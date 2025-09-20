Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Цены буквально бьют рекорды: в Украине стремительно дорожает стратегический продукт

Даяна Швец
20 сентября 2025, 11:08
1074
Специалисты советуют украинцам внимательнее планировать расходы, а производителям оптимизировать логистику и цепи поставок.
Цены буквально бьют рекорды: в Украине стремительно дорожает стратегический продукт
В Украине дорожает молочка / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное со слов Гопко:

  • В Украине растут цены на молочные продукты
  • Стоит готовиться к новой волне подорожания молочки

В Украине фиксируется устойчивый рост цен на молочную продукцию, и, по прогнозам экспертов, эта тенденция в ближайшее время не остановится. Больше всего подорожали сыр и сливочное масло. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка объяснил, что причины роста стоимости кроются как во внутренних экономических процессах, так и в общемировых рыночных колебаниях.

"Одним из основных факторов является рост затрат на корма для животных, что повышает себестоимость молока и молочных продуктов. Кроме того, наблюдается уменьшение поголовья коров на хозяйствах, что также влияет на объемы производства", - заявил Гопка в комментарии для 24 Канала.

видео дня
Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Он отметил, что даже несмотря на экспортные ограничения и стабилизацию международных цен, украинские потребители пока не могут рассчитывать на снижение стоимости молочных продуктов.

Экономист подчеркнул, что подорожание молочной продукции напрямую влияет на семейные бюджеты, делая ежедневные расходы на питание ощутимо большими.

Специалисты советуют украинцам внимательнее планировать расходы, а производителям - оптимизировать логистику и цепи поставок, чтобы частично уменьшить давление на покупателей.

Цены на продукты - новости Украины

Как писал Главред, в Украине стратегический продукт резко подскочил в цене на 35%. Стоимость можно будет спрогнозировать рядом факторов, и возможны несколько сценариев: от стабильного до довольно неблагоприятного.

В Украине ожидается значительный рост цен на несколько товаров. В 2026 году вступят в силу новые налоговые правила и повысятся акцизы, что непосредственно повлияет на стоимость товаров.

Кроме того, недавно стало известно, что цена на куриные яйца, которая долгое время была стабильной, неожиданно выросла.

Больше экономических новостей:

О персоне: Максим Гопка

Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

экономика молоко продукты питания цены на продукты молочные продукты новости Украины сливочное масло Максим Гопка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"РФ повторяет путь СССР": на Россию скоро свалится новая серьезная проблема

"РФ повторяет путь СССР": на Россию скоро свалится новая серьезная проблема

12:07Мир
ВСУ ударили по трем стратегическим объектам в РФ: Генштаб раскрыл боль Путина

ВСУ ударили по трем стратегическим объектам в РФ: Генштаб раскрыл боль Путина

12:03Украина
Прилеты в девяти областях: РФ била сотнями БпЛА и ракет, Зеленский назвал цели

Прилеты в девяти областях: РФ била сотнями БпЛА и ракет, Зеленский назвал цели

11:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

Когда в Украину придет бабье лето: синоптик назвала даты резкой жары

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химии

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химии

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФ

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФ

Почему кусаются мухи: на самом деле лишь единицы из людей знают точную причину

Почему кусаются мухи: на самом деле лишь единицы из людей знают точную причину

Скоро будет не по карману: стратегический продукт резко подскочил в цене на 35%

Скоро будет не по карману: стратегический продукт резко подскочил в цене на 35%

Последние новости

12:15

Сказал лишь несколько слов: Никитюк раскрыла щемящий момент с отцом ребенка

12:07

"РФ повторяет путь СССР": на Россию скоро свалится новая серьезная проблемаВидео

12:03

ВСУ ударили по трем стратегическим объектам в РФ: Генштаб раскрыл боль Путина

11:54

Прилеты в девяти областях: РФ била сотнями БпЛА и ракет, Зеленский назвал целиВидео

11:08

Цены буквально бьют рекорды: в Украине стремительно дорожает стратегический продукт

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
11:03

На соловьином языке: Максим Галкин удивил исполнением известных украинских хитовВидео

11:00

Китайский гороскоп на завтра 21 сентября: Быкам - тревога, Обезьянам - угроза

10:48

Можно ли при жизни выбирать себе место на кладбище: священник ответилВидео

10:21

Полтора миллиона с одного гектара: как вырастить оливки в Украине и заработать

Реклама
10:06

Тяжелобольной Брюс Уиллис впервые появился после ухудшения состояния

10:00

Влияние США уменьшается, Трамп не сможет диктовать условия Китаю - Хара

09:50

"Путин его обманывает": Трамп за кулисами значительно злее на РФ, чем публично

09:37

У беременной Тодоренко врачи заподозрили страшное

09:17

Весной будет пышное цветение: как разделить луковицы цветов перед зимой

09:13

Трамп хочет вместе с Китаем завершить войну РФ против Украины: что он заявил

08:58

Взрывы в 450 км от Украины: беспилотники атаковали ценный для Путина завод РФ

08:10

Как РФ опозорилась с учениями "Запад-2025"мнение

07:42

Ракета попала в многоэтажку в Днепре, вспыхнул пожар: детали об атаке по УкраинеФотоВидео

07:10

Где ошибка на рисунке: только гениальный ум найдет ее за 4 секунды

06:10

Позиция Вашингтона и лично Трампа вызывает все больше вопросовмнение

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с игривой кошкой за 43 секунды

05:28

Гороскоп на завтра 21 сентября: Тельцам - подарок, Стрельцам - развлечения

05:10

Сильный финансовый толчок: четыре знака зодиака сделают шаг вперед 20 сентября

04:35

Как правильно говорить - "дякую" или "спасибі": ответ удивитВидео

04:02

Что делать, если разлилось масло: лайфхак для быстрой уборки

03:31

Гороскоп Таро на солнечное затмение 21 сентября: Львам - прибыль, Козерогам - риск

03:06

Жерло Апокалипсиса: раскрыта вероятность взрыва черной дыры и названы сроки

02:31

"Ты в опасности": песни Нины Матвиенко навлекли беду на дочь Тоню Матвиенко

01:44

Во всем и везде: четыре знака зодиака, которым везет от природы

01:23

Прорыв в любви и финансах: каким ТОП-3 знакам повезет в конце сентября

00:45

Людям массово продают бракованные новые iPhone 17: что с ними не так

19 сентября, пятница
23:50

ВСУ пошли в контрнаступление в Донецкой области: Сырский доложил о результатах

23:09

Что делать, если электромобиль разрядился посреди дороги - лучшие советыВидео

23:06

Что нужно сделать с одеялом и постелью, чтобы избавиться от бед: приметы 20 сентября

23:02

Пенсионерам в Украине повысят выплаты: кто и на сколько может рассчитывать

22:50

Что положить в лунки к озимому чесноку: селекционер раскрыл секретВидео

22:15

"Это не случайность": Зеленский отреагировал на вторжение самолетов РФ в Эстонию

22:12

В карман Путину: какие страны ЕС до сих пор покупают газ у России

21:31

В роду были священнослужители - какие украинские фамилии связаны с церковью

21:29

Угроза ракетного удара РФ: что известно о подготовке стратегической авиации врага

Реклама
21:29

Россиян ждут талоны, не только на бензин, - НовакВидео

21:08

В Украине резко изменится погода: новый прогноз от синоптиков

20:54

Без лишнего: Кучеренко показала шикарную фигуру и показала, что ее делает такой

20:31

Мощный удар дронов ВСУ: взорвана переправа россиян, танки и гаубицы РФВидео

20:10

Нужно быть сильной: Джиджи Хадид поделилась душераздирающими фото из больницы

19:54

Украина будет экспортировать оружие, идут наступательные действия ВСУ - Зеленский

19:53

"Коврам" придет конец: как вывести портулак из огорода без химииВидео

19:40

"Мы достигли прогресса": Трамп и Си Цзиньпин обсудили прекращения войны

19:29

Коммуналка под контроль: простые приёмы — и платёжки заметно уменьшатсяВидео

19:11

Преодолевает до 2000 километров: в Украине показали новый дрон TOLOKA, детали

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять