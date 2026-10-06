Окна 'плачут' не просто так: что стоит проверить до морозов

Эксперты объяснили, при каких показателях в помещении на стекле скапливается влага и какие узлы следует проверить перед началом отопительного сезона.

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При какой влажности в доме неизбежно появление конденсата / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

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Почему влажный воздух оседает на холодном стекле

Какую влажность в доме рекомендуют поддерживать специалисты

С наступлением холодов многие хозяева сталкиваются с неприятным явлением, когда на стекле металлопластиковых окон появляются капли воды, образуются потеки, а иногда даже плесень на подоконнике.

Главред решил разобраться, почему на окнах появляется конденсат, когда температура падает.

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Может ли конденсат появляться из-за низкого качества пластиковых окон

Капли воды на внутренней стороне стекол в холодное время года - в большинстве случаев не дефект окна, а следствие избытка влаги в помещении и слабого воздухообмена, пишет Digi24.

Водяной пар оседает на холодной поверхности и превращается в капли или даже в иней, а риск возрастает одновременно со снижением температуры на улице и повышением влажности внутри.

К накоплению пара приводят повседневные вещи: приготовление пищи, душ, сушка белья в комнате. В герметичном доме эти испарения никуда не исчезают, если воздух не обновляется.

Как измерить влажность в комнате

Измерить показатель в комнате можно гигрометром. Для предотвращения появления плесени относительную влажность следует поддерживать ниже 60%, оптимально - в диапазоне 30–50%.

"Есть дома и квартиры, которые хорошо утеплены и удерживают влагу, а повышенная влажность, если температура еще и высокая, может затруднить сон. В таких условиях рекомендуется использовать осушитель воздуха в помещении", - отметил Разван Лунгу, пульмонолог с опытом работы в сомнологии.

В противоположном случае, когда воздух слишком сухой, специалист советует включать увлажнитель, а для постоянного контроля - оборудовать каждое жилье термогигрометром, прибором, который одновременно показывает относительную влажность и температуру.

Почему конденсат появляется изнутри или снаружи

Место появления влаги фактически указывает на источник проблемы. Капли изнутри комнаты сами по себе не свидетельствуют о неисправности - здесь важны влажность, температура поверхности стекла и движение воздуха возле него.

Влага на внешней стороне встречается даже на энергосберегающих моделях. После прохладной безветренной ночи при влажном воздухе капли могут появиться на внешней поверхности стекла ближе к рассвету, и это тоже не является признаком брака.

Другая ситуация - вода внутри стеклопакета. Ее появление между стеклами сигнализирует о повреждении уплотнителя, и в таком случае стоит заменить стеклопакет, предварительно проверив условия гарантии.

Причины образования конденсата / Инфографика: Главред

Что нужно осмотреть до наступления морозов

Проверка включает осмотр стекол, рам, уплотнителей, механизмов открывания и стыков, через которые проходит воздух. Потеки, следы гниения и плесень вокруг рам указывают либо на нарушенную герметизацию, либо на влагу.

Многое зависит от монтажа. Даже энергоэффективные окна могут вызывать сквозняки и образование конденсата, если их установили неправильно, поэтому следует соблюдать инструкции производителя и привлекать квалифицированных монтажников.

Важно и то, что происходит рядом с самим окном. Поток воздуха вдоль стекла поддерживает его более теплым - именно поэтому радиаторы обычно монтируют под окнами, а глубокие подоконники, постоянно опущенные жалюзи или придвинутая вплотную мебель перекрывают это движение и способствуют оседанию влаги.

Конденсат на окнах: почему появляется и как предотвратить – видео:

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