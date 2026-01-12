Видно пламя в небе: дроны атаковали одну из самых мощных электростанций РФ

Россиянка пожаловалась на звуки, похожие на пролетающие беспилотники.

https://glavred.info/world/vidno-plamya-v-nebe-drony-atakovali-odnu-iz-samyh-moshchnyh-elektrostanciy-rf-10731539.html Ссылка скопирована

Дроны атаковали Новочеркасскую ГРЭС / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В Ростовской области РФ ночью гремели взрывы

Под ударом могла быть Новочеркасская ГРЭС

На ней, вероятно, возник крупный пожар

В ночь на 12 января в Новочеркасске, что в Ростовской области РФ, гремели взрывы. Под ударом могла оказаться местная электростанция. Об этом сообщает телеграм-канал Supernova+.

Так, в сети россияне распространили видео из Новочеркасска, где видно красное зарево в небе, а также слышны звуки, похожие на пролетающие беспилотники.

видео дня

В видео местная жительница утверждает, что якобы "два дрона уже сбили", и добавляет, что "что-то горит".

По предварительным данным, под ударом могла быть Новочеркасская ГРЭС, там, вероятно, возник большой пожар.

Стоит заметить, что Новочеркасская ГРЭС — крупная тепловая электростанция в Ростовской области, которая является одной из самых мощных на юге России. Установленная электрическая мощность составляет примерно 2 250 МВт (около 2,2 ГВт). Станция состоит из нескольких энергоблоков, основное топливо: уголь, резервное/дополнительное: природный газ.

Взрывы в Новочеркасске – видео:

Удары по российской энергетике

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар сказал, что российская энергосистема сложнее украинской.

По его словам, именно поэтому акцент украинских ударов делается не столько на электрогенерации, сколько на более чувствительных объектах, связанных с нефтяным сектором: нефтепереработке, нефтяной логистике.

Он добавил, что такие удары одновременно нарушают внутреннюю топливную логистику России и уменьшают ее доходы, за счет которых финансируется война.

Взрывы в России - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 10 января страну-агрессора Россию атаковали беспилотники. В результате атаки на Волгоградскую область на территории нефтебазы возник пожар.

В ночь на 6 января в ряде городов России прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили об атаке дронов. Громко было в Липецкой области и Башкортостане. На взрывы также пожаловались жители Твери и Пензы.

В ночь на 31 декабря ударные беспилотники атаковали российский город Туапсе в Краснодарском крае РФ. Местные жители слышали несколько мощных взрывов. В результате атаки на местной нефтебазе вспыхнул масштабный пожар.

Читайте также:

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года — член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред