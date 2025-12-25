Укр
Дроны атаковали порт в Краснодарском крае РФ: вспыхнул масштабный пожар

Анна Ярославская
25 декабря 2025, 06:45
119
Общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров.
Атака на Темрюк
Атака на Темрюк произошла в ночь на 25 декабря / Коллаж: Главред, фото: Astra, Exolenova+

Кратко:

  • В Краснодарском крае прогремели взрывы
  • Загорелись два резервуара с нефтепродуктами

В ночь на 25 декабря дроны атаковали порт Темрюка в Краснодарском крае России. В результате чего произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.

Как сообщили в оперштабе Краснодарского края, общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров. К тушению возгорания привлекли 70 человек и 18 единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

видео дня

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы.

"Повреждения получили несколько производственных зданий и сельскохозяйственная техника предприятия в с. Николаевка Щербиновского района. Возникшие возгорания оперативно ликвидировали", - отметили в оперштабе.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки на территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 24 декабря в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. В Ефремове Тульской области был атакован Ефремовский завод синтетического каучука. Вспыхнул пожар.

В ночь на 23 декабря дроны атаковали город Буденновск Ставропольского края России. Вероятной целью атаки стал нефтехимический завод "Ставролен". Местные власти подтвердили пожар в промышленной зоне.

В ночь на 22 декабря в Краснодарском крае России прогремели взрывы после атаки ударных дронов. По данным оперативного штаба региона, в результате атаки беспилотников в поселке Волна на Кубани повреждены два судна и два причала. На месте "прилета" возник масштабный пожар. Кроме того, поврежден трубопровод.

В ночь на 19 декабря в ряде регионов РФ прогремели взрывы. В Тольятти после атаки дронов горел химзавод. Орел и Ростов были частично обесточены.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

