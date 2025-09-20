ВСУ ударили по трем стратегическим объектам в РФ: Генштаб раскрыл боль Путина

Эти объекты являются ключевыми для российской нефтепереработки и экспорта, а также обеспечивают российскую армию топливом.

Кратко:

ВСУ атаковали Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ

Генштаб подтвердил удары по стратегическим предприятиям РФ

В ночь на 20 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким ключевым нефтеперерабатывающим объектам России. Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, целями стали Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ, а также линейно-производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара".

В операции участвовали подразделения беспилотных систем вместе с другими силами обороны.

В результате атаки по Саратовскому НПЗ раздались взрывы и вспыхнул крупный пожар.

"Саратовский НПЗ обеспечивает ориентировочно 2,54% от общего объема нефтепереработки в РФ (более 7 млн тонн нефти ежегодно)", - отметили в Генштабе, добавив, что окончательные результаты удара еще уточняются.

Новокуйбышевский завод, который ежегодно перерабатывает более 8,8 млн тонн нефти, также был поврежден. По предварительным данным, на территории объекта произошли взрывы и возникло возгорание.

НПЗ в России/ Главред-инфографика

Третьей целью украинских сил стала ЛПДС "Самара". На этом объекте осуществляется смешивание разных сортов нефти для формирования экспортного Urals, и он отвечает за около 50% всего нефтяного экспорта России.

"Все пораженные объекты задействованы в обеспечении вооруженных сил РФ. Силы обороны Украины системно реализуют меры, направленные на снижение военно-экономического потенциала государства-агрессора", - заявили в Генштабе, подчеркнув, что атаки серьезно бьют по логистике и топливному обеспечению армии РФ.

"Дальше будет...", - добавило командование.

Взрывы в РФ и атаки по целям россиян - что известно

В ночь на 18 сентября в России прогремели взрывы после массированной атаки дронов. Как сообщал Главред, зафиксировано попадание в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Также в Ростовской области пропал свет, а в аэропортах объявляли план "Ковер".

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские военные наносят удары по нефтяным объектам России: заводам, терминалам и нефтебазам. Эти атаки значительно ослабляют нефтяную отрасль РФ, которая является чрезвычайно важной для обеспечения ее оккупационных сил.

Кроме того, агенты украинского партизанского движения "Атеш" остановили движение на железнодорожном узле возле российского Екатеринбурга. Они повредили релейное оборудование, что привело к сбою движения поездов на всех важных направлениях.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

