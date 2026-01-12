"Вызывает отвращение": откровенная сцена в фильме с Цимбалюком возмутила сеть

Вы узнаете:
- Режиссер фильма показал откровенную сцену с Цимбалюком и Цимбалару
- Как отреагировали поклонники
Режиссер фильма "Когда ты разведешься?" Алексей Комаровский показал в Instagram закадровые моменты со съемок. В ролик попала и откровенная сцена с героями Тараса Цимбалюка и Анастасии Цимбалару, что вызвало громкое обсуждение в комментариях.
На фрагментах из соцсетей Комаровского зрители увидели страстные поцелуи коллег по фильму. По видео можно почувствовать, что актеры комфортно себя чувствовали на съемках и не боялись показывать страсть на камеру. На их старания активно реагировала и съемочная группа: кажется, даже она была в шоке от такой смелости Тараса и Анастасии.
"Кино как жизнь. Жизнь как кино. В кадре — страсть. За кадром — взаимоуважение и дружба. В кино есть простое правило: если режиссер говорит "целуйтесь", актеры это делают. Хоть кино — это маленькая жизнь, но стоит помнить, где заканчивается кадр", — подписал рилс Алексей.
Несмотря на пояснение режиссера, который акцентировал внимание на рабочем характере взаимодействия актеров, между зрителями разгорелись настоящие дискуссии. Многие еще не успели забыть поведение Тараса Цимбалюка на "Холостяке" и его поцелуи с участницами шоу. Некоторые комментаторы встали и на защиту актера, ведь он был честен со зрителями до конца.
"Страсть зашкаливает, как после этого еще вообще можно дружить, но работа есть работа, тем более любимая"
"Я теперь не могу смотреть фильмы, где он снимался, вызывает отвращение и позор, что он украинец. Столь неуважение к женщинам. Этакая группа "расходников" для продвижения популярности Тарасика. Он прокладывает себе путь к популярности через женские тела и испорченные души, сломанные судьбы"
"Тарас нормальный чувак, ну вот правда. Взял и рассказал всем правду, был честным. А его хейтят. И в чем он был не прав?"
Ранее Главред сообщал, что украинский актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк дал интервью Еве Коршик, после чего столкнулся с критикой. Продюсер и комик Роман Крохин заступился за актера и высказал свое мнение о самих хейтерах.
Также Disney запускает в производство адаптацию культового анимационного мультфильма "Запутанная история". В оригинальной картине рассказывается история принцессы с волшебными волосами, которая прожила в башне всю жизнь, но затем ее спас Флинн.
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
