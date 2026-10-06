Экономия на отоплении: 3 настройки котла, которые позволят снизить счета

Правильная настройка котла поможет снизить расход газа в отопительный сезон. Какую температуру установить и зачем нужен ночной режим.

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Как экономить газ во время отопительного сезона / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как сократить расходы на отопление

Какую температуру установить на котле

Зачем снижать температуру на ночь

Чтобы существенно снизить потребление энергии в отопительный сезон, вовсе не обязательно покупать новый котел или делать дорогостоящие инвестиции. Эффективность системы отопления в значительной степени зависит от правильно подобранных параметров работы и грамотного регулирования. Главред расскажет подробнее.

Как пишет венгерское издание hovege.hu, максимальная экономия достигается тогда, когда котел, радиаторы и термостат работают как единый слаженный механизм. Правильная настройка системы помогает сократить расходы на отопление без необходимости покупки нового оборудования.

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1. Снизьте температуру теплоносителя

Самая распространённая ошибка - установка слишком высокой температуры воды, подаваемой в систему отопления. Для конденсационных котлов работа при чрезмерно высоких температурах может снижать их эффективность.

Для радиаторных систем: оптимальный диапазон составляет 45–70 °C (для большинства квартир хорошей отправной точкой являются 55–60 °C).

оптимальный диапазон составляет (для большинства квартир хорошей отправной точкой являются 55–60 °C). Для теплого пола и стен: температура теплоносителя должна быть значительно ниже - 30–45 °C.

В мягкую погоду температуру подачи следует понижать, а в морозную - немного повышать. Главная цель - найти баланс, при котором в доме тепло, но котел не работает на чрезмерной мощности.

2. Отрегулируйте подачу горячей воды

В двухконтурных, или комбинированных, котлах контур отопления и горячая вода для бытовых нужд работают отдельно. Чрезмерный нагрев воды для крана также может приводить к перерасходу газа.

Летом достаточно установить температуру горячей воды на уровне 50–55 °C, тогда как зимой её можно повысить до 60 °C. Сезонная корректировка этого параметра позволяет дополнительно снизить потребление энергии.

3. Настройте ночной режим термостата

Поддержание одинаково высокой температуры в помещении круглосуточно может приводить к лишним расходам. Снижение температуры всего на 1 °C в течение длительного времени позволяет сэкономить от 5% до 10% топлива.

Специалисты рекомендуют снижать температуру на термостате на 2 °C на ночь или на время, когда дома никого нет. А чтобы утром просыпаться в комфортных условиях, программируемую систему стоит настроить на повышение температуры примерно за час до подъема. Дополнительную экономию могут обеспечить "умные" радиаторные терморегуляторы, которые позволяют регулировать температуру отдельно в каждой комнате.

Видео о том, как подключить твердотопливный котел к дому, можно посмотреть здесь:

Не забывайте о техническом состоянии

Даже самые лучшие настройки не помогут, если система отопления запущена. Воздух в радиаторах, неправильное давление или отсутствие ежегодного технического обслуживания могут увеличить расход газа. Перед началом сезона стоит провести профилактический осмотр котла и спустить воздух из батарей.

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Об источнике: Hovege Hovege.hu (Hóvége) - это популярный венгерский информационный портал и сервис полезных советов, название которого буквально переводится как "конец месяца" . Главная цель проекта - помочь людям, которые сталкиваются с финансовыми или бытовыми трудностями в конце месяца из-за ограниченного бюджета.

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