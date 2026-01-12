Молчун Валерий Меладзе попал в заварушку на Пхукете: дошло до драки

На концерте Валерия Меладзе произошла масовая драка.

Драка на концерте Валерия Меладзе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Поклонники Валерия Меладзе подрались на его концерте

Как это произошло

На концерте российского певца Валерия Меладзе, который ранее не высказывал свою позицию по поводу вторжения России в Украину, произошла массовая драка. Как сообщают российские Telegram-каналы, выступление певца повлекло за собой побои, давку и панические атаки.

В конце выступления на Lotus Arena Меладзе решил выяснить, какую песню поклонники хотят услышать от него. В этот момент двое мужчин на танцполе сцепились между собой и начали выяснять отношения на кулаках. В потасовку вмешались и их спутницы, поэтому ситуация приобрела характер массовой драки. Некоторые зрители пытались разнять дебоширов, а часть из стоящих рядом получила удары, даже не вмешиваясь в конфликт.

Валерий Меладзе - концерт на Пхукете / фото: instagram.com, Валерий Меладзе

"Лютый махач случился в самом конце выступления певца на местной Lotus Arena. Пока певец общался со зрителями и выяснял у них, какую они еще хотят услышать от него песню, двое мужиков прямо на танцполе начали выяснять отношения на кулаках", — сообщили СМИ.

Но это были не единственные злоключения на концерте певца — он едва не превратился в трагедию из-за давки перед началом мероприятия. Поклонников Меладзе не пускали на место проведения концерта около трех часов, а сам концерт Меладзе задержал на целых два часа. Из-за этого толпа людей начала давить друг друга, а у некоторых поклонников в очереди начались панические атаки. Отдельные фанаты даже не смогли попасть на концерт — им заявили, что вход в фан-зону для них закрыт.

О персоне: Валерий Меладзе Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

