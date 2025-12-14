Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Россия содрогалась от взрывов: дроны долетели даже до Москвы

Марина Фурман
14 декабря 2025, 09:38
285
Мощные взрывы охватили несколько регионов РФ.
Взрывы в РФ
Россия оказалась под атакой дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Вкратце:

  • В России прогремели взрывы
  • Под ударом оказались важные вражеские объекты

В ночь на 14 декабря взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора России. В частности, беспилотники атаковали нефтебазу в Урюпинске Волгоградской области РФ, а также Смоленскую ГРЭС и два нефтеперерабатывающих завода - в Ярославле и Краснодарском крае. Дроны также летели в сторону Москвы. Об этом сообщают росСМИ.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил дроновую атаку на нефтебазе в Урюпинске и заявил, что "в результате падения обломков БПЛА" возник пожар - при этом якобы никто не пострадал.

видео дня

Кроме того, по словам очевидцев в Ярославле, вероятно, снова был нанесен удар по НПЗ "Славнефть-ЯНОС", который уже подвергался атаке в ночь на 12 декабря.

Ночью о взрывах и пожаре сообщали жители Щекино Тульской области. Там расположен химический завод "Щекиноазот", который летом уже останавливал работу после атаки.

"В небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 15 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений инфраструктуры не зафиксировано", - написал губернатор.

Россияне также слышали взрывы в районе Афипского НПЗ в Краснодарском крае.

Позже представители Оперативного штаба Краснодарского края утверждали, что в поселке Афипском "обломки БПЛА упали по двум адресам" и якобы "в обоих случаях пострадавших нет".

"По одному из адресов фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму - в частном доме выбило окна", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ традиционно отчитались о сбитых дронах. Во вражеском ведомстве заявили, что силы ПВО якобы сбили 141 украинский дрон:

  • 35 - над территорией Брянской области,
  • 32 - над территорией Крыма,
  • 22 - над территорией Краснодарского края,
  • 15 - над территорией Тульской области,
  • 13 - над территорией Калужской области,
  • 7 - над территорией Курской области,
  • 4 - над территорией Рязанской области,
  • 4 - над территорией Ростовской области,
  • 3 - над территорией Белгородской области,
  • 2 - над территорией Ленинградской области,
  • 1 - над территорией Смоленской области,
  • 1 - над территорией Псковской области,
  • 1 - над территорией Новгородской области,
  • 1 - над территорией Московского региона.

Смотрите видео, как Россия этой ночью содрогалась от взрывов:

Россия содрогалась от взрывов: дроны долетели даже до Москвы

Взрывы в Крыму

Кроме того, этой ночью было громко во временно оккупированном Крыму.

Тревогу на полуострове объявили в 21:08. В 21:22 пользователи сообщили о 4 мощных взрывах на аэродроме в Кировском.

Горячее всего этой ночью было в районе Феодосии. По свидетельствам местных, беспилотники атаковали нефтебазу.

В Симферополе под прицелом оказалась электростанция. Взрывы были настолько мощными, что зарево от пожаров видно за километры.

Удары по территории РФ

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак говорит, что "жирных" объектов, которые ВСУ могут атаковать, на территории России предостаточно.

"Украина выбирает цели "жирные", важные, которые приносят много денег в российский бюджет, но которые легко уничтожить. Когда мы сможем бить по России собственными ракетами, прилеты должны быть сами собой по военным объектам РФ, а также по квазивоенным объектам", - считает он.

Взрывы в России - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 12 декабря дроны атаковали сразу несколько регионов страны-агрессора России. В то же время Минобороны РФ утверждает, что за ночь сбито 90 беспилотников.

Днем ранее взрывы прогремели в городе Великий Новгород. По предварительным данным, под удар попал химический завод. Также был атакован город Дорогобуж в Смоленской области РФ.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 7 декабря, в Саратовской области РФ зафиксировали серию взрывов. Местные жители сообщают, что удары могли быть нанесены по нефтебазе в Энгельсе с помощью беспилотников.

Читайте также:

Об источнике: Министерство обороны России

Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

взрыв в России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация сложная: Зеленский сказал, где в Украине наибольшие проблемы со светом

Ситуация сложная: Зеленский сказал, где в Украине наибольшие проблемы со светом

10:33Украина
Зеленский разработал эффективную стратегию ответа на мирный план Трампа – WSJ

Зеленский разработал эффективную стратегию ответа на мирный план Трампа – WSJ

09:59Украина
Соперник сдался в первом раунде: ирпенчанин Амосов победил в дебютном бою UFC

Соперник сдался в первом раунде: ирпенчанин Амосов победил в дебютном бою UFC

09:18Спорт
Реклама

Популярное

Ещё
Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивил

Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивил

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

Последние новости

10:33

Ситуация сложная: Зеленский сказал, где в Украине наибольшие проблемы со светом

10:24

Гороскоп Таро на неделю с 15 по 21 декабря: Тельцам - выбор, Ракам - риск

09:59

Зеленский разработал эффективную стратегию ответа на мирный план Трампа – WSJ

09:38

Россия содрогалась от взрывов: дроны долетели даже до Москвы

09:30

Отключение света в Украине — графики на 14 декабря (обновляется)

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
09:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 декабря (обновляется)

09:18

Соперник сдался в первом раунде: ирпенчанин Амосов победил в дебютном бою UFCВидео

09:09

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:01

Почему Украина оказалась в такой ситуации как сейчас?мнение

Реклама
08:58

Гороскоп на неделю с 15 по 21 декабря: Овнам - поток доходов, Девам - терпение

08:38

Может ли РФ атаковать Украину со стороны Приднестровья: в ГСПУ ответили

08:25

В ISW назвали новую ключевую цель россиян для возможного наступления на Славянск

07:40

В Киеве выбрали Мисс Украина-2025: девушка поедет на мировой конкурс красотыФотоВидео

06:22

Заявления о конце войны порождают кучу проблеммнение

05:52

Как отличить натуральную красную икру от подделки: действенный способ

04:33

Гороскоп на завтра 15 декабря: Близнецам - новый поворот, Водолеям - разочарование

03:30

Даже чахлые цветы оживут за сутки: домашняя подкормка без химии из трех ингредиентов

02:28

Не так давно прославляла россиянина: чье имя теперь носит одна из главных улиц Харькова

01:23

Гигантский астероид промчится возле Земли: есть ли риск катастрофы

13 декабря, суббота
23:45

В британской разведке раскрыли ложь Кремля и назвали потери РФ в войне

Реклама
22:56

Популярный овощ дорожает из-за дефицита - цены за несколько дней взлетели на 10%

22:25

Пенсия под угрозой: в Украине один период больше не засчитывают в страховой стаж

22:20

Забытая катастрофа Кремля: Сагайдачный - гений, который впервые сделал Москву уязвимой

22:05

Китайский гороскоп на завтра 14 декабря: Крысам - депрессия, Петухам - раздражение

21:57

Зеленский заявил о "значительном шансе" для мира и анонсировал важные встречи

21:49

Маленькая банка, большая политика: секрет популярности "Звездочки"

21:31

В Атлантике взорвали танкер из "теневого флота" РФ: всплыли неожиданные детали

21:29

На дорогах Киева неправильно установили "берлинские подушки" - что пошло не так

20:49

Победа, которую мы не использовали: почему Конотоп не спас Украину

20:35

Детское Евровидение-2025: Украина празднует триумфальный результат на конкурсеВидео

20:31

Прорыв в отоплении: одно изменение сделает радиаторы намного теплее за минутыВидео

20:28

Франция выиграла детское Евровидение 2025: кто представлял страну и о чем песня

20:08

"Следует пройти через ворота": раскрыт главный секрет Майдана в КиевеВидео

19:59

Зачем в СССР добавляли соду в чай: секрет, о котором молчали проводницы

19:31

Крупный город на востоке почти потерян, ВСУ нужны резервы для освобождения – СМИ

19:28

Наполнитель ни в коем случае не собьется: как правильно стирать зимнюю куртку

19:23

Свет будут выключать не везде: появились новые графики отключений на 14 декабря

19:15

Украина зажгла в финале Детского Евровидения-2025: как выступила София НерсесянВидео

19:10

Трамп и Путин: союз "идиота и маньяка"мнение

19:03

РФ целенаправленно атаковала турецкое гражданское судно в Черном море - ВМСВидео

Реклама
18:50

Замена для Москвы - какой город Украины должен был стать столицей России, историк удивилВидео

18:30

Личные враги Лукашенко уже в Украине: Минск передал 114 украинцев и белорусовФото

18:23

Военнообязанных будут ставить на учет по-новому: в Минобороны раскрыли изменения

18:19

Детское Евровидение 2025: в зале особенно поддержали Украину

18:07

Детское Евровидение-2025: какой результат прогнозируют УкраинеВидео

18:06

Кто из украинцев попадет под мобилизацию в январе 2026: полный список категорий

18:05

В 33 года скончалась популярная блогерша: что произошло

17:33

Бойцы ВСУ пошли на штурм: зачищают Покровск и возвращают территорииВидео

17:14

"Ноги не держат, боли везде": онкобольная Симоньян заявила о страхе за детей

17:11

Почему нужно заняться уборкой: приметы в большой праздник 14 декабря

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять