"Раньше тупым не давали микрофон": друг Цымбалюка сделал заявление о нем

Кратко:
- Роман Крохин заступился за Тараса Цымбалюка
- Что он сказал о его хейтерах
Недавно украинский актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк дал интервью Еве Коршик, после чего столкнулся с критикой.
На личной странице в соцсетях друг Цымбалюка – продюсер и комик Роман Крохин – заступился за актера.
"Не выбрал одну - хейт. Выбрал ту, которую считал нужной – хейт. Не выбрал никого - снова хейт. Снимали шоу – "все наиграно, фальшь, пиар" - хейт. Дал интервью. Рассказал искренние эмоции, без образа, без маски - и, вы не поверите… снова хейт. Вывод очень простой, но болезненный: что бы ты ни делал - тебя будут хейтить. Всегда", - заявил Крохин.
Также Роман высказал свое мнение и о самих хейтерах.
"Самое смешное (и самое отвратительное) - хейтят не сильные. Хейтят недоразвитые, обиженные, те, кто ничего не создал, но очень хочет почувствовать себя значимым за счет чужой жизни. Бесит в этой ситуации одно. Раньше тупым людям не давали микрофон. О том, что ты идиот, знали только твои родители и, возможно, твое ничтожное окружение (если оно вообще было). А теперь есть Threads. Это просто эхо пустоты. Хейт - не знак, что ты делаешь что-то не так. Хейт - это побочный эффект движения. Если тебя не хейтят - значит, тебя не видно. Используй хейт в качестве топлива", - добавил комик.
О персоне: Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
