Зачем ставить лавр на подоконнике — идея для уюта в доме

Зачем кладут лавровые листья у двери спальни? Узнайте, как их используют для отпугивания насекомых и где размещают сухие листья.

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Почему лавр кладут у окон / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем кладут лавровый лист у двери спальни

Как аромат лавра влияет на насекомых

Где разложить сухие листья дома

Обычные лавровые листья используют не только для ароматизации блюд. Некоторые люди размещают их на подоконниках и у дверей спальни, надеясь отпугнуть насекомых с помощью естественного аромата. Такой способ не требует значительных затрат, однако его эффективность зависит от вида вредителей и не должен рассматриваться как гарантированная защита дома. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание 20minutos.es, сушеные лавровые листья используют в качестве домашнего средства для отпугивания насекомых. Особенно актуальным этот метод считается в тёплые месяцы, когда люди чаще открывают окна и двери, а насекомые активнее проникают в помещения.

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Почему лавровый лист может отпугивать насекомых

Эффект связывают с химическим составом растения. Лавровый лист содержит эфирные масла и ароматические соединения, в частности эвгенол, которые придают ему характерный запах.

Интенсивный аромат

Эфирные масла придают лавру выраженный запах. Некоторые растительные ароматические соединения могут влиять на поведение отдельных видов насекомых, однако результат зависит от концентрации веществ и вида вредителя.

Возможный отпугивающий эффект

Резкий аромат лавровых листьев может быть неприятен для некоторых насекомых. В то же время обычные сушеные листья не обеспечивают надежной защиты от всех вредителей, поэтому их следует рассматривать лишь как вспомогательное средство.

Где и как правильно разместить лавровые листья

Для этого домашнего способа обычно используют целые, хорошо высушенные листья. Их можно разместить в местах, откуда насекомые потенциально попадают в дом, или там, где они чаще всего появляются.

У окон и дверей

Несколько сухих листьев можно положить на подоконник или возле дверной коробки. Еще один вариант - собрать 5–6 листьев в небольшой пучок или поместить их в тканевый мешочек, пропускающий воздух.

На кухне и в кладовых

Лавровые листья иногда кладут возле мест хранения продуктов, в шкафах и кладовых. Однако они не заменяют герметичную упаковку круп и других продуктов, регулярную уборку и устранение источников появления вредителей.

В шкафах для одежды

Сухие листья можно положить на полку или в небольшой тканевый мешочек. Однако не стоит рассчитывать, что они гарантированно защитят одежду от моли или других насекомых.

Где пригодится лавровый лист / Инфографика: Главред

Как часто нужно менять лавровые листья

Со временем сушеные листья теряют аромат, поскольку летучие вещества постепенно испаряются. Поэтому их периодически заменяют на свежие сухие листья. Если запах почти исчез, оставлять их на прежнем месте нет особого смысла.

В бытовых рекомендациях иногда советуют обновлять лавровый лист примерно каждые две недели. Однако это не универсальный срок: скорость потери аромата зависит от температуры, влажности и условий хранения.

Достаточно ли лавровых листьев для защиты дома

Лавровые листья можно использовать как простое вспомогательное средство, но надежность такого метода ограничена. Нет достаточных оснований утверждать, что обычные сухие листья гарантированно отпугивают насекомых в жилом помещении.

Чтобы снизить вероятность появления вредителей, важно установить москитные сетки, закрывать щели возле окон и дверей, регулярно убирать помещение и не оставлять открытыми продукты и пищевые отходы. Если насекомых стало много, стоит определить их вид и применить соответствующий метод борьбы.

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