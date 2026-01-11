"Раньше тупым не давали микрофон": друг Цымбалюка сделал заявление о нем

Украинцы не оценили признание Тараса Цымбалюка.

https://glavred.info/movies/ranshe-tupym-ne-davali-mikrofon-drug-cymbalyuka-sdelal-zayavlenie-o-nem-10731407.html Ссылка скопирована

Роман Крохин сделал заявление о "Холостяке" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цымбалюк

Кратко:

Роман Крохин заступился за Тараса Цымбалюка

Что он сказал о его хейтерах

Недавно украинский актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк дал интервью Еве Коршик, после чего столкнулся с критикой.

На личной странице в соцсетях друг Цымбалюка – продюсер и комик Роман Крохин – заступился за актера.

видео дня

"Не выбрал одну - хейт. Выбрал ту, которую считал нужной – хейт. Не выбрал никого - снова хейт. Снимали шоу – "все наиграно, фальшь, пиар" - хейт. Дал интервью. Рассказал искренние эмоции, без образа, без маски - и, вы не поверите… снова хейт. Вывод очень простой, но болезненный: что бы ты ни делал - тебя будут хейтить. Всегда", - заявил Крохин.

Роман Крохин о Тарасе Цымбалюке / фото: скрин instagram.com, Роман Крохин

Также Роман высказал свое мнение и о самих хейтерах.

"Самое смешное (и самое отвратительное) - хейтят не сильные. Хейтят недоразвитые, обиженные, те, кто ничего не создал, но очень хочет почувствовать себя значимым за счет чужой жизни. Бесит в этой ситуации одно. Раньше тупым людям не давали микрофон. О том, что ты идиот, знали только твои родители и, возможно, твое ничтожное окружение (если оно вообще было). А теперь есть Threads. Это просто эхо пустоты. Хейт - не знак, что ты делаешь что-то не так. Хейт - это побочный эффект движения. Если тебя не хейтят - значит, тебя не видно. Используй хейт в качестве топлива", - добавил комик.

Тарас Цымбалюк с мамой

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Последние новости кино и ТВ

Отметим, как сообщал Главред, Disney запускает в производство адаптацию культового анимационного мультфильма "Запутанная история". Как сообщает Variety, уже известно, кто получил главные роли: Тиган Крофт и Майло Манхейм, они сыграют персонажей Рапунцель и Флинна Райдера.

А также 8 января Королю рок-н-ролла Элвису Пресли мог бы исполниться 91 год. За 23 года на сцене и съемочной площадке артист успел оставить себя огромное творческое наследие, его коммерческий успех и всеобщая любовь остаются пределом мечтаний для многих современных звезд, а многие из его музыкальных рекордов не побиты и сегодня.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тарас Цымбалюк Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред