Окна 'плачут' не просто так: что стоит проверить до морозов

Вы узнаете:
- Почему влажный воздух оседает на холодном стекле
- Какую влажность в доме рекомендуют поддерживать специалисты
С наступлением холодов многие хозяева сталкиваются с неприятным явлением, когда на стекле металлопластиковых окон появляются капли воды, образуются потеки, а иногда даже плесень на подоконнике.
Главред решил разобраться, почему на окнах появляется конденсат, когда температура падает.
Может ли конденсат появляться из-за низкого качества пластиковых окон
Капли воды на внутренней стороне стекол в холодное время года - в большинстве случаев не дефект окна, а следствие избытка влаги в помещении и слабого воздухообмена, пишет Digi24.
Водяной пар оседает на холодной поверхности и превращается в капли или даже в иней, а риск возрастает одновременно со снижением температуры на улице и повышением влажности внутри.
К накоплению пара приводят повседневные вещи: приготовление пищи, душ, сушка белья в комнате. В герметичном доме эти испарения никуда не исчезают, если воздух не обновляется.
Как измерить влажность в комнате
Измерить показатель в комнате можно гигрометром. Для предотвращения появления плесени относительную влажность следует поддерживать ниже 60%, оптимально - в диапазоне 30–50%.
"Есть дома и квартиры, которые хорошо утеплены и удерживают влагу, а повышенная влажность, если температура еще и высокая, может затруднить сон. В таких условиях рекомендуется использовать осушитель воздуха в помещении", - отметил Разван Лунгу, пульмонолог с опытом работы в сомнологии.
В противоположном случае, когда воздух слишком сухой, специалист советует включать увлажнитель, а для постоянного контроля - оборудовать каждое жилье термогигрометром, прибором, который одновременно показывает относительную влажность и температуру.
Почему конденсат появляется изнутри или снаружи
Место появления влаги фактически указывает на источник проблемы. Капли изнутри комнаты сами по себе не свидетельствуют о неисправности - здесь важны влажность, температура поверхности стекла и движение воздуха возле него.
Влага на внешней стороне встречается даже на энергосберегающих моделях. После прохладной безветренной ночи при влажном воздухе капли могут появиться на внешней поверхности стекла ближе к рассвету, и это тоже не является признаком брака.
Другая ситуация - вода внутри стеклопакета. Ее появление между стеклами сигнализирует о повреждении уплотнителя, и в таком случае стоит заменить стеклопакет, предварительно проверив условия гарантии.
Что нужно осмотреть до наступления морозов
Проверка включает осмотр стекол, рам, уплотнителей, механизмов открывания и стыков, через которые проходит воздух. Потеки, следы гниения и плесень вокруг рам указывают либо на нарушенную герметизацию, либо на влагу.
Многое зависит от монтажа. Даже энергоэффективные окна могут вызывать сквозняки и образование конденсата, если их установили неправильно, поэтому следует соблюдать инструкции производителя и привлекать квалифицированных монтажников.
Важно и то, что происходит рядом с самим окном. Поток воздуха вдоль стекла поддерживает его более теплым - именно поэтому радиаторы обычно монтируют под окнами, а глубокие подоконники, постоянно опущенные жалюзи или придвинутая вплотную мебель перекрывают это движение и способствуют оседанию влаги.
Конденсат на окнах: почему появляется и как предотвратить – видео:
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Об источнике: Digi24
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