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Почему томатный сок раньше пили с солью: тайна древней традиции

Марина Иваненко
10 октября 2026, 21:44
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Почему в советское время томатный сок пили с солью? Узнайте, как возникла эта традиция, как соль меняет вкус напитка и почему его любят в самолётах.
Как производили томатный сок в советское время
Как производили томатный сок в советское время / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

  • Почему томатный сок солили в СССР
  • Как соль меняет вкус напитка
  • Почему томатный сок любят в самолетах

Сегодня томатный сок продают уже готовым к употреблению, однако в советское время у каждой прилавки обязательно стояли солонка и стакан с водой. Покупатели самостоятельно добавляли соль в напиток, подстраивая его вкус под свои предпочтения. Такая традиция была связана не только с привычками людей, но и с особенностями производства томатного сока. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание Ukr.Media, согласно стандартам 1941 года, томатный сок выпускали натуральным - выжатым из спелых помидоров без добавления специй. Отдельный стандарт для соленого сока появился только в 1991 году. Поэтому на протяжении десятилетий покупатели самостоятельно решали, сколько соли добавить в напиток, чтобы сделать его вкус насыщеннее.

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В магазинах и буфетах томатный сок часто продавали на разлив в стаканах. Рядом ставили емкости с солью, а иногда и ложечки для перемешивания. Такой способ продажи позволял каждому покупателю выбрать желаемое количество приправы. Одним хватало щепотки соли, другие предпочитали более выраженный соленый вкус.

Как соль раскрывает вкус томатного сока

Добавление соли в томатный сок - не просто привычка, а кулинарный приём, обусловленный химическим составом помидоров. Соль влияет на восприятие различных вкусовых оттенков и может сделать напиток более выразительным.

Усиление вкуса умами

Помидоры содержат природный глутамат - вещество, отвечающее за вкус умами, который часто описывают как насыщенный и бульонный. Небольшое количество соли помогает лучше раскрыть этот вкус, благодаря чему томатный сок кажется более насыщенным.

Смягчение горечи и кислинки

Соль может приглушать горькие нотки и изменять восприятие кислотности. В результате вкус напитка становится более сбалансированным, а естественная кислинка помидоров не кажется такой резкой.

Изменение общего вкусового баланса. Даже небольшая щепотка соли способна сделать вкус томатного сока более выразительным. В то же время её избыток может перебить естественный аромат помидоров, поэтому количество приправы зависит от личных предпочтений.

Именно сочетание естественной кислинки, характерного вкуса умами и соли сделало такой способ употребления напитка привычным для многих людей. Со временем эта традиция стала частью бытовой культуры советских столовых, магазинов и буфетов.

Почему томатный сок стал популярным в СССР

В 1930-х годах в Советском Союзе начали активно развивать производство томатного сока. Одной из причин была ограниченная доступность цитрусовых, в частности апельсинов, тогда как помидоры можно было выращивать во многих регионах страны.

Томатный сок стал одним из способов переработки урожая и сохранения продукта. Его производили на консервных предприятиях, а затем поставляли в магазины и заведения общественного питания. Одним из центров переработки помидоров был Херсонский консервный завод.

Популярности напитка способствовали доступность сырья и возможность хранить его в течение длительного времени благодаря промышленной обработке и герметичной упаковке. Томатный сок можно было пить отдельно или использовать в качестве основы для других напитков и блюд.

Видео о том, как приготовить томатный сок, можно посмотреть здесь:

Почему томатный сок заказывают в самолетах

Томатный сок остается популярным напитком среди авиапассажиров. Это связывают с особенностями восприятия вкуса во время полёта. Исследования Корнелльского университета показали, что шум в салоне самолета может влиять на работу вкусовых рецепторов: сладкие вкусы ощущаются менее отчетливо, тогда как умами остается заметным.

Томатный сок обладает характерным насыщенным вкусом, поэтому даже в таких условиях он может казаться более приятным, чем некоторые другие напитки. Кроме того, его естественная кислинка и солоноватые нотки хорошо ощущаются на фоне шума двигателей.

Впрочем, предпочтения пассажиров зависят и от личных вкусов. Некоторые люди добавляют в томатный сок соль, перец или другие специи, чтобы сделать напиток более выразительным.

Нужно ли солить томатный сок сегодня

Современный томатный сок может отличаться по составу в зависимости от производителя. Одни производители предлагают натуральный сок без добавления соли, другие сразу добавляют соль, зелень или пряности. Поэтому вкус напитка в значительной степени зависит от рецептуры.

Перед добавлением соли стоит проверить информацию на упаковке и попробовать сок. Если он уже содержит достаточное количество соли, дополнительная приправа может сделать его слишком соленым. Если же напиток имеет выраженную кислинку и кажется недостаточно насыщенным, небольшая щепотка соли поможет изменить вкусовой баланс.

В то же время стоит помнить, что соль увеличивает количество натрия в рационе. Поэтому людям, которым необходимо ограничивать его потребление, лучше выбирать томатный сок без добавления соли или внимательно читать состав продукта.

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Об источнике: Ukr.media

Ukr.media - это популярное украинское информационно-развлекательное онлайн-издание, основанное в 2008 году. Портал работает как медиа-платформа с широким охватом тем, включая актуальные новости политики и экономики, а также обширный блок лайфстайл-контента: советы по психологии, здоровью, кулинарии и садоводству. Изданием управляет ООО "УКР-МЕДИА", главный офис расположен в Фастове, а должность главного редактора занимает Валерий Лесько. Ресурс ориентирован на массовую аудиторию, предлагая как оперативную информацию о событиях в Украине, так и познавательные материалы прикладного характера для повседневного использования.

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