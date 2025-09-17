Когда закончится война в Украине: названо три сценария

Министерство финансов Украины представило три сценария развития экономики, оценивающие влияние войны на государственные компании и бюджет.

Какие сценарии конца войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из прогноза Минфина:

Как война повлияет на госкомпании

Что будет с курсом доллара и гривной

Когда заработают украинские порты

Министерство финансов Украины обнародовало оценку последствий войны для государственного сектора и бюджета, а также представило три возможных сценария экономического развития. Об этом говорится в проекте госбюджета на 2026 год (№14000).

В приложении под названием "Информация о фискальных рисках" описаны базовый, альтернативный и негативный сценарии. В то же время Минфин сразу отверг базовый вариант, который предусматривал завершение войны в 2026 году.

При этом расчетные показатели бюджета на 2026 год не совпадают полностью ни с одним из трех сценариев: инфляционные прогнозы ближе к альтернативному, а курс доллара больше соответствует негативному сценарию.

Базовый сценарий

В этом варианте предполагалось, что уже с 2026 года морские порты заработают на полную, экономика начнет стабильно восстанавливаться, гривна будет снижаться на 3,2% ежегодно, а инфляция составит около 8,7%. Государственные компании в большинстве случаев должны были оставаться прибыльными, а бюджет стабильно наполняться.

Альтернативный сценарий

По этому варианту полное восстановление портовой инфраструктуры откладывается до 2027 года из-за затяжного военного влияния. Переход к рыночным условиям происходит медленнее: гривна теряет 4,5% в год, инфляция поднимается до 10,2%. Госпредприятия сохраняют прибыльность, но бюджет получит меньше доходов, чем в базовом варианте.

Негативный сценарий

Худший прогноз также отодвигает запуск морских портов до 2027 года, однако экономическое восстановление затягивается еще больше. В таком случае гривна девальвирует на 8,9% ежегодно, инфляция достигает 9,8%. Государственные компании будут иметь серьезные финансовые вызовы, а бюджетные поступления могут заметно сократиться.

Выводы

По всем прогнозам, 11 из 12 государственных компаний останутся прибыльными. Наибольшее влияние на экономику будут иметь "Нафтогаз", "Энергоатом", "Укргидроэнерго" и "Укрзализныця".

В то же время, компания "Укрфинжилье" не учитывается в анализе, ведь выполняет исключительно социальную функцию - обеспечение доступного жилья.

Когда закончится война в Украине - что говорит президент Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что остановить Россию и положить конец войне может Дональд Трамп. Глава Украины призвал лидера США занять четкую позицию относительно санкций против России и гарантий безопасности для Украины.

"Я считаю, что Дональд Трамп может предоставить нам системы противовоздушной обороны в достаточном количестве, и у США их достаточно. Я уверен, что США могут применить достаточные санкции, чтобы нанести ущерб российской экономике, к тому же Дональд Трамп имеет достаточную силу, чтобы Путин его боялся", - сказал Зеленский на интервью со Sky News.

Зеленский считает, что единственный способ прекратить боевые действия - это сначала обеспечить четкие гарантии безопасности, что возможно только, если Трамп проявит смелость.

Завершение боевых действий в Украине - что известно

Недавно Главред, комментируя сигналы президента РФ Украине относительно войны объяснял, что задумали в Кремле и при чем здесь Трамп. Пока все выглядит так, что российский лидер пытается повлиять на решение президента США, чтобы тот отложил введение новых санкций против России.

Председатель подкомитета по государственной безопасности Верховной Рады, Федор Вениславский, считает, что война между Россией и Украиной может завершиться до конца 2025 года. Он отметил, что есть реальные основания ожидать прекращения боевых действий в течение примерно 107 дней. Об этом он рассказал в комментарии для ТСН.ua.

В свою очередь президент Владимир Зеленский также назвал единственный способ завершить войну. Он выразил надежду, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита Трампа подробно обсудит с ним вопрос обеспечения будущего Украины.

Об источнике: Министерство финансов Украины Министерство финансов Украины (Минфин Украины) - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере. Министерство отвечает за то, чтобы создавать финансовое обеспечение для выполнения государственных функций и условия для стабильного развития экономики путем эффективного, сбалансированного, беспристрастного и прозрачного управления государственными финансами, пишет Википедия.

