После обстрела дронами: НАТО начало операцию "Восточный страж", что угрожает РФ

Даяна Швец
13 сентября 2025, 12:40
Франция, Дания, Германия и Великобритания уже объявили о размещении своих сил (истребители, ПВО) в рамках этой операции.
После обстрела дронами: НАТО начало операцию 'Восточный страж', что угрожает РФ
НАТО отвечает на вторжение российских дронов в Польшу/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН, pixabay

Главное:

  • НАТО начало операцию "Восточный страж" для усиления обороны своего восточного фланга
  • Операция является ответом на вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши

Генеральный штаб Вооруженных сил Польши объявил о старте масштабной операции НАТО под названием "Восточный страж", которая имеет целью усилить защиту восточной границы Альянса. А премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что любые попытки атаковать Польшу в будущем будут иметь адекватный ответ. Об этом сообщает издание RMF FM.

Военные опубликовали видео с посадкой французского военно-транспортного самолета A400, прибывшего на аэродром в Минск-Мазовецком. Самолет доставил вооружение для истребителей Rafale, которые уже дислоцированы на территории Польши.

видео дня

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что оборона Украины неразрывно связана с безопасностью Европы. По его словам, страна наращивает собственные оборонительные возможности:

"Мы знаем, что героическая оборона Украины связана с будущим Европы. Поэтому мы увеличиваем наши оборонные возможности. В единстве сила, а в готовности - победа", - сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Расходы НАТО на оборону
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Ранее о начале операции "Восточный страж" сообщил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он пояснил, что эти действия являются реакцией Альянса на инцидент с российскими беспилотниками, которые в ночь на 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши.

К операции уже присоединяются и другие страны НАТО. Так, Дания направит два истребителя F-16 и комплексы противовоздушной обороны, Франция передаст три истребителя Rafale, а Германия - четыре Eurofighter Typhoon. Великобритания также подтвердила готовность оказать помощь для укрепления восточного фланга Альянса.

Налет дронов РФ на Польшу - что известно

Главред писал, что ночью, 10 сентября российские ударные беспилотники "Шахед" нарушили воздушное пространство Польши. Полякам пришлось поднять авиацию на перехват, ведь несколько дронов залетели на территорию страны.

Через несколько часов президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку российских дронов по территории Польши и написал: "Что это за нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами? Началось".

В свою очередь конгрессмен США Джо Уилсон обвинил Россию в атаке на страну НАТО. Он сделал заявление об иранских беспилотниках, что Россия атаковала Польшу, союзника НАТО, именно с их помощью.

Об источнике: RMF FM

RMF FM - первая польская коммерческая радиостанция с центром вещания в Кракове, которая вещает в формате AC. Входит в медиагруппу "Grupa RMF". Целевая аудитория станции - слушатели в возрасте 25-39 лет. "RMF FM" принадлежит холдингу "Grupa RMF".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

