Конгресс США может восстановить поправку, которая запретит торговлю с РФ

Конгрессмен США Джо Уилсон внес законопроект о восстановлении поправки "Джексона-Вэника", чтобы добиться прекращения торговли с РФ. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

"После нападения на Польшу я благодарен за возможность представить этот законопроект, который предусматривает возобновление действия поправки "Джексона-Вэника" в отношении России, что предусматривает прекращение любой торговли с этой террористической диктатурой", - подчеркнул Уилсон. видео дня

По словам конгрессмена, бывшие президент Барак Обама и госсекретарь США Джон Керри ошибочно отменили этот закон во время "непродуманной политики", а именно "перезагрузки отношений с Россией", что "побудило военного преступника Путина к оккупации Крыма".

"Трамп исправит эту ситуацию!", - добавил Уилсон.

Россия атаковала Польшу - что известно

Как писал Главред, во время массированной ракетно-дроновой атаки РФ на Украину в ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши.

Премьер-министр Дональд Туск заявил о масштабной провокации со стороны РФ. По его словам, это был первый случай уничтожения российских дронов на территории страны НАТО.

В результате атаки российских дронов на Польшу поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве. Пострадавших нет. Инцидент произошёл в самом центре Вырики, между зданием начальной школы и мэрией. Ещё один беспилотник, возможно, был сбит или разбился в районе Кшивовежба, примерно в 15 км к юго-востоку от Вырики.

Представитель польского правительства Адам Шлапка подтвердил, что НАТО задействовало статью 4 Североатлантического договора и уже провело консультации.

Конгресс США готов в случае необходимости принять закон о дополнительных санкциях против РФ после российской атаки дронами по территории Польши. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Что такое поправка "Джексона-Вэника" Поправка "Джексона-Вэника" - это закон США, который был принят в 1974 году. Известно, что он запрещал нормальную торговлю со странами, которые имели "плохую экономику" в том случае, если эти государства не выпускали людей за границу (к примеру, евреев из СССР). После распада Советского Союза закон продолжал действовать для России, однако президенты США ежегодно "замораживали" его, чтобы торговать со страной. В то же время в 2012 году закон отменили и вместо него приняли акт Магнитовского (санкции против конкретных чиновников РФ).

