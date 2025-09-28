Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Головная боль или космический шторм: как минимизировать влияние магнитных бурь

Марина Иваненко
28 сентября 2025, 16:41обновлено 28 сентября, 17:41
20
Магнитные бури: головная боль, усталость, тревожность? Почему магнитные бури так влияют на метеозависимых людей. Рекомендации: что пить и чего избегать.
Як пережити магнітну бурю?
Як пережити магнітну бурю? / Колаж: Главред, скріншоти

О чем вы узнаете:

  • Какова причина возникновения магнитных бурь
  • Как магнитные бури влияют на человека
  • Как защитить себя от магнитных бурь

Магнитные бури - это явление, о котором слышали все, а некоторые даже часто испытывают их на себе. Однако не каждый понимает их природу и реальные последствия. Магнитные бури - это не просто прихоти природы, а настоящее резкое возмущение магнитного поля Земли, которое вызывается сверхмощной энергией Солнца. Когда заряженные частицы с нашей звезды достигают Земли, происходит колебание магнитосферы, будто натягивается струна. Такие космические "штормы" могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. И кроме того, что они создают удивительные полярные сияния, бури оказывают прямое влияние на самочувствие, особенно у чувствительных к ним людей. Главред расскажет подробнее.

Источники и причины возникновения

Главная причина магнитных бурь - высокая активность Солнца. Как рассказывают в видео на канале Enderson UA, существует три основных источника, которые могут вызвать эти возмущения:

видео дня
  • Солнечный ветер - постоянный поток заряженных частиц, который непрерывно движется от Солнца к Земле. Когда усиливается его интенсивность, он вызывает легкие колебания магнитосферы.
  • Солнечные всп ышки - внезапные и мощные взрывы на поверхности Солнца, излучающие облака заряженных частиц. Они могут достичь Земли всего за несколько минут или часов.
  • Корональные выбросы массы (CME) - самый мощный фактор. Это огромное облако солнечной плазмы (смесь протонов, электронов и магнитного поля), которое Солнце выталкивает в космос со скоростью до 3000 километров в секунду. Именно такие выбросы могут вызвать сильнейшие бури.

Видео о магнитных бурях можно посмотреть здесь:

Как магнитные бури влияют на здоровье человека

Исследования подтверждают, что изменения магнитного поля могут нарушать биоритмы и нервную систему. Сейчас еще изучаются точные механизмы воздействия, однако существует четкий перечень симптомов, которые люди испытывают во время геомагнитных колебаний:

  • Физические проявления: головная боль, усталость, проблемы со сном.
  • Сердечно-сосудистая система: учащенное сердцебиение, колебания артериального давления.
  • Психоэмоциональное состояние: изменения настроения, раздражительность, подавленность, снижение концентрации, повышенная тревожность.
  • Особую чувствительность к магнитным бурям имеют метеозависимые люди и те, кто уже страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как защитить себя от воздействия магнитных бурь

Своевременная информация и простые профилактические меры помогут сохранить комфорт даже в период космической турбулентности.

Основные советы:

  • Мониторинг: регулярно следите за прогнозами магнитных бурь от таких источников, как ESA и украинские космические агентства.
  • Уменьшение нагрузки: во время пика бури стоит больше отдыхать и снизить физические и эмоциональные нагрузки.
  • Диета и гидратация: пейте достаточное количество воды, избегайте кофе и алкоголя.
  • Отдых: ограничьте время перед телевизором и мобильными устройствами.
  • Релаксация: больше гуляйте на свежем воздухе, делайте дыхательные упражнения, занимайтесь медитацией.

Магнитные бури - это еще одно напоминание о том, какой колоссальной энергией обладает Солнце. Зная о них и соблюдая простые меры, можно оставаться бодрым и уменьшить их негативное влияние на организм.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Enderson UA

Канал Enderson UA посвящен теме космоса, научным открытиям и загадкам Вселенной. На нем публикуют видео о солнечных вспышках, магнитных бурях, полярных сияниях и других интересных космических явлениях. Авторы подают материал в доступной форме, сочетая науку с элементами фантастики. Канал ориентирован на широкую аудиторию, которая интересуется астрономией и новостями из космоса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ситуация уже другая": Вэнс объяснил изменение риторики Трампа и обратился к Кремлю

"Ситуация уже другая": Вэнс объяснил изменение риторики Трампа и обратился к Кремлю

17:59Война
Украина должна "отдать территории": жесткий ответ МИД на заявление Будапешта

Украина должна "отдать территории": жесткий ответ МИД на заявление Будапешта

17:24Украина
Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

16:42Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Дочь Лорак опозорилась поздравлением певицы с днем рождения

Дочь Лорак опозорилась поздравлением певицы с днем рождения

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

РФ массированно атакует Украину ракетами и дронами: в Киеве и Запорожье горят дома

Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем было

Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем было

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

В ближайшее время будет обстрел, РФ накопила более 1000 дронов и ракет: какие регионы под угрозой

Последние новости

17:59

"Ситуация уже другая": Вэнс объяснил изменение риторики Трампа и обратился к Кремлю

17:51

Больше, чем кажется: где на самом деле проходят исторические границы Украины

17:46

5 признаков того, что вы все еще нравитесь своему бывшему

17:41

"Пусть попробуют": Лукашенко пригрозил НАТО "войной на все деньги" из-за РФ

17:25

Копеечная закуска, которую сметают со стола за минуту: рецепт удивит

Украину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и датыУкраину накроет потепление и новый сюрприз: синоптик рассказал подробный прогноз и даты
17:24

Украина должна "отдать территории": жесткий ответ МИД на заявление Будапешта

16:54

"Каролина - старая": запроданку Ани Лорак резко опустили звезды РФ

16:43

Украинцев наказывают за "неправильные" паспорта: какой штраф придется заплатить

16:42

Синоптик рассказал, когда в Украине резко потеплеет - прогноз на октябрь

Реклама
16:41

Головная боль или космический шторм: как минимизировать влияние магнитных бурь

16:26

Оценивание в школах 2026: названы предметы и тестовые заданияВидео

16:18

Октябрь 2025 станет судьбоносным: гороскоп для каждогоФото

16:09

За Facebook и Instagram теперь придется платить - кого коснется нововведения

15:55

"Сигнал от президента": нардеп назвал условие проведения выборов в Украине

15:46

Взвыла у гроба: Симоньян впала в истерику на похоронах мужаВидео

15:24

"Как можно торговаться с Богом": пастор требовал от прихожанина отдать свою землю

15:14

"Серьезное расстройство": в Украине указали на интересный нюанс в выступлении Лаврова в ООН

15:06

Руками лучше не трогать: в Карпатах живет опасное и ядовитое животноеВидео

14:40

Знают единицы: из чего на самом деле делают зефир и почему он такой воздушныйВидео

14:39

Как выглядит Брижит Бардо сейчас: легенде французского кино исполнился 91 год

Реклама
14:35

Где три отличия между девушками с розовыми волосами: только люди с "орлиным зрением" увидят

14:10

ГУР провели дерзкую операцию против врага в Мелитополе: появились эпические кадры

13:51

Логистика РФ нарушена: партизаны устроить громкую диверсию, детали

13:40

"Попала на фото": в Воздушных силах назвали особенность удара РФ по КиевуФото

13:23

Селена Гомес отгуляла громкую свадьбу - первые фотоВидео

13:23

Не сравнится с магазинным: домашний томатный сок на зиму за 1 минуту

13:21

Почему 29 сентября нельзя начинать важных дел: какой церковный праздник

13:03

Исчезнут даже стойкие пятна: ковер засияет, если взять одно необычное средствоВидео

12:53

Москва хотела скрыть: корабль флота РФ устроил крушение в море, "убегая" от дронов

12:40

Любовный гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября

12:23

Результат "на лицо": судья МастерШеф показала себя до пластической операции

12:04

Большая кастрюля вкусных котлет за копейки: исчезнут со стола за считанные минуты

11:53

Оккупантов ждет окружение: названо направление, где ВСУ готовят большой котел

11:26

Россия выпустила по Украине более 600 ракет и дронов - названа главная цель атакиФото

11:23

Китайский гороскоп на завтра 29 сентября: Крысам - несправедливость, Тиграм - страх

11:21

Украину накроет похолодание: в каких регионах ожидается +1 °C и снег

11:19

Финансовый гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября

11:09

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 сентября (обновляется)

10:53

"За каждого погибшего": украинские звезды эмоционально отреагировали на атаку РФ

10:28

"Москва хочет дальше воевать": Зеленский резко ответил на удар РФ по УкраинеФото

Реклама
10:24

В октябре цены на евро и доллар перепишут: сколько будет стоить валюта

10:04

Гороскоп Таро на неделю с 29 сентября по 5 октября: Стрельцам - риск, Ракам - ответ

09:57

Более тысячи лет под водой: на дне Днепра нашли кошелек, что в нем былоВидео

09:29

Тактика "тысячи порезов": оккупанты переносят атаки на новые направлениямнение

09:26

Гороскоп на завтра 29 сентября: Ракам - новости, Скорпионам - интересная встреча

09:21

РФ ударила по зданию Института кардиологии в Киеве - там погибли людиФото

08:59

Россия готовится украсть ЗАЭС: в МИД предупредили о серьезных рисках

08:54

Удар РФ по Киеву: армия Путина убила 12-летнюю девочку

08:34

Гороскоп на неделю с 29 сентября по 5 октября: Рыбам - вызов, Девам - завал

08:33

Россияне нанесли 8 ударов по Запорожью: среди раненых - детиФото

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять