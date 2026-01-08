Король в здании: топ-5 лучших фильмов с участием Элвиса Пресли

Ко Дню рождения Короля рок-н-ролла киноподборка с его лучшими ролями.

https://glavred.info/movies/korol-v-zdanii-top-5-luchshih-filmov-s-uchastiem-elvisa-presli-10730669.html Ссылка скопирована

Элвис Пресли фильмы - что посмотреть с Элвисом Пресли / коллаж: Главред, фото: imdb.com

8 января Королю рок-н-ролла Элвису Пресли мог бы исполниться 91 год. За 23 года на сцене и съемочной площадке артист успел оставить себя огромное творческое наследие, его коммерческий успех и всеобщая любовь остаются пределом мечтаний для многих современных звезд, а многие из его музыкальных рекордов не побиты и сегодня.

Король ушел, когда ему было 42 года. Главред в честь Дня рождения Легенды предлагает почтить его память и пересмотреть лучшие фильмы с Элвисом Пресли по версии IMDb.

Кинг Креол (1958)

видео дня

19-летний Дэнни Фишер пытается тянуть семьи и параллельно учиться, но ночная жизнь в Новом Орлеане затягивает его. Он получает работу певца в клубе, где за кулисами решаются совсем не музыкальные вопросы и слишком многое зависит от местного босса. У Дэнни появляются опасные знакомства, а вместе с ними - новые проблемы.

Кинг Креол / фото: imdb.com

Следуй мечте (1962)

Семейство Квимперов колесит по Флориде и заезжает на еще не открытую трассу, когда их машина глохнет. В ожидании помощи они ставят лагерь просто у дороги, а глава семьи объявляет, что остается здесь "по закону", ссылаясь на "право о заселении". В тот же день здесь должно состояться праздничное открытие с губернатором, и у дорожного начальства начинается паника - их идеальную картинку нарушает семейка, которую не так-то просто выгнать.

Следуй мечте / фото: imdb.com

Тюремный рок (1957)

Винс Эверетт попадает в тюрьму после драки со смертельным исходом, и там же учится играть на гитаре у заключенного кантри-певца. На свободе он пытается пробиться в мир музыки: клубы, демо-записи, первые фанаты и продюсеры, которые обещают сделать из Винса звезду. Чем выше он поднимается, тем жестче становится музыкальный мир вокруг. И тем опаснее ссориться с теми, кто считает, что Эверетт перед ними в долгу.

Тюремный рок / фото: imdb.com

Пылающая звезда (1960)

Пейсер Бертон живет на ранчо в Техасе и пытается хранить нейтралитет в конфликте между белыми поселенцами и индейцами киова - он смешанной крови, и из-за этого его не считают "своим" ни одни, ни другие. Однако ситуация накаляется, начинаются нападения и ответные расправы, и оставаться в стороне становится невозможным.

Пылающая звезда / фото: imdb.com

Любить тебя (1957)

Дик Риверс имеет обычную работу и поет просто "для своих" пока один случай не выводит его на большую публику. Его замечает пиарщица Гленда, которая быстро берет перспективного артиста в оборот: выступления, радио, записи, съемки и быстро растущая популярность. Чем громче становится имя Дика, тем более напряженной становится его жизнь: рядом оказываются две женщины, у которых на него разные ожидания, а вокруг - люди, которым нужен не он, а его слава и успех.

Любить тебя / фото: imdb.com

Читайте также:

Что такое IMDb? Internet Movie Database - крупнейшая в мире база данных о кинематографе. Основана в октябре 1990 и содержит информацию о более чем 6.5 миллионах кинофильмов, мультфильмов, сериалов, а также свыше 10.5 миллионов статей про личностей, так или иначе связанных с миром кинематографа - режиссеров, актеров, сценаристов и т.д.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред