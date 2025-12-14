Россия содрогалась от взрывов: дроны долетели даже до Москвы

Мощные взрывы охватили несколько регионов РФ.

Россия оказалась под атакой дронов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

В России прогремели взрывы

Под ударом оказались важные вражеские объекты

В ночь на 14 декабря взрывы раздавались в нескольких регионах страны-агрессора России. В частности, беспилотники атаковали нефтебазу в Урюпинске Волгоградской области РФ, а также Смоленскую ГРЭС и два нефтеперерабатывающих завода - в Ярославле и Краснодарском крае. Дроны также летели в сторону Москвы. Об этом сообщают росСМИ.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил дроновую атаку на нефтебазе в Урюпинске и заявил, что "в результате падения обломков БПЛА" возник пожар - при этом якобы никто не пострадал.

Кроме того, по словам очевидцев в Ярославле, вероятно, снова был нанесен удар по НПЗ "Славнефть-ЯНОС", который уже подвергался атаке в ночь на 12 декабря.

Ночью о взрывах и пожаре сообщали жители Щекино Тульской области. Там расположен химический завод "Щекиноазот", который летом уже останавливал работу после атаки.

"В небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 15 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений инфраструктуры не зафиксировано", - написал губернатор.

Россияне также слышали взрывы в районе Афипского НПЗ в Краснодарском крае.

Позже представители Оперативного штаба Краснодарского края утверждали, что в поселке Афипском "обломки БПЛА упали по двум адресам" и якобы "в обоих случаях пострадавших нет".

"По одному из адресов фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму - в частном доме выбило окна", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ традиционно отчитались о сбитых дронах. Во вражеском ведомстве заявили, что силы ПВО якобы сбили 141 украинский дрон:

35 - над территорией Брянской области,

32 - над территорией Крыма,

22 - над территорией Краснодарского края,

15 - над территорией Тульской области,

13 - над территорией Калужской области,

7 - над территорией Курской области,

4 - над территорией Рязанской области,

4 - над территорией Ростовской области,

3 - над территорией Белгородской области,

2 - над территорией Ленинградской области,

1 - над территорией Смоленской области,

1 - над территорией Псковской области,

1 - над территорией Новгородской области,

1 - над территорией Московского региона.

Взрывы в Крыму

Кроме того, этой ночью было громко во временно оккупированном Крыму.

Тревогу на полуострове объявили в 21:08. В 21:22 пользователи сообщили о 4 мощных взрывах на аэродроме в Кировском.

Горячее всего этой ночью было в районе Феодосии. По свидетельствам местных, беспилотники атаковали нефтебазу.

В Симферополе под прицелом оказалась электростанция. Взрывы были настолько мощными, что зарево от пожаров видно за километры.

Удары по территории РФ

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак говорит, что "жирных" объектов, которые ВСУ могут атаковать, на территории России предостаточно.

"Украина выбирает цели "жирные", важные, которые приносят много денег в российский бюджет, но которые легко уничтожить. Когда мы сможем бить по России собственными ракетами, прилеты должны быть сами собой по военным объектам РФ, а также по квазивоенным объектам", - считает он.

