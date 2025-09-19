Скоро будет не по карману: стратегический продукт резко подскочил в цене на 35%

Главное:
- В Украине снова подорожает подсолнечное масло
- Причиной является уменьшение урожайности подсолнечника
В Украине снова прогнозируют рост цен на подсолнечное масло. Стоимость масла будет определяться рядом факторов, и возможны несколько сценариев: от стабильного до довольно неблагоприятного.
"Если посмотреть на ту ситуацию, которая сложилась в течение последних трех месяцев, то первопричиной, которую мы можем зафиксировать, является уменьшение урожайности. Фиксируется уменьшение производства после климатических изменений, а именно засушливого лета. Оно нанесло существенный ущерб фермерам. Увеличение себестоимости, неурожаи также вызвали повышение цены на масло как на внутреннем, так и мировом рынках", - пояснил Фокусу аналитик УКАБ Максим Гопка.видео дня
Из-за засушливой погоды проблема коснулась не только Украины, но и стран Евросоюза. Это создает дополнительное давление на рынки.
Для украинских покупателей ситуация уже ощутима: если в августе-сентябре 2024 года литр стоил в пределах 61-62 грн, то год спустя цена поднялась до 71-82 грн, то есть на 30-35%.
Ждать ли дефицита масла?
По словам Гопки, дефицита продукции ожидать не стоит. Объемы производства действительно уменьшатся, однако этого недостаточно, чтобы возникла нехватка товара. В то же время потребители почувствуют прежде всего повышение стоимости.
"Я не думаю, что будет дефицит масла. Скорее всего, это отразится на конечной цене", - резюмировал эксперт.
Как реагирует мировой рынок масла?
Мировые рынки тоже реагируют на падение урожайности. Украина вместе с ЕС обеспечивает около 40% общего производства подсолнечника, поэтому даже незначительные изменения здесь влияют на ценовую динамику.
"Мировые рынки реагируют на это. Они растут в 2025-2026 гг. Отмечу, что Украина и ЕС вместе обеспечивают около 40% мирового производства подсолнечника, что является существенным... Если взять индекс на растительные масла, которые формирует ФАО, то он будет достигать такого высокого уровня, который последний раз фиксировался в 2022 году", - подчеркнул эксперт.
Цены на продукты - что известно
Как известно, в Украине рекордно подорожают сразу несколько товаров. В 2026 году украинцев ожидают новые налоговые правила и повышение акцизов, что непосредственно повлияют на цены.
Также рассказывалось, что в Украине стремительно дешевеет популярный овощ. Причина в том, что в большинстве регионов Украины началась жатва, что привело к увеличению количества продовольствия на внутреннем рынке.
Более того, не так давно, как писал Главред, цена на куриные яйца в Украине была стабильной. Однако неожиданно стоимость этого продукта неожиданно изменилась.
О персоне: Максим Гопка
Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.
