Туск подтвердил нарушение воздушной границы Польши, но не упомянул РФ

Кратко:
- Дроны РФ залетели на территорию Польши
- Польские военные открыли огонь
- Туск заявил о нарушении воздушной границы, но Россию не упомянул
В ночь на 10 сентября российские дроны Шахед нарушили воздушное пространство Польши. Несколько дронов залетели на территорию страны. Польская авиация была поднята на перехват. Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил нарушение воздушной границы страны, но не упомянул страну-агрессора РФ.
По его словам, польские военные открыли огонь по "объектам", которые ночью 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши.
"Продолжается операция, связанная с многократным нарушением польской воздушной границы. Против объектов армия применила оружие", - написал Туск в соцсети Х.
"Я в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Получил доклад непосредственно от оперативного командующего", - добавил он.
Позже Туск сообщил, что получил отчет от оперативного командующего Вооруженными силами по сбитию беспилотников, которые вторглись в воздушное пространство страны и могли представлять угрозу. По его словам, операция продолжается.
Польский премьер также проинформировал Генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и действиях, предпринятых страной против объектов, нарушивших воздушное пространство.
"Шахеды" залетели в Польшу во время атаки на Украину - главное
Как писал Главред, около 01:30 ночи 10 сентября Воздушные силы Украины сообщали о вероятном залете российских ударных беспилотников в воздушное пространство Польши.
Польша закрыла ряд аэропортов. В официальных сообщениях для авиаторов NOTAM было указано, что аэропорты закрыты "в результате незапланированной военной активности в рамках обеспечения безопасности государства".
Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны. В воздух были подняты не только польские истребители, но и самолеты других стран-союзников.
Жителей Польши призвали до завершения военной операции оставаться дома.
Конгрессмен-республиканец и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что российские ударные дроны вторглись в воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что такие действия являются непосредственной атакой на союзника по НАТО.
