В Украине на листьях появились странные шарики — что они означают и для чего нужны

Дубовые наросты образуются вокруг личинок насекомых, а когда-то из них изготавливали чернила для важных исторических документов.

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Дубовые галлы на листьях - что означают эти странные шарики и зачем они нужны / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Что это за шарики на листьях дуба

Почему на дубе появляются галлы

Что такое дубовые галлы

Осенью и в другие времена года на листьях дуба можно заметить необычные круглые образования. Это не плоды дерева и не признак появления новой разновидности дуба. Речь идет о галлах - наростах, которые формируются как реакция растения на деятельность насекомых. Блогерша и сертифицированная садовница-дизайнер Крестина Босенко в посте в Instagram объяснила, что внутри таких образований обычно развивается личинка. Почему на листьях дуба появляются странные шарики и для чего их использовали в прошлом - выяснял Главред.

"Эти странные шарики на дубовых листьях - галлы. Чаще всего они появляются из-за мелких насекомых: внутри такого галла развивается личинка", - отмечает Крестина Босенко.

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Для чего использовали дубовые галлы

Необычные наросты находили практическое применение задолго до появления современных чернил. Особенно ценили галлы за высокое содержание танинов - веществ, которые использовали в производстве стойких чернил.

"В галлах очень много танинов. Их высушивали, измельчали, смешивали с солями железа и получали железо-галловые чернила. Ими веками писали книги, письма и важные документы", - рассказывает блогерша.

Такие чернила отличались долговечностью, хотя имели и недостаток: со временем они могли повреждать бумагу.

"Такие чернила очень хорошо сохранялись, хотя со временем могли даже повреждать и буквально "выедать" бумагу", - добавляет Крестина Босенко.

Писали ли галовыми чернилами на украинских землях

Железо-галовые чернила использовали и на территориях современной Украины. Крестина Босенко предполагает, что их могли применять и для создания известных исторических документов.

"Ими писали и на украинских землях. Возможно, такими же чернилами была написана и Конституция Филиппа Орлика", - отмечает эксперт.

Известный пример такой письменности связан и с американской историей.

"А один из самых известных примеров - Декларация независимости США 1776 года. Ее оригинал написан именно железо-галовыми чернилами", - подчеркивает она.

Дубовые галы также известны по детским воспоминаниям многих людей. По словам Крестины Босенко, некоторые в детстве даже пробовали их на вкус и описывали как кисловато-терпкие.

Почему на листьях дуба появляются шарики

Механизм появления галлов связан с желчными осами. Насекомые откладывают яйца в молодые части растения, после чего дуб формирует вокруг личинки специальную ткань.

Автор YouTube-канала "Характерник" Ярослав Фищенко отмечает, что эти образования имеют сразу несколько названий и меняют вид в процессе развития.

"Вы когда-нибудь замечали эти странные шарики на дубовых листьях? Наверняка, да. Но что это? Это дубовые галлы или желчные наросты. Еще их называют яблочками или орешками. Они не являются плодами дуба. Такие образования появляются, когда желчные осы откладывают свои яйца в молодые листья или побеги", - рассказывает блогер.

Личинка внутри галлы получает защищенную среду для развития. При этом именно растительная ткань становится источником питательных веществ для насекомого.

"Дуб реагирует на это, формируя вокруг личинки специальную ткань - защитный нарост, который одновременно служит домом и пищей для личинки. Как это работает? Самка осы прокалывает листок дуба и откладывает яйца. Личинка выделяет вещества, которые заставляют клетки дуба активно делиться. В результате образуется такой шарик", - объясняет Ярослав Фищенко.

Какого цвета бывают дубовые галлы

Внешний вид таких наростов может различаться. В зависимости от возраста они могут приобретать зеленый, розовый, красноватый или коричневый оттенок.

"Цвета и формы могут быть разными - зелеными, розовыми, красноватыми или коричневыми, в зависимости от возраста. Осы в них твердеют, но внутри остается маленькое отверстие. Через него вылетает уже взрослая оса", - добавляет он.

Смотрите видео о том, что такое дубовые галлы:

Именно поэтому после созревания галлы внутри может оставаться небольшое отверстие. Оно служит выходом для взрослого насекомого.

Чем еще интересны дубовые галлы

Галлы содержат значительное количество дубильных веществ, благодаря чему их свойства использовались не только для изготовления чернил. Ярослав Фищенко также обращает внимание на их химический состав.

"Интересно, что из этих гал когда-то изготавливали галовые чернила и использовали их для написания древних рукописей. А ещё они содержат много дубильных веществ, поэтому обладают сильными антисептическими свойствами", - отмечает блогер.

Совместимость деревьев / Инфографика: Главред

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Об источнике: канал "Характерник" на YouTube "Характерник" - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями.

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