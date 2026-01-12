"Вызывает отвращение": откровенная сцена в фильме с Цимбалюком возмутила сеть

Тарас Цимбалюк и Анастасия Цимбалару снялись в фильме "Когда ты разведешься?".

Тарас Цимбалюк и Анастасия Цимбалару / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Режиссер фильма "Когда ты разведешься?" Алексей Комаровский показал в Instagram закадровые моменты со съемок. В ролик попала и откровенная сцена с героями Тараса Цимбалюка и Анастасии Цимбалару, что вызвало громкое обсуждение в комментариях.

На фрагментах из соцсетей Комаровского зрители увидели страстные поцелуи коллег по фильму. По видео можно почувствовать, что актеры комфортно себя чувствовали на съемках и не боялись показывать страсть на камеру. На их старания активно реагировала и съемочная группа: кажется, даже она была в шоке от такой смелости Тараса и Анастасии.

Когда ты разведешься - фильм / скрин из видео

"Кино как жизнь. Жизнь как кино. В кадре — страсть. За кадром — взаимоуважение и дружба. В кино есть простое правило: если режиссер говорит "целуйтесь", актеры это делают. Хоть кино — это маленькая жизнь, но стоит помнить, где заканчивается кадр", — подписал рилс Алексей.

Несмотря на пояснение режиссера, который акцентировал внимание на рабочем характере взаимодействия актеров, между зрителями разгорелись настоящие дискуссии. Многие еще не успели забыть поведение Тараса Цимбалюка на "Холостяке" и его поцелуи с участницами шоу. Некоторые комментаторы встали и на защиту актера, ведь он был честен со зрителями до конца.

Тарас Цимбалюк и Анастасия Цимбалару - поцелуй / скрин из видео

"Страсть зашкаливает, как после этого еще вообще можно дружить, но работа есть работа, тем более любимая"

"Я теперь не могу смотреть фильмы, где он снимался, вызывает отвращение и позор, что он украинец. Столь неуважение к женщинам. Этакая группа "расходников" для продвижения популярности Тарасика. Он прокладывает себе путь к популярности через женские тела и испорченные души, сломанные судьбы"

"Тарас нормальный чувак, ну вот правда. Взял и рассказал всем правду, был честным. А его хейтят. И в чем он был не прав?"

Ранее Главред сообщал, что украинский актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк дал интервью Еве Коршик, после чего столкнулся с критикой. Продюсер и комик Роман Крохин заступился за актера и высказал свое мнение о самих хейтерах.

Также Disney запускает в производство адаптацию культового анимационного мультфильма "Запутанная история". В оригинальной картине рассказывается история принцессы с волшебными волосами, которая прожила в башне всю жизнь, но затем ее спас Флинн.

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

