Как отмыть ручки плиты от жира без химии — понадобится средство из кухни

Вы узнаете:
- Какие средства помогут очистить пожелтевший пластик
- Как удалить застарелый налет с ручек плиты без агрессивной химии
Ручки плиты загрязняются быстрее всех кухонных поверхностей, но отмыть их можно без агрессивной бытовой химии - обычной содой, горчичным порошком и перекисью водорода.
Главред узнал, что эти средства удаляют застарелый жир и налет без токсичных испарений. Об этом сообщили эксперты kertvar.hu.
Как отмыть ручки плиты
Самое простое средство - пищевая сода, которая "разрыхляет" жировые отложения. Старую зубную щетку рекомендуют смочить водой, окунуть в порошок и протереть ручки круговыми движениями, уделяя внимание щелям и складкам, куда не достает губка.
"Через несколько минут поверхность нужно потереть еще раз и смыть чистой водой", - пояснили эксперты.
Менее очевидное, но эффективное средство - горчичный порошок, который действует еще и как природный дезинфицирующий средство. Столовую ложку порошка растворяют в 200 мл горячей воды, тщательно перемешивают и наносят смесь на ручки примерно на 10 минут.
"Чтобы усилить эффект, в раствор можно добавить немного соды, после чего поверхность вытирают и промывают", - говорится в статье.
Что делать с пожелтевшим пластиком
Отдельная проблема - желтоватый оттенок, который со временем приобретают пластиковые ручки. Здесь помогает перекись водорода: ею пропитывают хлопчатобумажную ткань или полотенце и тщательно протирают поверхность. Желтизна уходит постепенно, а сам пластик дополнительно дезинфицируется.
Как отмыть застарелый жир
Для застарелых загрязнений существует комбинированный метод. Горелки рекомендуется замочить в смеси уксуса и воды, а затем прокипятить несколько минут - так жировые отложения размягчаются.
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Об источнике: Kertvár.hu
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