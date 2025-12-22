Укр
Дроны атаковали порт Тамань на Кубани: повреждены два суда и трубопровод

Анна Ярославская
22 декабря 2025, 08:46
173
В поселке Волна после атаки БПЛА вспыхнули масштабные пожары.
МЧС РФ, пожар
В РФ после атаки дронов вспыхнули пожары / Коллаж: Главред, фото: МЧС РФ, pixabay.com

Кратко:

  • В Краснодарском крае РФ прогремели взрывы
  • В поселке Волна повреждены два судна и два причала
  • Обломки беспилотников также повредили трубопровод на одном из терминалов

В ночь на 22 декабря в Краснодарском крае России прогремели взрывы после атаки ударных дронов. По данным оперативного штаба региона, в результате атаки беспилотников в поселке Волна на Кубани повреждены два судна и два причала. На месте "прилета" возник масштабный пожар. Кроме того, поврежден трубопровод.

"В поселке Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна. Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет", - говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края РФ.

видео дня

Отмечается, что повреждения на причалах привели к возгораниям площадью от тысячи до полутора тысяч квадратных метров.

В РФ горит порт Тамань
В РФ горит порт Тамань / Фото: t.me/supernova_plus
Порт Тамань
Порт Тамань / Фото: t.me/supernova_plus

"На причалах повреждения привели к возгораниям площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. В настоящий момент идет активное тушение пожаров. На месте работают оперативные и специальные службы", — добавили в оперштабе.

Скриншот

"Обломки" БПЛА также повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района. Возник пожар.

Заявлено, что пострадавших нет. Площадь возгорания составила 100 кв.м.

Скриншот

До этого Минобороны РФ сообщило об атаке 35 украинских дронов на регионы РФ. Шесть дронов атаковали аннексированный Россией Крым.

Утром в понедельник в МО РФ заявили, что силами ПВО "перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 3 – над территорией Краснодарского края, 2 – над акваторией Черного моря, 1 – над территорией Брянской области".

"Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.

Справка. Тамань — морской порт на Таманском полуострове в районе мыса Железный Рог, в посёлке Волна, недалеко от станицы Тамань Темрюкского района Краснодарского края. Морпорт "Тамань" ведёт деятельность по перевалке различных грузов на экспорт.

Порт Тамань
Порт Тамань / Фото: t.me/supernova_plus

Атаки на территории РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 19 декабря в ряде регионов РФ прогремели взрывы. В Тольятти после атаки дронов горел химзавод. Орел и Ростов были частично обесточены.

В ночь на 18 декабря в Ростовской области России прогремели взрывы. Местные власти сообщили об ударе по порту и жертвах. Кроме того, в части региона начался блэкаут.

Губернатор Ростовской области РФ Юрий Слюсарь заявил, что беспилотники атаковали танкер в порту Ростова. Среди членов экипажа есть погибшие.

В ночь на 15 ноября в РФ прогремели взрывы. В российском Минобороны отчитались о том, что якобы были сбиты 130 дронов. В РФ закрывали аэропорты. В Белгороде повреждена ТЭЦ "Луч", а часть Ростовской области осталась без водоснабжения.

В ночь на 14 декабря взрывы прогремели в нескольких регионах страны-агрессора России. В частности, беспилотники атаковали нефтебазу в Урюпинске Волгоградской области РФ, а также Смоленскую ГРЭС и два нефтеперерабатывающих завода - в Ярославле и Краснодарском крае. Дроны также летели в сторону Москвы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине война России и Украины атака дронов
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

17:29

Новые переговоры Макрона и Путина - во Франции сделали заявление об их формате и дате

17:28

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

17:24

Запеченный картофель будет хрустящим и не размокнет: шеф-повар раскрыл неожиданный трюк

