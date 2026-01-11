Морозы, метели и снег: на Тернопольскую область надвигается опасная погода

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе в понедельник
- Будет ли на дорогах гололедица
Погода в Тернопольской области в понедельник, 12 января, будет облачной, но местами может выпасть снег. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
Синоптики предупреждают, что завтра местами возможны метели. Ветер будет северо-западный, 7 – 12 м/с.
Известно, что температура воздуха в области ночью составит -7..-12 градусов, днем -4…-9 градусов.
Ожидается, что в городе температура ночью будет в пределах -9...-11 градусов, а днем -7...-9 градусов.
В центре по гидрометеорологии также предупредили о метеорологических явлениях.
"Область, город: 12 – 14 января на дорогах гололедица. Уровень опасности – желтый (НМЯ 1)", - говорится в сообщении.
Арктический воздух в Украине
Синоптик Наталья Птуха ранее рассказывала, что в январе на территорию Украины придет арктический воздух.
По ее прогнозу, больше всего его влияние ощутят запад, север, Винницкая, Черкасская области. Днем там будет от 6 до 12 градусов мороза.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что погода в Украине в понедельник, 12 января, будет морозной. Но снег пройдет только в западных областях.
Также синоптики заявляли, что неделя в Днепре начнется с арктического холода. Ночью столбики термометров опустятся до –11 °C, а днем воздух прогреется разве до –9 °C.
О персоне: Наталья Птуха
Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 году выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, в настоящее время является начальницей отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.
