Будут греть вдвое лучше — какие дрова дают максимум тепла во время морозов

Какие дрова лучше всего подходят для отопления дома? Сравниваем бук, дуб, ясень, березу, ольху и хвойные породы и объясняем, почему важна влажность древесины.

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Какие породы древесины лучше всего согревают / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Какие дрова дают больше всего тепла зимой

Почему влажность древесины имеет большое значение

Как правильно хранить дрова

Далеко не все виды древесины обеспечивают одинаковый уровень тепла и комфорта в отопительный сезон. Эффективность обогрева помещения зависит от породы древесины, её плотности, влажности и количества энергии, которую можно получить при сгорании. Внешне похожие поленья могут иметь разную массу и энергетическую ценность, поэтому к выбору топлива стоит подходить осознанно. Главред расскажет подробнее.

Особенно важно учитывать не только породу, но и то, насколько хорошо высушены дрова. Даже древесина с высокой энергетической ценностью не даст ожидаемого результата, если в ней содержится много воды. Часть тепла в таком случае будет тратиться на испарение влаги, а не на обогрев помещения.

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Как отмечает аналитическое издание Agroinform, в быту показатели теплоты сгорания и калорийности часто используют как близкие по значению понятия, хотя технически они могут отличаться в зависимости от методики расчета. При оценке древесины важно учитывать, речь идет о высшей или низшей теплоте сгорания, а также в каком состоянии находится топливо - сухом или влажном.

На конечное количество тепла влияет химический состав древесины, в частности содержание органических веществ, но для практического выбора дров не менее важны плотность и влажность. Именно плотность в значительной степени объясняет, почему лиственные породы обычно выгоднее по объему: в одном кубометре такой древесины содержится больше массы.

В процессе сушки меняется не только масса дров, но и их фактическая энергетическая ценность на единицу объема. Поэтому при покупке древесины важно уточнять, что именно продавец имеет в виду под кубометром - сложенный объем поленьев или фактический объем самой древесины. Это позволяет более корректно сравнивать различные предложения.

Какие породы древесины лучше всего подходят для отопления

Лиственные породы обычно имеют более высокую плотность, дольше горят и дают устойчивое тепло. Именно поэтому их часто выбирают для длительного обогрева дома, печи или камина. Мягкие породы легче разжигаются и быстрее отдают тепло, но и быстрее сгорают.

По данным украинского лесного ведомства, при влажности около 15% бук и ясень имеют ориентировочную теплотворность около 2016 кВт·ч/м³, дуб - около 1974 кВт·ч/м³, а береза - около 1890 кВт·ч/м³. Для сосны и ели показатели ниже из-за меньшей плотности древесины. В то же время такие цифры не являются универсальными: они могут отличаться в зависимости от влажности, плотности и способа измерения.

Дрова для отопления зимой / Инфографика: Главред

Бук

Бук считается одной из самых удобных пород для длительного отопления. Плотная древесина долго горит и дает хороший жар, поэтому такие дрова подходят для печей и твердотопливных котлов.

Ориентировочная объемная теплотворность буковых дров при влажности около 15% может составлять около 2000 кВт·ч/м³. В то же время конкретный показатель будет зависеть от того, насколько сухая древесина и как именно сформирован объем дров.

Бук также ценят за относительно ровное горение. При правильном использовании сухих дров он обеспечивает длительное тепло, что особенно важно, когда нужно поддерживать температуру в течение нескольких часов.

Дуб

Дуб относится к плотным породам и хорошо подходит для длительного отопления. Он горит медленно, образует устойчивое тепло и дольше сохраняет тепло в печи.

При влажности около 15 % его ориентировочная объемная теплотворность составляет около 1974 кВт·ч/м³. В то же время дубовые дрова требуют качественной просушки, поскольку использование сырой древесины снижает эффективность горения и способствует образованию большего количества дыма.

Из-за своей плотности дуб может сохнуть дольше, чем менее плотные породы. Поэтому покупать или заготавливать такие дрова непосредственно перед отопительным сезоном - не лучший вариант. Им нужно предоставить достаточно времени для естественной сушки.

Ясень

Ясень по своим характеристикам близок к буку. Это плотная древесина, которая хорошо горит и долго сохраняет жар.

По данным украинского лесного ведомства, при влажности около 15% бук и ясень имеют ориентировочную теплотворность на уровне 2016 кВт·ч/м³.

Дрова из ясеня могут стать хорошим выбором для отопления дома, если они хорошо высушены. Как и в случае с другими твёрдыми породами, качество горения здесь в значительной степени зависит не только от вида дерева, но и от влажности.

Клен

Клен относится к лиственным породам и также может использоваться в качестве топлива для печей и каминов. Он разгорается быстрее, чем некоторые очень плотные породы, поэтому может быть удобен для начального прогрева.

По энергетическим показателям клен несколько уступает самым плотным породам, хотя конкретные значения зависят от вида клена и влажности древесины. В справочных таблицах для сухих дров показатели могут составлять около 1900 кВт·ч/м³.

Береза

Березовые дрова широко используются для отопления благодаря хорошему сочетанию доступности, теплоотдачи и способности быстро разгораться. Они дают яркое пламя и достаточно хороший жар.

При влажности около 15 % для березы приводят показатель примерно 1890 кВт·ч/м³. Другие справочные источники могут указывать несколько иные цифры, что связано с различной влажностью и методикой расчета.

Березовые дрова особенно важно хорошо просушить. Кора березы содержит смолистые вещества, поэтому при сжигании сырой древесины может образовываться больше продуктов неполного сгорания. Именно поэтому для печи или котла лучше использовать хорошо высушенные поленья.

Ольха

Ольха относится к более мягким породам и быстро разгорается. Она не обладает такой высокой объемной энергетической плотностью, как бук, дуб или ясень, но может использоваться в качестве доступного топлива для отопления.

По данным справочных таблиц, теплотворность ольхи при определенной влажности составляет около 1500 кВт·ч/м³, хотя конкретное значение зависит от условий измерения.

Ольховые дрова можно использовать для быстрого прогрева печи, а также сочетать с более плотными породами, которые дольше сохраняют жар.

Хвойные и другие мягкие породы

Сосна и ель имеют меньшую плотность, поэтому при одинаковом объеме обычно содержат меньше энергии, чем твёрдые лиственные породы. В то же время они хорошо разгораются и быстро отдают тепло.

По данным украинского лесного ведомства, при влажности около 15% теплотворность сосны составляет около 1548 кВт·ч/м³, а ели - около 1419 кВт·ч/м³.

Из-за наличия смолы хвойные дрова могут давать больше искр, особенно если использовать их в открытом камине. Кроме того, неправильное сжигание сырой или смолистой древесины может способствовать образованию отложений в дымоходе. Поэтому для таких дров особенно важны правильная сушка и соблюдение правил эксплуатации печи.

Видео о том, какими дровами лучше отапливать, можно посмотреть здесь:

Почему влажность дров имеет решающее значение

Порода древесины - лишь одна из составляющих эффективного отопления. Не менее важно, сколько воды содержится в поленях. Чем выше влажность, тем больше энергии расходуется на нагрев и испарение этой воды.

В свежесрубленной древесине содержание влаги может быть очень высоким - около 50% и даже больше в зависимости от породы и условий. В таком случае дрова горят хуже, шипят, сильнее дымят и дают меньше полезного тепла.

Для эффективного отопления древесину нужно хорошо просушить. Во многих рекомендациях оптимальной для сжигания считается влажность около 15–20%. В таких условиях топливо горит чище и эффективнее, чем свежая древесина.

Не стоит ориентироваться только на календарный срок сушки. Скорость потери влаги зависит от породы, толщины поленьев, способа их укладки, вентиляции, температуры и влажности воздуха. Исследования показывают, что при благоприятных условиях древесина может постепенно терять влагу в течение года и дольше, а расколотые поленья сохнут быстрее целых бревен.

Как правильно хранить дрова

Для сушки дров важно обеспечить постоянную циркуляцию воздуха. Полена лучше укладывать так, чтобы между ними оставались зазоры, а сам штабель не стоял непосредственно на земле.

Свежую древесину не рекомендуется сразу складывать в полностью закрытое помещение без вентиляции. Влага должна выходить из поленьев, а не скапливаться внутри хранилища. После завершения основного периода сушки дрова следует защищать от осадков, при этом оставляя открытыми боковые стороны штабеля для циркуляции воздуха.

Удобно разделять запасы по времени заготовки. Свежие поленья оставляют для дальнейшей сушки, тогда как уже сухие дрова хранят отдельно и используют в течение отопительного сезона. Такой подход помогает не смешивать хорошо просушенное топливо с древесиной, которая еще не готова к сжиганию.

При выборе дров поэтому стоит оценивать не только породу. Два одинаковых по размеру полена могут иметь разный вес, влажность и фактическое количество доступной энергии. Наилучший результат для отопления дает сочетание плотной породы, правильно высушенной древесины и надлежащего хранения.

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Об источнике: Agroinform.hu Agroinform.hu - один из крупнейших венгерских аграрных информационных порталов, освещающий новости сельского хозяйства, садоводства, огородничества, растениеводства и животноводства. Издание публикует практические советы для фермеров и владельцев приусадебных участков, аналитические материалы и отраслевые новости.

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