"Война должна прекратиться": в США заявили, что готовы защищать территории НАТО

В США ожидают немедленных шагов к миру со стороны России.

Главное:

США будут оборонять территории НАТО

РФ проявила пренебрежение к мирным усилиям США

Войне между Украиной и РФ должен наступить конец

США готовы оборонять территории НАТО после того, как дроны страны-агрессора России нарушили воздушное пространство Польши. Об этом, как сообщил Госдеп США, заявила исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши.

Она подчеркнула, что Вашингтон будет стоять на защите каждого дюйма территорий НАТО и поддерживает союзников перед лицом "тревожных нарушений воздушного пространства".

Россия проявила неуважение к США

Чиновница также рассказала, что в последнее время кампания РФ по бомбардировке Украины усилилась, что привело к потерям и повреждению гражданской инфраструктуры.

В то же время российская сторона нарушила воздушное пространство союзника США. Все эти действия продемонстрировали большое неуважение к усилиям Штатов по прекращению войны в Украине.

"Война между Россией и Украиной должна прекратиться. Мы не можем допустить, чтобы она переросла в более широкий конфликт. Россия должна продемонстрировать свою серьезность, сделав немедленные, конкретные шаги к миру", - сказала дипломат.

Какая позиция по защите Польши, как страны НАТО, у Трампа

Главред писал, что недавно Трамп открыто заявил, что не будет принимать прямого участия в защите Польши. Он сказал, что "не собирается никого защищать" и при этом посоветовал не приближаться к Польше.

Заявления США относительно налета дронов РФ на Польшу - что известно

Напомним, Главред писал, что конгрессмен США Джо Уилсон обвинил Россию в атаке на страну НАТО. По его словам, Россия атаковала Польшу, союзника НАТО, с помощью иранских беспилотников.

Впоследствии после этого заявления конгрессмен США Джо Уилсон внес законопроект о восстановлении поправки "Джексона-Вэника", чтобы добиться прекращения торговли с РФ.

Президент США Дональд Трамп впервые отреагировал на атаку российских дронов по территории Польши лишь через несколько часов и написал: "Что это за нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами? Началось".

Другие новости:

