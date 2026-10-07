Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Протирание холодильника лимонным соком - результат превзойдёт все ожидания

Марина Иваненко
7 октября 2026, 20:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Как помыть холодильник без агрессивной бытовой химии? Рассказываем, как приготовить простой раствор из лимонного сока и воды для очистки и освежения.
Чем безопасно мыть холодильник изнутри
Как безопасно мыть холодильник изнутри / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как помыть холодильник лимонным раствором
  • Как избавиться от неприятного запаха
  • Как правильно очистить полки и ящики

Холодильник ежедневно контактирует с продуктами питания, поэтому очистка его внутренних поверхностей требует особого внимания к безопасности используемых средств. Использование агрессивной бытовой химии в зоне хранения продуктов часто нежелательно, а для поддержания чистоты и свежести достаточно простых компонентов. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Top.pl, эффективным способом завершающего ухода за прибором является использование раствора тёплой воды со свежим лимонным соком.

видео дня

Подготовка к очистке холодильника

Перед использованием цитрусового раствора необходимо провести базовую уборку и освободить холодильник от продуктов.

Сначала холодильник полностью освобождают от содержимого, параллельно проверяя сроки годности продуктов. Испорченные или просроченные продукты нужно выбросить.

После этого снимают все съемные полки, выдвижные ящики, органайзеры и дверные полки. Именно под ними часто скапливаются крошки, остатки продуктов и пролитые жидкости.

Внутренние стенки, уплотнители и съемные детали промывают теплой водой с мягким моющим средством. После этого поверхности протирают чистой влажной салфеткой и вытирают насухо.

Что нельзя хранить в холодильнике
Что нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Как использовать лимонный раствор

После основной мойки поверхности можно дополнительно обработать домашним раствором с лимонным соком. Он поможет освежить холодильник и справиться с незначительными загрязнениями.

Для приготовления средства в 500 мл теплой воды добавляют сок одного лимона и тщательно перемешивают.

Мягкую салфетку смачивают в готовом растворе, слегка отжимают и протирают предварительно вымытые внутренние поверхности холодильника. Особое внимание уделяют местам, где могут оставаться следы продуктов или неприятный запах.

После обработки все поверхности и съемные детали вытирают насухо. Перед тем как вернуть продукты на место, важно убедиться, что внутри холодильника не осталось лишней влаги.

Видео о том, как помыть холодильник, можно посмотреть здесь:

Чем полезен лимонный сок

Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая имеет кислую реакцию и может помогать растворять некоторые минеральные отложения и остатки загрязнений. В то же время такой раствор не заменяет полноценной уборки, если внутри холодильника есть жир, плесень или значительные загрязнения.

Лимон также оставляет после использования характерный свежий аромат. Именно поэтому раствор с лимонным соком можно применять в качестве завершающего этапа уборки после удаления продуктов, мытья полок и протирания внутренних поверхностей.

Читайте также:

Об источнике: Top.pl

Top.pl - это польский интернет-портал, специализирующийся на контенте о стиле жизни. Он публикует материалы о кулинарии, садоводстве, стиле жизни, путешествиях, финансах, гороскопах и интересных фактах, ориентируясь на широкую аудиторию, которая ищет практические советы и легкий развлекательный контент.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
холодильник лимон уборка интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин сделал себе кровавый "подарок": Зеленский жестко отреагировал на массированный удар

Путин сделал себе кровавый "подарок": Зеленский жестко отреагировал на массированный удар

20:45Война
В части областей ввели экстренные отключения света, есть перебои с водой – что известно

В части областей ввели экстренные отключения света, есть перебои с водой – что известно

19:59Энергетика
Индия передала Москве план завершения войны: в Кремле впервые отреагировали

Индия передала Москве план завершения войны: в Кремле впервые отреагировали

19:26Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с котом за 45 с

Зачем раскладывать каштаны на окнах осенью: хитрость от хозяев

Зачем раскладывать каштаны на окнах осенью: хитрость от хозяев

Индия передала Москве план завершения войны: в Кремле впервые отреагировали

Индия передала Москве план завершения войны: в Кремле впервые отреагировали

Одно средство - и конфорки как новые: что легко удаляет жир, нагар и ржавчину

Одно средство - и конфорки как новые: что легко удаляет жир, нагар и ржавчину

"Не был 5 лет": Эктор Хименес-Браво вернулся в Канаду и показал свой дом

"Не был 5 лет": Эктор Хименес-Браво вернулся в Канаду и показал свой дом

Последние новости

22:24

Почему моряки бросали сало в воду перед остановкой или штормом — важная причина

22:11

Можно ли сажать почти до зимы: раскрыт главный ориентир для садоводовВидео

21:54

Звезда "Звездных войн" стал неузнаваемым: в чем причина

21:22

Почему нельзя носить одну и ту же одежду два дня подряд — в этом таится опасность

21:04

Цены на бензин могут снова пойти вверх: раскрыт возможный сценарий

Калининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для ЕвропыКалининград, ядерные угрозы и страны Балтии: Горбач — о сценарии Путина для Европы
20:55

Протирание холодильника лимонным соком — результат превзойдёт все ожидания

20:45

Путин сделал себе кровавый "подарок": Зеленский жестко отреагировал на массированный ударФото

20:22

Зачем натирать окна крепким чаем — исчезнет распространенная проблема при уборке

19:59

В части областей ввели экстренные отключения света, есть перебои с водой – что известно

Реклама
19:58

Унитаз засияет без дорогих средств: домашний трюк удивит результатомВидео

19:55

Чешуйницы в ванной исчезнут за ночь: поможет простая ловушка

19:26

Индия передала Москве план завершения войны: в Кремле впервые отреагировали

19:18

"Вы не спрячетесь": Буданов сделал жесткое предупреждение пилотам РФ после удара по ПрилукамФото

19:14

Украинский фильм опередил технологии на десятилетие: что увидели зрители в 1967 годуВидео

19:10

Война вышла на самую разрушительную стадию: Яли назвал, сколько она продлитсямнение

19:08

Путин готовится к новой войне: эксперт назвал причину и вероятные сроки

18:51

Неравные условия: политолог заявил о признаках использования админресурса на выборах ректора КНУ

18:43

Известковый налет исчезает за мгновения: ванная комната станет безупречно чистойВидео

18:35

Свет будут отключать целые сутки: Укрэнерго предупредило о графиках на 8 октября

18:21

Обогатятся к концу 2026 года — астрологи выделили четыре знака зодиака

Реклама
18:11

"Осознанный выбор": Зеленский обратился к миру после трагедии в Прилуках

18:03

Квашеный перец без уксуса и сахара: рецепт ароматной закуски на зиму

18:01

Три теннисных мяча в барабане стиральной машины — хитроумный трюк опытных хозяек

17:31

Будут греть вдвое лучше — какие дрова дают максимум тепла во время морозов

17:28

Индия предложила Украине и России план перемирия: названы три этапа

17:11

Фикус начал сбрасывать листья: как вернуть растению пышную крону

17:10

Конец света совсем скоро: пастор из ЮАР назвал точную дату пришествия Христа

17:07

Чтобы весной сад не болел — осенью проводят одну обязательную процедуру

17:04

В Киеве громкие взрывы: Россия атакует столицу реактивными дронами, что известно

16:55

"С мальчиками такой не была": как Ирину Федишин изменила беременностьВидео

16:35

Драпатый разработал план войны: что он должен изменить, основные пункты документа

16:29

ВСУ ударили по важному аэродрому РФ и центрам управления дронами - детали

16:26

Кому молиться 8 октября, чтобы избавиться от зависимостей: какой церковный праздник

16:18

Дополнительные 2600 грн ежемесячно для учителей — кто получит выплату

16:15

Трехсторонние переговоры с РФ могут пройти в октябре: в МИД назвали условие

16:09

Модные образы с классическим пальто: 5 осенних луков от стилистаВидео

16:07

Евро резко обвалился, доллар дешевеет: новый курс валют на 8 октября

15:56

Врождённое лидерство и железный характер: названы два месяца рождения

15:47

Как отмыть пластиковые контейнеры от жира за минуту: классный лайфхак

15:27

Сжигание листьев осенью — за нарушение грозит тюрьма или крупный штраф

Реклама
15:15

Шакира выдвинула новое требование Пике: дело касается их детей

15:13

Новый удар по Украине может быть уже через несколько суток: какие цели определила РФ

15:05

Зачем раскладывать каштаны на окнах осенью: хитрость от хозяев

15:03

РФ ударила по жилому дому в Прилуках: количество погибших возрослоФотоВидео

15:01

Одно средство - и конфорки как новые: что легко удаляет жир, нагар и ржавчинуВидео

15:01

Клиническая смерть: советская актриса "Мэри Поппинс" переживает трагедию

14:57

Сколько варить пельмени, чтобы они не слипались: повар назвал точное время

14:39

Осадчая озвучила свое решение по поводу выезда из Киева

14:27

Света может не быть по 6 часов в день: украинцев предупредили об отключениях

14:17

"Заставили закрыть рот": Оля Цибульская раскрыла, как похудела на 15 килограмм

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять