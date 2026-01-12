Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Молчун Валерий Меладзе попал в заварушку на Пхукете: дошло до драки

Кристина Трохимчук
12 января 2026, 12:16
64
На концерте Валерия Меладзе произошла масовая драка.
Драка на концерте Валерия Меладзе
Драка на концерте Валерия Меладзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Вы узнаете:

  • Поклонники Валерия Меладзе подрались на его концерте
  • Как это произошло

На концерте российского певца Валерия Меладзе, который ранее не высказывал свою позицию по поводу вторжения России в Украину, произошла массовая драка. Как сообщают российские Telegram-каналы, выступление певца повлекло за собой побои, давку и панические атаки.

В конце выступления на Lotus Arena Меладзе решил выяснить, какую песню поклонники хотят услышать от него. В этот момент двое мужчин на танцполе сцепились между собой и начали выяснять отношения на кулаках. В потасовку вмешались и их спутницы, поэтому ситуация приобрела характер массовой драки. Некоторые зрители пытались разнять дебоширов, а часть из стоящих рядом получила удары, даже не вмешиваясь в конфликт.

видео дня
Валерий Меладзе
Валерий Меладзе - концерт на Пхукете / фото: instagram.com, Валерий Меладзе

"Лютый махач случился в самом конце выступления певца на местной Lotus Arena. Пока певец общался со зрителями и выяснял у них, какую они еще хотят услышать от него песню, двое мужиков прямо на танцполе начали выяснять отношения на кулаках", — сообщили СМИ.

Но это были не единственные злоключения на концерте певца — он едва не превратился в трагедию из-за давки перед началом мероприятия. Поклонников Меладзе не пускали на место проведения концерта около трех часов, а сам концерт Меладзе задержал на целых два часа. Из-за этого толпа людей начала давить друг друга, а у некоторых поклонников в очереди начались панические атаки. Отдельные фанаты даже не смогли попасть на концерт — им заявили, что вход в фан-зону для них закрыт.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что певец Павел Зибров резко ответил поклонникам, которые обвинили его в игнорировании похорон Народного артиста Украины Степана Гиги. Зибров пояснил, по какой причине пропустил прощание с легендой украинской сцены.

Также украинская актриса Римма Зюбина поделилась самоотверженным поступком сына, который мечтал защищать страну в рядах ВСУ. Сын актрисы решился на операцию на глаза, чтобы улучшить зрение до показателей, позволяющих быть пригодным к военной службе.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Валерий Меладзе

Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).
В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Валерий Меладзе новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Снег и -20 градусов: синоптик сказала, сколько продержатся суровые морозы

Снег и -20 градусов: синоптик сказала, сколько продержатся суровые морозы

12:37Синоптик
Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах

12:25Гороскоп
В Киеве школьник в маске устроил резню: найден след спецслужб РФ

В Киеве школьник в маске устроил резню: найден след спецслужб РФ

11:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 января: Тельцы решат проблемы, Девам - волнения

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 января: Тельцы решат проблемы, Девам - волнения

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Последние новости

12:37

Снег и -20 градусов: синоптик сказала, сколько продержатся суровые морозы

12:36

"Игра на публику": в чем суть стратегии Трампа и зачем США нужен новый санкционный закон

12:25

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делахВидео

12:22

Гороскоп на завтра 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

12:16

Молчун Валерий Меладзе попал в заварушку на Пхукете: дошло до дракиВидео

Трамп будет торопиться до конца января, Европа выторговывает для себя безопасность - КлочокТрамп будет торопиться до конца января, Европа выторговывает для себя безопасность - Клочок
12:15

Блестящей или матовой: какой стороной на самом деле нужно класть фольгу

11:38

В Киеве школьник в маске устроил резню: найден след спецслужб РФФотоВидео

11:27

Зачем хозяйки собирают луковую шелуху зимой - весной и летом незаменимаВидео

11:23

Военное положение и мобилизацию в Украине продлят: Зеленский внес законопроекты

Реклама
11:13

Политика Трампа рушит мировой порядок: эксперт назвал плюсы и минусы для Украины

11:04

Ситуация сверхсложная: нардеп встревожил заявлением о теплоснабжении в Киеве

10:59

Зиброва довели в сети из-за Степана Гиги: "Мой последний комментарий"

10:53

"Шах и мат": Малахова сказала, когда закончится война и набросилась на украинцев

10:45

РФ превращает "Герань" в истребители: разведка раскрыла опасную модернизацию

10:24

Более 33 тысяч семей без света: какая ситуация с электричеством в Одессе и областиФото

10:16

Сын известной актрисы пошел на отчаянный шаг ради мобилизации в ВСУ — детали

10:00

Видно пламя в небе: дроны атаковали одну из самых мощных электростанций РФВидео

09:32

Бывшая жена Комарова призналась, что с ней сейчас происходит

09:28

Атака на Черниговщину: поврежден стратегический объект, есть масштабные отключения

09:13

Сколько существует "Путиных" и как их отличить: в MI6 подтвердили существование двойников

Реклама
08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 января (обновляется)

08:42

Астрологи назвали знаков зодиака, которые сильнее других привязаны к деньгам

08:29

Еще жестче, чем в прошлом году: WSJ оценил, как США могут ударить по РФ в 2026 году

08:16

Карта Deep State онлайн за 12 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Зачем Трамп собрался "покупать" Гренландиюмнение

08:07

"Прожили по-своему": Клопотенко раскрыл правду о своей помолвкеВидео

07:35

Ночная атака РФ на Одессу: часть города - без света, есть пострадавшиеФото

06:50

В Киеве дважды за ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ: что известно о последствиях

06:10

Единственный "язык", который понимают россиянемнение

06:00

Звезда сериала "Кухня" срочно покинул РФ - что случилось

05:05

Подземные тайны Земли: археологи раскрыли жизнь последних неандертальцев

04:41

Профессии, оставшиеся в СССР: как изменения технологий стерли целые специальности

04:30

Откроется денежный поток: каким знакам зодиака вот-вот невероятно повезет

04:02

Война России против Украины пересекла новый исторический рубеж - о чем идет речь

03:35

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

02:40

Популярный украинский певец оказался на костылях - что случилось

01:44

Достанут до Москвы: Украина может получить новое мощное оружие, о чем идет речь

01:30

Вышла и дала жару: Камерон Диас впервые за год появилась на красной дорожке

01:08

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

00:46

В одном из регионов Украины усилят контроль за воинским учетом: что изменится

Реклама
11 января, воскресенье
23:51

Не только Даша: жених Квитковой показал самых важных женщин в своей жизни

23:50

Отключения могут быть длительные: киевлян предупредили о многочисленных авариях

23:19

"Ракеты есть": Зеленский раскрыл главный способ усиления ПВО Украины

22:54

"Это российское безумие": Зеленский объяснил символичность 1418-го дня войны

22:18

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 январяФото

22:17

Есть ли риск потери стажа перед выходом на пенсию: в ПФУ назвали главное условие

21:31

Россия придумала неожиданный ход с танками: что стоит за новым маневром Кремля

21:18

Когда завершатся аварийные отключения: в Минэнерго назвали сроки

20:40

Стоит ли закрывать радиатор картоном: специалисты дали четкий ответ

20:28

Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять