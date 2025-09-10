"Шахеды" пересекли границу Польши во время атаки - страна подняла истребители

https://glavred.info/war/shahedy-peresekli-granicu-polshi-vo-vremya-ataki-strana-podnyala-istrebiteli-10696718.html Ссылка скопирована

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники "Шахед" нарушили воздушное пространство Польши. Несколько дронов залетели на территорию страны, из-за чего польская авиация была поднята на перехват.

По сообщению Воздушных сил ВСУ:

"Вражеские ударные БпЛА с Волыни приближаются к государственной границе с Польшей!" - в 00:43.

Телеграмм-канал "Николаевский Ванек" уточнил, что дроны направлялись из Волынской области - минимум три БпЛА. В целом мониторы зафиксировали до восьми российских беспилотников, которые оказались на польской территории.

Только через час, в 01:13, украинские Воздушные силы сообщили о новых группах дронов "Шахед", которые покинули воздушное пространство Украины и уже фиксировались в Польше:

"БПЛА в Польше курсом на запад, город Замостье".

Мониторинговые каналы сообщают, что Польша вероятно подняла в воздух истребители F-16 для перехвата дронов. По состоянию на 01:30 официального подтверждения этой информации не поступало.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что в воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания приведены в состояние высокой готовности.

"Эти действия носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне риска. Оперативное командование мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию".

Кроме того, польский аэропорт "Жешув" в ночь на 10 сентября был закрыт из-за "незапланированной военной активности". Об этом информирует портал Notamify, который сообщает авиационные службы об изменениях в работе воздушного пространства.

