в течение всего дня погода будет пасмурной. По данным Sinoptik осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно южных направлений, 0,6–2,6 м/с. На дорогах местами возможна гололедица, водителям и пешеходам советуют быть внимательными.

Температура воздуха по городу ночью составит -11...-12°, днем столбики термометров поднимутся до -7...-9°. Из-за высокой влажности в ночные часы температура будет ощущаться как -17...-18°.

Погода в Днепре 13 января / Фото: скриншот sinoptik.ua

Народные приметы 13 января

В древности считали, что погода этого дня предсказывает погоду каждого из следующих двенадцати месяцев года. Если ночью дул южный ветер — лето обещало быть жарким и урожайным. Также наблюдали за поведением кошек: если они сворачиваются клубком — ждите морозов, а если царапают пол — приближается метель.

Погода в Днепре на 14 января

В среду, 14 января, с утра до самого вечера в Днепре небо также будет покрыто облаками. Большая часть дня пройдет без осадков, а ближе к вечеру ожидается мелкий снег. Ветер переменных направлений, слабый, до 1,7 м/с.

Температура воздуха ночью и утром составит -12...-14°, днем ожидается около -8...-9°.

Погода в Днепре 14 января / Фото: скриншот sinoptik.ua

Народные приметы 14 января

В этот день обращали внимание на птиц и иней. Если утром громко пищали синички — это предвещало сильные морозы, а взъерошенные воробьи были признаком непогоды. Густой иней на деревьях утром обещал очень урожайный год.

Погода в Украине зимой

Синоптик Наталья Птуха отмечает, что в этом году зимние месяцы будут в целом теплее на 1,5–2 градуса. Впрочем, эксперт подчеркивает, что даже в относительно мягкий сезон стоит ожидать резких изменений погоды.

"Кратковременные, но заметные похолодания, осадки различной интенсивности и возможные опасные явления остаются характерными для холодного периода", — подчеркивает Птуха, призывая быть готовыми к погодным "качелям".

