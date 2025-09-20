Цены буквально бьют рекорды: в Украине стремительно дорожает стратегический продукт

Специалисты советуют украинцам внимательнее планировать расходы, а производителям оптимизировать логистику и цепи поставок.

https://glavred.info/ukraine/ceny-bukvalno-byut-rekordy-v-ukraine-stremitelno-dorozhaet-strategicheskiy-produkt-10699766.html Ссылка скопирована

В Украине дорожает молочка / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное со слов Гопко:

В Украине растут цены на молочные продукты

Стоит готовиться к новой волне подорожания молочки

В Украине фиксируется устойчивый рост цен на молочную продукцию, и, по прогнозам экспертов, эта тенденция в ближайшее время не остановится. Больше всего подорожали сыр и сливочное масло. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка объяснил, что причины роста стоимости кроются как во внутренних экономических процессах, так и в общемировых рыночных колебаниях.

"Одним из основных факторов является рост затрат на корма для животных, что повышает себестоимость молока и молочных продуктов. Кроме того, наблюдается уменьшение поголовья коров на хозяйствах, что также влияет на объемы производства", - заявил Гопка в комментарии для 24 Канала. видео дня

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Он отметил, что даже несмотря на экспортные ограничения и стабилизацию международных цен, украинские потребители пока не могут рассчитывать на снижение стоимости молочных продуктов.

Экономист подчеркнул, что подорожание молочной продукции напрямую влияет на семейные бюджеты, делая ежедневные расходы на питание ощутимо большими.

Специалисты советуют украинцам внимательнее планировать расходы, а производителям - оптимизировать логистику и цепи поставок, чтобы частично уменьшить давление на покупателей.

Цены на продукты - новости Украины

Как писал Главред, в Украине стратегический продукт резко подскочил в цене на 35%. Стоимость можно будет спрогнозировать рядом факторов, и возможны несколько сценариев: от стабильного до довольно неблагоприятного.

В Украине ожидается значительный рост цен на несколько товаров. В 2026 году вступят в силу новые налоговые правила и повысятся акцизы, что непосредственно повлияет на стоимость товаров.

Кроме того, недавно стало известно, что цена на куриные яйца, которая долгое время была стабильной, неожиданно выросла.

Больше экономических новостей:

О персоне: Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред