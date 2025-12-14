Соперник сдался в первом раунде: ирпенчанин Амосов победил в дебютном бою UFC

Победу удушающим приемом в первом раунде одержал 32-летний уроженец Ирпеня.

https://glavred.info/sport/sopernik-sdalsya-v-pervom-raunde-irpenchanin-amosov-pobedil-v-debyutnom-boyu-ufc-10723940.html Ссылка скопирована

Для Амосова это 29-я победа в профессиональный карьере / коллаж: Главред, фото: instagram.com/s_amoskin

Кратко:

Ярослав Амосов захватил инициативу и молниеносно атаковал американца

Для Амосова это 29-я победа в профессиональный карьере

В ночь на воскресенье, 14 декабря, состоялся дебютный поединок украинского бойца ММА Ярослава Амосова в рамках UFC on ESPN 73 против американца Нила Мегни, пишет Чемпион.

Победу удушающим приемом уже в первом раунде одержал 32-летний уроженец Ирпеня. Украинец перевел соперника в партер и закрыл шикарный захват на шее соперника.

видео дня

Амосов сразу захватил инициативу и молниеносно атаковал американца лоу-киками и хай-киками.

Впоследствии украинец вышел на удобную позицию и провел болевой прием и заставил оппонента Нила Магни сдаться. Этот прием известен как "анаконда", который грозит перекрытием кровотока шеи.

Под давлением захвата Нил Магни был вынужден сдаться, капитулировав уже в конце первого раунда.

Для Амосова это 29-я победа в профессиональный карьере.

Смотрите видео боя Амосова

Спорт - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань дисквалифицирован на пять матчей из-за неспортивного поведения во время поединка 15-го тура УПЛ против "Руха", из которых два - условно, с испытательным сроком на один год.

Кроме того, Международный олимпийский комитет разрешил юным спортсменам из России и Беларуси выступать под национальными флагами, рекомендации будут действовать и на Юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре.

Напомним, что бывший футболист "Динамо" и эксперт Виктор Леоненко высказался о ситуации в клубе и возможном преемнике Шовковского. По его словам, новый наставник должен быть опытным украинцем, ведь из-за войны не каждый иностранец согласится работать в Украине.

Читайте также:

О персоне: Ярослав Амосов Ярослав Амосов - выдающийся украинский боец смешанных единоборств (ММА), который получил мировое признание благодаря своему непревзойденному профессиональному рекорду. Заслуженный мастер спорта Украины. Он родился в 1993 году в Ирпене и является одной из самых ярких звезд современного украинского спорта. Главная гордость Ярослава - беспроигрышная серия, которая насчитывает 27 побед в 27 поединках подряд, что является уникальным достижением даже для мировой арены ММА. Благодаря этой серии Амосов долгое время был одним из немногих непобежденных бойцов высокого уровня. Всего за карьеру украинец проиграл лишь однажды - американцу Джейсону Джексону в ноябре 2023 года. Амосов является действующим чемпионом Bellator в полусреднем весе, став первым украинцем, которому удалось возглавить один из крупнейших международных промоушенов. Его стиль ведения боя отличается высоким интеллектом, мощной борьбой и умением эффективно контролировать соперника. Ярослав также четырехкратный чемпион мира по боевому самбо.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред