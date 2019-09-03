Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье: когда бой, где смотреть, прогнозы букмекеров

3 сентября 2019, 12:54

Ближайшим соперником непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова станет американец Дастин Порье

Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье
Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье

7 сентября в Абу-Даби стартует UFC 242. Сначала состоятся 8 предварительных боев. Основной кард включает пять боев, главным из которых станет поединок за звание чемпиона в легком весе между действующим чемпионом Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного пояса американцем Дастиным Порье. 

Нурмагомедов возвращается после дисквалификации

Хабиб Нурмагомедов возвращается в октагон после резонансной победы ирландцем Конором Макгрегором. Теперь россиянин мировая суперзвезда, и каждый его бой привлекает внимание миллионов зрителей. За последние полгода кто только не бросал ему вызов. Все топы легкого, полулегкого и даже полусреднего веса хотят попробовать побить Хабиба. В итоге, удача улыбнулась 30-летнему американцу Дастину Порье, который 14 апреля завоевал звание временного чемпиона в легком весе. В отсутствие дисквалифицированного Хабиба руководство UFC решило ввести бой за официальное право драться за настоящий пояс. Порье своего шанса не упустил и в кровавой напряженной битве одолел Макса Холлоуэя, который до боя считался явным фаворитом. 

Сам Нурмагомедов заявлял, что находится в прекрасной форме. Россиянин уже сказал, что планирует в 2019 году провести два боя. Таким образом, после сентябрьской защиты титула его можно повторно ожидать в октагоне где-то в декабре. Главное, чтобы не помешали травмы.

Кто такой Дастин Порье

Дастин Порье – не самый известный боец UFC в легком весе. Для многих фанатов увидеть его в битве за титул с Хабибом – настоящая неожиданность. Но этот 31-летний американец заслужил это право. Пусть он не такой яркий, однако в последнее время умудрился побить всех топ-бойцов, которых выводил против него UFC. 

Руководство промоушена поначалу не делало на него ставку. И когда объявляли бой за титул временного чемпиона, многие понимали, что дорогу к поясу открывают для более известного Холлоуэя, а не для Порье. Однако в реальности все получилось иначе. После пяти раундов кровавой разборки судьи отдали предпочтение менее известному бойцу. 

Порье жестко и бескомпромиссно рубится в стойке и при этой обладает неплохой базой в борьбе. В последний раз он проигрывал в сентябре 2016 году. К моменту боя с Хабибом его рекорд насчитывает пять побед подряд.

Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье: слова бойцов

Накануне боя оба бойца пребывают в отличном настроении и верят в свой успех.

"Наблюдая за последними выступлениями Порье, я понимаю, что меня ждет самое сложное испытание в моей карьере. Я всегда стараюсь выходить в клетку с подобным настроем. Даже когда я дрался с Дарреллом Хорчером, я считал его своим самым жестким оппонентом. Я не хочу совершить ошибку, недооценив кого-либо. Многие недооценивают навыки Порье в партере, но на самом деле он отлично владеет грэпплингом. Однако я готов ко всему. На протяжении последних ста дней я тренировался на пределе, готовясь к данному сражению. Я полностью сосредоточен на Дастине Порье и на UFC 242, который пройдет уже совсем скоро", – сообщил журналистам Хабиб Нурмагомедов.

"Макс Холлоуэй, Энтони Петтис, Эдди Альварес, Хабиб Нурмагомедов – победить подряд всех этих парней, в главных событиях, не это ли лучший пробег в истории легкого дивизиона? Если я выйду и остановлю Хабиба, я буду лучшим бойцом, который когда-либо одевал четырехунцовые перчатки. Просто и понятно. Сказав это, трудно ошибиться. Этот бой даст мне действующий титул. С другой стороны, это бой, который позволит мне навсегда вписать свое имя в историю. Благодаря этой победе я навсегда войду в число лучших из лучших в ММА", - сказал журналистам Дастин Порье.

Прогнозы букмекеров

Большинство экспертов сходятся в том, что Хабиб победит Дастина в предстоящем бою. Аналогичного мнения придерживаются и букмекеры. 

Ставки на победу действующего обладателя титула принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценивается в 70.00. Успех Порье оценивается в 4.00.

На досрочную победу Хабиба можно с коэффициентом 1.90. Аналогичная позиция на американца равна показателю 4.50.

Букмекеры склоняются к тому, что у Хабиба больше шансов одержать победу благодаря своим борцовским навыкам. Можно поставить "Хабиб Нурмагомедов победит болевым/удушающим или сдачей" на вариант "да" - коэффициент 2.80, а на вариант "нет" - коэффициент 1.40. 

Где смотреть бой

В прямой трансляции, начиная с 21:00 7 августа, за перипетиями поединка можно следить на Первом канале (Россия). Также трансляция будет доступна на телеканалах BT Sport Box Office (Великобритания) и ESPN+ (США).

Также о главных событиях боя расскажет Главред.

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UFC Хабиб Нурмагомедов новости спорта Дастин Порье UFC 242
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