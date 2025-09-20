Солнце 'проснулось': на Землю надвигаются мега-сильные магнитные бури

Последствия для Земли могут быть серьезными, включая повреждение энергосистем, отключение электричества, сбои в работе спутников и систем связи.

Солнечная активность резко возросла / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Коротко:

Ученые фиксируют стремительный рост силы солнечного ветра

Пик активности Солнца ожидают в 2025-2026 годах

Сильные бури могут повредить спутники и энергосистемы

Солнце неожиданно начало демонстрировать рост активности, что грозит появлением более мощных солнечных бурь. Такие явления могут вызвать перебои в работе энергосистем, создавать проблемы со спутниковыми технологиями и связью в глобальном масштабе, пишет Daily Mail.

Солнечный ветер набирает силу

Специалисты NASA напоминают, что в течение почти двух десятилетий Солнце было относительно "тихим", но с 2008 года ситуация изменилась и его активность начала нарастать. До сих пор нет объяснения, почему произошел такой перелом.

Выяснено, что с тех пор солнечный ветер, то есть потоки заряженных частиц, которые вырываются с поверхности звезды, стал быстрее, плотнее и горячее, а его магнитное поле значительно усилилось. Это повышает риск сильных геомагнитных бурь, которые достигают Земли и способны выводить из строя инфраструктуру.

Какой вред несут магнитные бури

Такие бури могут повреждать энергетические сети, вызывать отключения электроснабжения, влиять на работу GPS, интернета и спутников. В то же время они делают северное сияние видимым в необычных широтах. Особую опасность представляет угроза для космических аппаратов и астронавтов, которые могут получить повышенные дозы радиации.

​ ​ Магнитные бури / Инфографика Главред

Когда магнитные бури наберут обороты

В NASA предупреждают, что прогнозировать точное время и силу подобных бурь сложно, однако их количество может увеличиться в период пика текущего 11-летнего цикла активности Солнца, который приходится на 2025-2026 годы.

Ученые отмечают, что нынешний рост активности может быть частью не только 11-летнего, но и более длинного - 22-летнего цикла. Возможно, Солнце "наверстывает" потерянную энергию после периода снижения, а не входит в новую фазу покоя.

По подсчетам, с 2008 года скорость солнечного ветра увеличилась на 6%, его плотность выросла на 26%, температура поднялась на 29%, а давление на 45%. Это делает окружающую космическую среду более динамичной и создает новые вызовы для технологий на Земле.

К слову, ранее уже предупреждалось, что Землю накрывает магнитная буря. Сердечникам и гипертоникам стоит быть осторожными.

