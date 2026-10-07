Протирание холодильника лимонным соком — результат превзойдёт все ожидания

Как помыть холодильник без агрессивной бытовой химии? Рассказываем, как приготовить простой раствор из лимонного сока и воды для очистки и освежения.

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Как безопасно мыть холодильник изнутри / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как помыть холодильник лимонным раствором

Как избавиться от неприятного запаха

Как правильно очистить полки и ящики

Холодильник ежедневно контактирует с продуктами питания, поэтому очистка его внутренних поверхностей требует особого внимания к безопасности используемых средств. Использование агрессивной бытовой химии в зоне хранения продуктов часто нежелательно, а для поддержания чистоты и свежести достаточно простых компонентов. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Top.pl, эффективным способом завершающего ухода за прибором является использование раствора тёплой воды со свежим лимонным соком.

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Подготовка к очистке холодильника

Перед использованием цитрусового раствора необходимо провести базовую уборку и освободить холодильник от продуктов.

Сначала холодильник полностью освобождают от содержимого, параллельно проверяя сроки годности продуктов. Испорченные или просроченные продукты нужно выбросить.

После этого снимают все съемные полки, выдвижные ящики, органайзеры и дверные полки. Именно под ними часто скапливаются крошки, остатки продуктов и пролитые жидкости.

Внутренние стенки, уплотнители и съемные детали промывают теплой водой с мягким моющим средством. После этого поверхности протирают чистой влажной салфеткой и вытирают насухо.

Что нельзя хранить в холодильнике / Инфографика: Главред

Как использовать лимонный раствор

После основной мойки поверхности можно дополнительно обработать домашним раствором с лимонным соком. Он поможет освежить холодильник и справиться с незначительными загрязнениями.

Для приготовления средства в 500 мл теплой воды добавляют сок одного лимона и тщательно перемешивают.

Мягкую салфетку смачивают в готовом растворе, слегка отжимают и протирают предварительно вымытые внутренние поверхности холодильника. Особое внимание уделяют местам, где могут оставаться следы продуктов или неприятный запах.

После обработки все поверхности и съемные детали вытирают насухо. Перед тем как вернуть продукты на место, важно убедиться, что внутри холодильника не осталось лишней влаги.

Видео о том, как помыть холодильник, можно посмотреть здесь:

Чем полезен лимонный сок

Лимонный сок содержит лимонную кислоту, которая имеет кислую реакцию и может помогать растворять некоторые минеральные отложения и остатки загрязнений. В то же время такой раствор не заменяет полноценной уборки, если внутри холодильника есть жир, плесень или значительные загрязнения.

Лимон также оставляет после использования характерный свежий аромат. Именно поэтому раствор с лимонным соком можно применять в качестве завершающего этапа уборки после удаления продуктов, мытья полок и протирания внутренних поверхностей.

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