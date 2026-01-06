Взрывы и пожары в Липецкой области, Башкортостане, Твери и Пензе: РФ атаковали дроны

Кратко:
- В Липецкой области загорелась Усманская нефтебаза
- Возможной целью атаки в Твери называют вагоностроительный завод
- В Башкортостане под удар мог попасть нефтехимический завод
- В Пензе мог быть атакован завод "Биоминтез"
В ночь на 6 января в ряде городов России прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили об атаке дронов.
Громко было в Липецкой области и Башкортостане. На взрывы также пожаловались жители Твери и Пензы.
Липецкая область
Как пишет российский Telegram-канал Astra, жители Усмани Липецкой области сообщали о взрывах и пожаре на нефтебазе. Губернатор подтвердил пожар на промышленном объекте, не назвав его.
"После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", — написал глава региона.
После атаки загорелась ООО "Усманская нефтебаза", расположенная в селе Стрелецкие хутора.
Смотрите видео - В Липецкой области прогремели взрывы и вспыхнул пожар:
Видео, опубликованное украинским проектом Exilenova+ снято с Железнодорожной улицы. Расстояние от точки съемки до нефтебазы — 1.9 км.
ООО "Усманская нефтебаза" занимается продажей, хранением и перевалкой нефтепродуктов, а также оказывает услуги по перевозке нефтепродуктов собственным автотранспортом.
Взрывы в Твери
В ночь на 6 января беспилотники атаковали город Тверь. Один из беспилотников влетел в жилой многоэтажный дом. Врио губернатора сообщил, что в дом попал обломок БПЛА, один житель погиб, еще двое - получили ранения.
Как пишет Astra, вероятной целью атаки мог быть Тверской вагоностроительный завод. Он находится в километре от поврежденного жилого дома.
Согласно анализу, поврежден дом по адресу: улица Виноградова, 8. Он расположен в километре от территории одного из ведущих предприятий железнодорожного машиностроения в России — Тверского вагоностроительного завода.
Атака на Стерлитамак
Большое количество взрывов прогремело в Республике Башкортостан, в частности городе Стерлитамак.
Там расположен крупный нефтехимический завод (АО "СНХЗ"), который ранее уже атаковали дроны.
Смотрите видео - Взрывы в Стерлимаке:
Взрывы в Пензе
На первые взрывы жители российской Пензы пожаловались около 02:00 часов. Telegram-канал SHOT сообщил, что в городе было слышно около 10 взрывов, а в восточной части города очевидцы наблюдали яркие вспышки в небе. Перед этим в небе слышали звук двигателей от пролета дронов.
Местный аэропорт был закрыт на вылет и приëм рейсов.
В Пензе, предварительно, был атакован завод "Биоминтез".
Однако официального подтверждения на момент публикации не поступало.
ПАО "Биосинтез" - один из крупнейших производителей лекарственных средств на фармацевтическом рынке России.
Смотрите - В Пензе прогремело около десяти взрывов:
Атаки дронов в РФ - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 31 декабря ударные беспилотники атаковали российский город Туапсе в Краснодарском крае РФ. Местные жители слышали несколько мощных взрывов. В результате атаки на местной нефтебазе вспыхнул масштабный пожар.
В ночь на 25 декабря дроны атаковали порт Темрюка в Краснодарском крае России. В результате чего произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.
В ночь на 24 декабря в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. В Ефремове Тульской области был атакован Ефремовский завод синтетического каучука. Вспыхнул пожар.
В ночь на 23 декабря дроны атаковали город Буденновск Ставропольского края России. Вероятной целью атаки стал нефтехимический завод "Ставролен". Местные власти подтвердили пожар в промышленной зоне.
