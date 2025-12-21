Партизаны парализовали ключевой ж/д узел снабжения РФ в районе Ростова-на-Дону

Кратко:
- Диверсия была совершена на стратегическом железнодорожном узле в Байтейске
- Диверсия создала цепную реакцию задержек и срывов в поставках для оккупантов
Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели очередную диверсию в Ростовской области РФ. На этот раз они парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения армии РФ в районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщают в Telegram партизаны "АТЕШ".
В публикации уточняется, что диверсия была совершена на стратегическом железнодорожном узле в Байтейске, что привело к определенным последствиям.
"В результате поджога релейных шкафов была нарушена работа главного логистического хаба, через который осуществляется снабжение оккупационных войск на всех южных направлениях", - пишет "АТЕШ".
Партизаны отметили, что через этот узел враг переправляет воинские эшелоны с личным составом, бронетехникой, топливом и в том числе боеприпасами. В частности, поставки идут для группировок РФ на Херсонском, Запорожском и Донецком направлениях, а также в Крыму.
"Диверсия создала цепную реакцию задержек и срывов в поставках для оккупантов. Нарушение работы станции Батайск-Сортировочная привело к логистическим проблемам врага. Теперь военные грузы застревают в пути, а планирование операций оккупантов оказалось под угрозой срыва", - сказано в посте.
В "АТЕШ" добавили, что их партизаны продолжают систематически разрушать тыловую инфраструктуру врага.
Ситуация на фронте - новости по теме
Главред писал, что украинские военные контратакуют оккупантов в Купянске. Скоро можно будет говорить о полной зачистке и возвращении города под контроль наших защитников. Об этом заявил украинский военный с позывным "Мучной".
Недавно главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия нарастила группировку войск в количестве около 710 тысяч человек для ведения стратегической наступательной операции против Украины.
Тем временем в партизанском движении Атеш сообщают, что оккупанты отдают деньги за то, чтобы не воевать. За ежемесячную оплату, в размере 50 тысяч рублей наличными, захватчики остаются при штабе, или же их оформляют на фиктивные внутренние задания, при этом в документах остается пометка "на боевых".
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
