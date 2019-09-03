Украинский боец высказал пожелание на бой Нурмагомедов - Порье

Хабиб Нурмагомедов / Reuters

Украинский боец ММА Ярослав Амосов, тренировавшийся в зале во Флориде с американцем Дастином Порье, сообщил, что не помогал временному чемпиону UFC во время подготовки к поединку с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Приехал парень один темнокожий, Сидни Аутлоу. Он приехал помогать Порье по борьбе. А у меня была первая тренировка. Я пошел просто потолкаться и не рассчитывал сильно бороться. Так получилось, что он с Порье отработал и пришел со мной потолкаться.

Он рассчитывал, что будет все легко и просто. В ногу нырнул, прошел в ногу. Посадить не смог, а я начал его выигрывать. Он меня потом спрашивал по-английски: "Ты кто такой? Ты круто борешься". Я не особо горел желанием помогать Порье. Не могу сказать, что я друг Хабиба, но я его знаю, и мне хотелось бы увидеть его победу. Я не хотел бы участвовать в подготовке Порье. На тренировках с ним не пересекались, только здоровались", — сказал Амосов в интервью Youtube-каналу.

Напомним, бой Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби.