Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ ударили по трем стратегическим объектам в РФ: Генштаб раскрыл боль Путина

Даяна Швец
20 сентября 2025, 12:03
208
Эти объекты являются ключевыми для российской нефтепереработки и экспорта, а также обеспечивают российскую армию топливом.
Путин, НПЗ, завод, взрыв, пожар
Силы обороны попали в российские НПЗ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Кратко:

  • ВСУ атаковали Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ
  • Генштаб подтвердил удары по стратегическим предприятиям РФ

В ночь на 20 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким ключевым нефтеперерабатывающим объектам России. Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, целями стали Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ, а также линейно-производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара".

В операции участвовали подразделения беспилотных систем вместе с другими силами обороны.

видео дня

В результате атаки по Саратовскому НПЗ раздались взрывы и вспыхнул крупный пожар.

"Саратовский НПЗ обеспечивает ориентировочно 2,54% от общего объема нефтепереработки в РФ (более 7 млн тонн нефти ежегодно)", - отметили в Генштабе, добавив, что окончательные результаты удара еще уточняются.

Новокуйбышевский завод, который ежегодно перерабатывает более 8,8 млн тонн нефти, также был поврежден. По предварительным данным, на территории объекта произошли взрывы и возникло возгорание.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России/ Главред-инфографика

Третьей целью украинских сил стала ЛПДС "Самара". На этом объекте осуществляется смешивание разных сортов нефти для формирования экспортного Urals, и он отвечает за около 50% всего нефтяного экспорта России.

"Все пораженные объекты задействованы в обеспечении вооруженных сил РФ. Силы обороны Украины системно реализуют меры, направленные на снижение военно-экономического потенциала государства-агрессора", - заявили в Генштабе, подчеркнув, что атаки серьезно бьют по логистике и топливному обеспечению армии РФ.

"Дальше будет...", - добавило командование.

Взрывы в РФ и атаки по целям россиян - что известно

В ночь на 18 сентября в России прогремели взрывы после массированной атаки дронов. Как сообщал Главред, зафиксировано попадание в районе нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Также в Ростовской области пропал свет, а в аэропортах объявляли план "Ковер".

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские военные наносят удары по нефтяным объектам России: заводам, терминалам и нефтебазам. Эти атаки значительно ослабляют нефтяную отрасль РФ, которая является чрезвычайно важной для обеспечения ее оккупационных сил.

Кроме того, агенты украинского партизанского движения "Атеш" остановили движение на железнодорожном узле возле российского Екатеринбурга. Они повредили релейное оборудование, что привело к сбою движения поездов на всех важных направлениях.

Больше важных новостей:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине ВСУ беспилотники дроны Генштаб ВСУ новости Украины взрыв в России война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"РФ повторяет путь СССР": на Россию скоро свалится новая серьезная проблема

"РФ повторяет путь СССР": на Россию скоро свалится новая серьезная проблема

12:07Мир
ВСУ ударили по трем стратегическим объектам в РФ: Генштаб раскрыл боль Путина

ВСУ ударили по трем стратегическим объектам в РФ: Генштаб раскрыл боль Путина

12:03Украина
Прилеты в девяти областях: РФ била сотнями БпЛА и ракет, Зеленский назвал цели

Прилеты в девяти областях: РФ била сотнями БпЛА и ракет, Зеленский назвал цели

11:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химии

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химии

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФ

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФ

Скоро будет не по карману: стратегический продукт резко подскочил в цене на 35%

Скоро будет не по карману: стратегический продукт резко подскочил в цене на 35%

Российские истребители МиГ-31 вторглись в Эстонию - НАТО немедленно отреагировало

Российские истребители МиГ-31 вторглись в Эстонию - НАТО немедленно отреагировало

Последние новости

12:53

Переговоры с Путиным и условия окончания войны: громкие заявления Зеленского

12:52

Осенью удивят всех: 4 знака зодиака, которые скоро раскроют свой потенциал

12:28

Без крошек и нагара: как ухаживать за тостером-печью, чтобы он служил дольше

12:15

Сказал лишь несколько слов: Никитюк раскрыла щемящий момент с отцом ребенка

12:07

"РФ повторяет путь СССР": на Россию скоро свалится новая серьезная проблемаВидео

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
12:03

ВСУ ударили по трем стратегическим объектам в РФ: Генштаб раскрыл боль Путина

11:54

Прилеты в девяти областях: РФ била сотнями БпЛА и ракет, Зеленский назвал целиВидео

11:08

Цены буквально бьют рекорды: в Украине стремительно дорожает стратегический продукт

11:03

На соловьином языке: Максим Галкин удивил исполнением известных украинских хитовВидео

Реклама
11:00

Китайский гороскоп на завтра 21 сентября: Быкам - тревога, Обезьянам - угроза

10:48

Можно ли при жизни выбирать себе место на кладбище: священник ответилВидео

10:21

Полтора миллиона с одного гектара: как вырастить оливки в Украине и заработать

10:06

Тяжелобольной Брюс Уиллис впервые появился после ухудшения состояния

10:00

Влияние США уменьшается, Трамп не сможет диктовать условия Китаю - Хара

09:50

"Путин его обманывает": Трамп за кулисами значительно злее на РФ, чем публично

09:37

У беременной Тодоренко врачи заподозрили страшное

09:17

Весной будет пышное цветение: как разделить луковицы цветов перед зимой

09:13

Трамп хочет вместе с Китаем завершить войну РФ против Украины: что он заявил

08:58

Взрывы в 450 км от Украины: беспилотники атаковали ценный для Путина завод РФ

08:10

Как РФ опозорилась с учениями "Запад-2025"мнение

Реклама
07:42

Ракета попала в многоэтажку в Днепре, вспыхнул пожар: детали об атаке по УкраинеФотоВидео

07:10

Где ошибка на рисунке: только гениальный ум найдет ее за 4 секунды

06:10

Позиция Вашингтона и лично Трампа вызывает все больше вопросовмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с игривой кошкой за 43 секунды

05:28

Гороскоп на завтра 21 сентября: Тельцам - подарок, Стрельцам - развлечения

05:10

Сильный финансовый толчок: четыре знака зодиака сделают шаг вперед 20 сентября

04:35

Как правильно говорить - "дякую" или "спасибі": ответ удивитВидео

04:02

Что делать, если разлилось масло: лайфхак для быстрой уборки

03:31

Гороскоп Таро на солнечное затмение 21 сентября: Львам - прибыль, Козерогам - риск

03:06

Жерло Апокалипсиса: раскрыта вероятность взрыва черной дыры и названы сроки

02:31

"Ты в опасности": песни Нины Матвиенко навлекли беду на дочь Тоню Матвиенко

01:44

Во всем и везде: четыре знака зодиака, которым везет от природы

01:23

Прорыв в любви и финансах: каким ТОП-3 знакам повезет в конце сентября

00:45

Людям массово продают бракованные новые iPhone 17: что с ними не так

19 сентября, пятница
23:50

ВСУ пошли в контрнаступление в Донецкой области: Сырский доложил о результатах

23:09

Что делать, если электромобиль разрядился посреди дороги - лучшие советыВидео

23:06

Что нужно сделать с одеялом и постелью, чтобы избавиться от бед: приметы 20 сентября

23:02

Пенсионерам в Украине повысят выплаты: кто и на сколько может рассчитывать

22:50

Что положить в лунки к озимому чесноку: селекционер раскрыл секретВидео

22:15

"Это не случайность": Зеленский отреагировал на вторжение самолетов РФ в Эстонию

Реклама
22:12

В карман Путину: какие страны ЕС до сих пор покупают газ у России

21:31

В роду были священнослужители - какие украинские фамилии связаны с церковью

21:29

Угроза ракетного удара РФ: что известно о подготовке стратегической авиации врага

21:29

Россиян ждут талоны, не только на бензин, - НовакВидео

21:08

В Украине резко изменится погода: новый прогноз от синоптиков

20:54

Без лишнего: Кучеренко показала шикарную фигуру и показала, что ее делает такой

20:31

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФВидео

20:10

Нужно быть сильной: Джиджи Хадид поделилась душераздирающими фото из больницы

19:54

Украина будет экспортировать оружие, идут наступательные действия ВСУ - Зеленский

19:53

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химииВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять