Морозы, метели и снег: на Тернопольскую область надвигается опасная погода

Синоптики предупредили жителей Тернополя о метеорологических явлениях.

Погода в Тернополе на 12 января / фото: pixabay

Погода в Тернопольской области в понедельник, 12 января, будет облачной, но местами может выпасть снег. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Синоптики предупреждают, что завтра местами возможны метели. Ветер будет северо-западный, 7 – 12 м/с.

Известно, что температура воздуха в области ночью составит -7..-12 градусов, днем -4…-9 градусов.

Ожидается, что в городе температура ночью будет в пределах -9...-11 градусов, а днем -7...-9 градусов.

В центре по гидрометеорологии также предупредили о метеорологических явлениях.

"Область, город: 12 – 14 января на дорогах гололедица. Уровень опасности – желтый (НМЯ 1)", - говорится в сообщении.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Арктический воздух в Украине

Синоптик Наталья Птуха ранее рассказывала, что в январе на территорию Украины придет арктический воздух.

По ее прогнозу, больше всего его влияние ощутят запад, север, Винницкая, Черкасская области. Днем там будет от 6 до 12 градусов мороза.

Наталья Птуха / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине в понедельник, 12 января, будет морозной. Но снег пройдет только в западных областях.

Также синоптики заявляли, что неделя в Днепре начнется с арктического холода. Ночью столбики термометров опустятся до –11 °C, а днем воздух прогреется разве до –9 °C.

О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 году выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, в настоящее время является начальницей отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

