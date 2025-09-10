Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Туск подтвердил нарушение воздушной границы Польши, но не упомянул РФ

Анна Ярославская
10 сентября 2025, 06:54обновлено 10 сентября, 07:40
392
Польские военные открыли огонь по "объектам", которые ночью 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши.
Дональд Туск, шахед
Дональд Туск подтвердил нарушение воздушной границы Польши / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

  • Дроны РФ залетели на территорию Польши
  • Польские военные открыли огонь
  • Туск заявил о нарушении воздушной границы, но Россию не упомянул

В ночь на 10 сентября российские дроны Шахед нарушили воздушное пространство Польши. Несколько дронов залетели на территорию страны. Польская авиация была поднята на перехват. Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил нарушение воздушной границы страны, но не упомянул страну-агрессора РФ.

По его словам, польские военные открыли огонь по "объектам", которые ночью 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши.

видео дня

"Продолжается операция, связанная с многократным нарушением польской воздушной границы. Против объектов армия применила оружие", - написал Туск в соцсети Х.

"Я в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Получил доклад непосредственно от оперативного командующего", - добавил он.

Скриншот поста Туска в соцсети Х
Скриншот поста Туска в соцсети Х

Позже Туск сообщил, что получил отчет от оперативного командующего Вооруженными силами по сбитию беспилотников, которые вторглись в воздушное пространство страны и могли представлять угрозу. По его словам, операция продолжается.

Польский премьер также проинформировал Генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и действиях, предпринятых страной против объектов, нарушивших воздушное пространство.

"Шахеды" залетели в Польшу во время атаки на Украину - главное

Как писал Главред, около 01:30 ночи 10 сентября Воздушные силы Украины сообщали о вероятном залете российских ударных беспилотников в воздушное пространство Польши.

Польша закрыла ряд аэропортов. В официальных сообщениях для авиаторов NOTAM было указано, что аэропорты закрыты "в результате незапланированной военной активности в рамках обеспечения безопасности государства".

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны. В воздух были подняты не только польские истребители, но и самолеты других стран-союзников.

Жителей Польши призвали до завершения военной операции оставаться дома.

Конгрессмен-республиканец и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что российские ударные дроны вторглись в воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что такие действия являются непосредственной атакой на союзника по НАТО.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Польши Дональд Туск война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Туск подтвердил нарушение воздушной границы Польши, но не упомянул РФ

Туск подтвердил нарушение воздушной границы Польши, но не упомянул РФ

06:54Мир
РФ запустила много крылатых ракет: в Украине - масштабная тревога

РФ запустила много крылатых ракет: в Украине - масштабная тревога

06:22Война
Путин приблизился к опасному шагу: почему в РФ готовят новую мобилизацию

Путин приблизился к опасному шагу: почему в РФ готовят новую мобилизацию

06:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

06:54

Туск подтвердил нарушение воздушной границы Польши, но не упомянул РФ

06:22

РФ запустила много крылатых ракет: в Украине - масштабная тревогаФото

06:10

Путин приблизился к опасному шагу: почему в РФ готовят новую мобилизациюмнение

05:33

Гороскоп на завтра 11 сентября: Скорпионам - недоразумение, Рыбам - выгода

05:01

Курс валют внезапно начал меняться: что будет с гривной 10 сентября

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – ХилюкВ российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк
04:30

TikTok разогнал новый тренд: телевизор из 90-х вернулся, как вписать его интерьер

04:00

Апокалипсис близко: в Сети названа дата конца света и Второго пришествия

03:23

Погреб не панацея: где хранить морковь, чтобы она как можно дольше не портилась

03:02

"Хуже побоев": экс-узник Кремля признался, что было самым страшным в плену

Реклама
02:45

Лучшие друзья по знаку зодиака: ТОП-4 знака, которые никогда не предадут

02:30

"Много базарю": известный блогер отказался помогать ВСУ

01:58

"Шахеды" пересекли границу Польши во время атаки - страна подняла истребители

01:30

"Я не могу это остановить": Светлицкая впервые назвала причину своего развода

00:10

Мобилизация меняется: нардеп объяснил нововведения в рассылке повесток по почте

00:04

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

09 сентября, вторник
23:33

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины разводится с мужем - детали

22:53

Какие двигатели имеют "бешеный аппетит" к маслу: эксперты составили перечень агрегатов

22:40

"Говорит: "Такая она красивая": экс-жена Дзидзьо рассказала про его личную жизнь

22:33

Рой "Шахедов" приближается к Киеву: тревога распространяется по Украине

22:25

Курс "взлетает" до 44 грн за доллар: прогноз неожиданного валютного скачка

Реклама
21:54

Мама в тяжелом состоянии, а младенец в реанимации: новые детали о пострадавших в КиевеФото

21:54

Звездная болезнь Виталия Козловского: друг певца раскрыл правду

21:30

Отбор на ЧМ-2026: Украина не смогла переиграть АзербайджанВидео

21:23

"Я очень удивлен": Трамп прямо обвинил Путина в затягивании войны с Украиной

21:07

Это может осложнить ситуацию на Харьковщине: два города, на которые нацелились оккупанты

20:31

Удары по мавзолею и "Белому дому" РФ: прогноз ракетной "ответки" по Москве

20:26

Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

20:09

Скандал с танцами Усика: в команде боксера расставили все точки над "і"

19:52

Как сделать полотенца мягкими и пушистыми: эксперты дали советы

19:40

Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

19:30

Штормовой ветер, дожди и грозы: предупреждение об опасной погоде во многих областях

19:29

"От такого просто звереешь": журналист рассказал, как пленных доводили до бешенства в РФ

19:26

В Украину направили новые системы ЗРК Patriot: в ФРГ сделали важное заявление

19:10

Финальная битва за Донбасс?мнение

19:09

Украина может заморозить фронт: посол США при НАТО назвал ключевое условие

18:37

В Киеве рыбачка показала улов: женщина выловила в Днепре экзотическую рыбу

18:35

Люди собрались, чтобы получить пенсию: в Яровой резко возросло количество погибшихФотоВидео

18:27

Какие люди ценят приключения больше, чем порядок: все связано с датой рождения

18:25

"Смертельное" соседство: с какими овощами категорически нельзя хранить картофель

18:19

Когда нужно продавать автомобиль - определен критический возраст и пробегВидео

Реклама
18:06

За закрытыми дверьми: принц Уильям сделал неожиданное признание о своих детях

18:04

94% разводов можно предсказать: психологи назвали ТОП-4 признака конца отношений

17:50

Умолял: Повалий в слезах призналась, кто просил ее не предавать Украину

17:44

Строгие запреты и приметы 10 сентября: что нельзя делать, чтобы не началась "черная полоса"

17:27

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мальчиком под кроватью за 71 с

17:25

Беларусь под прицелом: Жданов раскрыл вероятные задачи перед ВСУ

17:15

Хозяйка уехала, а кот устроил скандал: его реакция рассмешила всех, видео

17:02

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

16:53

Есть в шкатулке у каждой: Андре Тан назвал самые модные аксессуары на осень-2025

16:46

Эксперт призвал НАПК проверить расхождения в декларации главы НБУ Андрея Пышного

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять