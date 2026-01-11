У Кадырова отказали почки: Кремль срочно ищет нового главаря Чечни

Состояние здоровья Кадырова резко ухудшилось.

Кадыров попал в больницу / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

У Кадырова отказали почки

Врачи не дают никаких прогнозов

У правителя Чечни Рамзана Кадырова отказали почки. Он находится в больнице. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники в ГУР.

Известно, что сейчас Кадыров лежит в своей больнице в Чечне, а к нему приехали родственники из семейного клана, даже из других стран.

Из-за отказа почек Кадыров находится на процедуре диализа, и врачи не дают никаких прогнозов.

Между тем в Кремле начали активно обсуждать кандидатов на нового лидера Чечни.

Среди наиболее вероятных и удобных для Кремля кандидатов называют Магомеда Даудова, Апти Алаудинова и старшего сына Рамзана – Ахмата Кадырова.

Кто может заменить Кадырова – мнение эксперта

Военный аналитик Дмитрий Снегирев отмечает, что в случае реализации сценария замены Кремль сделает ставку на абсолютно управляемую фигуру — например, на кого-то из ближайшего окружения Кадырова, в частности Адама Делимханова или другого представителя, тесно связанного с российскими спецслужбами.

"Такой человек был бы политически несамостоятельным и лишенным собственных амбиций, в отличие от самого Кадырова. Именно поэтому исключать подобное развитие событий пока не стоит", - сказал Снегирев.

О персоне: Рамзан Кадыров Младший сын Ахмата Кадырова, президента Чечни, погибшего в результате теракта 2004 года. В 1996 году стал помощником и личным охранником своего отца, который в те годы был муфтием Чечни и сторонником ее независимости. По собственному свидетельству Рамзана Кадырова, первого россиянина он убил в 16 лет. Когда же Кадыров-старший перешел на сторону федеральной власти и был назначен главой временной администрации Чечни, Рамзан стал начальником президентской службы безопасности. Позже участвовал в операциях по ликвидации чеченских повстанцев. Назначен президентом Чечни в 2007 году. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления в Чечне. В 2022 году СБУ объявила Кадырова в розыск как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования, пишет Википедия.

