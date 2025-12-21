Партизаны парализовали ключевой ж/д узел снабжения РФ в районе Ростова-на-Дону

Партизаны отметили, что через этот узел враг переправляет воинские эшелоны с личным составом, бронетехникой и топливом.

Партизаны парализовали ключевой ж/д узел снабжения РФ / коллаж: Главред, фото: АТЕШ

Кратко:

Диверсия была совершена на стратегическом железнодорожном узле в Байтейске

Диверсия создала цепную реакцию задержек и срывов в поставках для оккупантов

Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели очередную диверсию в Ростовской области РФ. На этот раз они парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения армии РФ в районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщают в Telegram партизаны "АТЕШ".

В публикации уточняется, что диверсия была совершена на стратегическом железнодорожном узле в Байтейске, что привело к определенным последствиям.

"В результате поджога релейных шкафов была нарушена работа главного логистического хаба, через который осуществляется снабжение оккупационных войск на всех южных направлениях", - пишет "АТЕШ".

Партизаны отметили, что через этот узел враг переправляет воинские эшелоны с личным составом, бронетехникой, топливом и в том числе боеприпасами. В частности, поставки идут для группировок РФ на Херсонском, Запорожском и Донецком направлениях, а также в Крыму.

"Диверсия создала цепную реакцию задержек и срывов в поставках для оккупантов. Нарушение работы станции Батайск-Сортировочная привело к логистическим проблемам врага. Теперь военные грузы застревают в пути, а планирование операций оккупантов оказалось под угрозой срыва", - сказано в посте.

В "АТЕШ" добавили, что их партизаны продолжают систематически разрушать тыловую инфраструктуру врага.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика - Главред

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

