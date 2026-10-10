Как отмыть ручки плиты от жира без химии — понадобится средство из кухни

Домашние средства удаляют загрязнения не хуже дорогостоящего средства против жира.

https://glavred.info/lifehack/kak-otmyt-ruchki-plity-ot-zhira-bez-himii-ponadobitsya-sredstvo-iz-kuhni-10803107.html Ссылка скопирована

Лайфхаки по очистке ручек плиты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Какие средства помогут очистить пожелтевший пластик

Как удалить застарелый налет с ручек плиты без агрессивной химии

Ручки плиты загрязняются быстрее всех кухонных поверхностей, но отмыть их можно без агрессивной бытовой химии - обычной содой, горчичным порошком и перекисью водорода.

Главред узнал, что эти средства удаляют застарелый жир и налет без токсичных испарений. Об этом сообщили эксперты kertvar.hu.

видео дня

Как отмыть ручки плиты

Самое простое средство - пищевая сода, которая "разрыхляет" жировые отложения. Старую зубную щетку рекомендуют смочить водой, окунуть в порошок и протереть ручки круговыми движениями, уделяя внимание щелям и складкам, куда не достает губка.

"Через несколько минут поверхность нужно потереть еще раз и смыть чистой водой", - пояснили эксперты.

Менее очевидное, но эффективное средство - горчичный порошок, который действует еще и как природный дезинфицирующий средство. Столовую ложку порошка растворяют в 200 мл горячей воды, тщательно перемешивают и наносят смесь на ручки примерно на 10 минут.

"Чтобы усилить эффект, в раствор можно добавить немного соды, после чего поверхность вытирают и промывают", - говорится в статье.

Что делать с пожелтевшим пластиком

Отдельная проблема - желтоватый оттенок, который со временем приобретают пластиковые ручки. Здесь помогает перекись водорода: ею пропитывают хлопчатобумажную ткань или полотенце и тщательно протирают поверхность. Желтизна уходит постепенно, а сам пластик дополнительно дезинфицируется.

Как отмыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

Как отмыть застарелый жир

Для застарелых загрязнений существует комбинированный метод. Горелки рекомендуется замочить в смеси уксуса и воды, а затем прокипятить несколько минут - так жировые отложения размягчаются.

Другие новости:

Об источнике: Kertvár.hu Kertvár.hu - венгерский онлайн-ресурс, специализирующийся на региональных новостях, полезных советах для дома и сада, кулинарии и бытовых лайфхаках. Материалы сайта ориентированы на широкую аудиторию и регулярно используются международными СМИ в качестве источника для практических и бытовых рубрик.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред