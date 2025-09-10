Туск подтвердил нарушение воздушной границы Польши, но не упомянул РФ

Польские военные открыли огонь по "объектам", которые ночью 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши.

Дональд Туск подтвердил нарушение воздушной границы Польши / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

В ночь на 10 сентября российские дроны Шахед нарушили воздушное пространство Польши. Несколько дронов залетели на территорию страны. Польская авиация была поднята на перехват. Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил нарушение воздушной границы страны, но не упомянул страну-агрессора РФ.

По его словам, польские военные открыли огонь по "объектам", которые ночью 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши.

"Продолжается операция, связанная с многократным нарушением польской воздушной границы. Против объектов армия применила оружие", - написал Туск в соцсети Х.

"Я в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Получил доклад непосредственно от оперативного командующего", - добавил он.

Скриншот поста Туска в соцсети Х

Позже Туск сообщил, что получил отчет от оперативного командующего Вооруженными силами по сбитию беспилотников, которые вторглись в воздушное пространство страны и могли представлять угрозу. По его словам, операция продолжается.

Польский премьер также проинформировал Генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и действиях, предпринятых страной против объектов, нарушивших воздушное пространство.

"Шахеды" залетели в Польшу во время атаки на Украину - главное

Как писал Главред, около 01:30 ночи 10 сентября Воздушные силы Украины сообщали о вероятном залете российских ударных беспилотников в воздушное пространство Польши.

Польша закрыла ряд аэропортов. В официальных сообщениях для авиаторов NOTAM было указано, что аэропорты закрыты "в результате незапланированной военной активности в рамках обеспечения безопасности государства".

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны. В воздух были подняты не только польские истребители, но и самолеты других стран-союзников.

Жителей Польши призвали до завершения военной операции оставаться дома.

Конгрессмен-республиканец и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что российские ударные дроны вторглись в воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что такие действия являются непосредственной атакой на союзника по НАТО.

