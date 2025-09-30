Как быстро заснуть и получить лучший ночной сон - ученые раскрыли секрет

Ученые объясняют, что секрет качественного сна заключается не в дорогих гаджетах или лайфхаках из интернета, а в трех главных принципах, которые стоит знать.

Как быстро заснуть - как получить лучший ночной сон - что говорит наука / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, pexels

О чем говорится в материале:

Что нужно сделать, чтобы хорошо спать

Какой идеальный режим сна

Что помогает быстро заснуть

Хороший ночной сон - одно из ключевых условий здоровья, однако ученые отмечают, что популярные онлайн-лайфхаки или дорогие гаджеты не всегда работают, а иногда даже вредят.

"Это может отбить у людей желание искать помощь, и ситуация может ухудшиться", - предупреждает Эндрю МакХилл, ученый из Орегонского университета здоровья и науки в Портленде, передает издание Nature.

Главред выяснил, как улучшить качество сна.

Что нужно учесть для улучшения сна

Вместо этого ученые советуют обращать внимание на циркадную науку - систему внутренних биологических часов, которые регулируют сон, пищеварение и защиту организма. Для оптимальной работы эти ритмы требуют ежедневной "калибровки" - солнечного света, постоянных рутин и регулярного графика сна.

Чем грозит сбой биологических часов

Современный ритм жизни - поздние ужины, нестабильный график сна и постоянное пребывание в помещениях - создаёт эффект "искусственного джет-лага".

В краткосрочной перспективе это вредит когнитивным функциям и настроению, а в долгосрочной - повышает риск инфекций, диабета, деменции, рака, сердечных заболеваний и даже преждевременной смерти.

Три главных принципа качественного сна

МакХилл и другие исследователи выделяют три ключевых фактора:

контраст света и темноты;

стабильный режим питания;

постоянный режим сна.

Как начать засыпать вовремя

"Просто прогулка на свежем воздухе днем и уменьшение воздействия света вечером могут иметь большой эффект", - говорит МакХилл.

Свет - главный сигнал для биологических часов.

"Но мы довольно плохо определяем, сколько света мы получаем", - говорит Джейми Цайцер, ученый-исследователь из Стэнфордского университета.

Он объясняет, что дневной свет может превышать 10 000 люксов даже в пасмурный день, тогда как привычное домашнее освещение составляет лишь 100-250 люксов. Днём яркий свет помогает мозгу синхронизировать ритмы и стимулирует выработку мелатонина вечером. А вот свет ночью, особенно синий, сбивает работу системы и мешает засыпанию.

"Если вы пользуетесь iPad в 11 вечера, то воздействие света может иметь определённый эффект. Но если вы делаете что-то расслабляющее, это может перевешивать эффект", - добавляет Цайцер.

Он отмечает, что ночной свет любого цвета, даже тусклый, может подавлять мелатонин и ухудшать сон.

Как питание влияет на сон - что нельзя делать перед сном

"Люди просто не приспособлены к перевариванию пищи в любое время суток", - объясняет Эмили Манугиан, циркадная ученая из Института Салка в Калифорнии.

Организм лучше всего справляется с пищей от позднего утра до раннего послеобеденного времени. Вечерние калории нарушают работу микробиома, мешают снижению температуры тела перед сном и даже сбивают внутренние часы.

"Ешьте как король утром, как принц в обед и как крестьянин вечером" - советует Манугиан.

Когда нужно ложиться спать, чтобы высыпаться

Ложиться и вставать в разное время - одна из главных ошибок, говорят исследователи. Циркадная система работает в паре с гомеостазом сна, и только синхронность позволяет получить полноценный отдых.

"Вы получаете больше пользы за свои деньги", - подчеркивает Филлипс, объясняя, что регулярный режим сна важнее его количества.

Исследования показывают, что 80% людей пользуются будильниками, чтобы проснуться вовремя, что указывает на постоянный конфликт между графиком жизни и внутренними часами. Это приводит к накопленному недосыпанию, которое многие пытаются компенсировать в выходные. Но резкие изменения расписания создают эффект "искусственного джет-лага" и лишь усугубляют ситуацию.

Об источнике: журнал Nature Nature - самый престижный рецензируемый научный журнал мира. В 2009 году вошел в Список 100 самых влиятельных журналов по биологии и медицине за последние 100 лет под № 1 и был назван Журналом Столетия. Печатается еженедельно в Соединенном королевстве, начиная с 1869 года. Nature печатает статьи по всем научным дисциплинам и областям исследований, сообщает Википедия.

