Взрывы и пожары в Липецкой области, Башкортостане, Твери и Пензе: РФ атаковали дроны

Дроны ударили по нефтебазе и заводам в России.

В РФ прогремели взрывы - каковы цели атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В Липецкой области загорелась Усманская нефтебаза

Возможной целью атаки в Твери называют вагоностроительный завод

В Башкортостане под удар мог попасть нефтехимический завод

В Пензе мог быть атакован завод "Биоминтез"

В ночь на 6 января в ряде городов России прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили об атаке дронов.

Громко было в Липецкой области и Башкортостане. На взрывы также пожаловались жители Твери и Пензы.

Липецкая область

Как пишет российский Telegram-канал Astra, жители Усмани Липецкой области сообщали о взрывах и пожаре на нефтебазе. Губернатор подтвердил пожар на промышленном объекте, не назвав его.

"После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", — написал глава региона.

После атаки загорелась ООО "Усманская нефтебаза", расположенная в селе Стрелецкие хутора.

Смотрите видео - В Липецкой области прогремели взрывы и вспыхнул пожар:

Видео, опубликованное украинским проектом Exilenova+ снято с Железнодорожной улицы. Расстояние от точки съемки до нефтебазы — 1.9 км.

ООО "Усманская нефтебаза" занимается продажей, хранением и перевалкой нефтепродуктов, а также оказывает услуги по перевозке нефтепродуктов собственным автотранспортом.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Взрывы в Твери

В ночь на 6 января беспилотники атаковали город Тверь. Один из беспилотников влетел в жилой многоэтажный дом. Врио губернатора сообщил, что в дом попал обломок БПЛА, один житель погиб, еще двое - получили ранения.

Как пишет Astra, вероятной целью атаки мог быть Тверской вагоностроительный завод. Он находится в километре от поврежденного жилого дома.

Согласно анализу, поврежден дом по адресу: улица Виноградова, 8. Он расположен в километре от территории одного из ведущих предприятий железнодорожного машиностроения в России — Тверского вагоностроительного завода.

В Твери поврежден жилой дом / t.me/astrapress

Тверской вагоностроительный завод на карте / t.me/astrapress

Атака на Стерлитамак

Большое количество взрывов прогремело в Республике Башкортостан, в частности городе Стерлитамак.

Там расположен крупный нефтехимический завод (АО "СНХЗ"), который ранее уже атаковали дроны.

Смотрите видео - Взрывы в Стерлимаке:

Взрывы в Пензе

На первые взрывы жители российской Пензы пожаловались около 02:00 часов. Telegram-канал SHOT сообщил, что в городе было слышно около 10 взрывов, а в восточной части города очевидцы наблюдали яркие вспышки в небе. Перед этим в небе слышали звук двигателей от пролета дронов.

Местный аэропорт был закрыт на вылет и приëм рейсов.

В Пензе, предварительно, был атакован завод "Биоминтез".

Однако официального подтверждения на момент публикации не поступало.

ПАО "Биосинтез" - один из крупнейших производителей лекарственных средств на фармацевтическом рынке России.

Смотрите - В Пензе прогремело около десяти взрывов:

Атаки дронов в РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 31 декабря ударные беспилотники атаковали российский город Туапсе в Краснодарском крае РФ. Местные жители слышали несколько мощных взрывов. В результате атаки на местной нефтебазе вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 25 декабря дроны атаковали порт Темрюка в Краснодарском крае России. В результате чего произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.

В ночь на 24 декабря в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. В Ефремове Тульской области был атакован Ефремовский завод синтетического каучука. Вспыхнул пожар.

В ночь на 23 декабря дроны атаковали город Буденновск Ставропольского края России. Вероятной целью атаки стал нефтехимический завод "Ставролен". Местные власти подтвердили пожар в промышленной зоне.

