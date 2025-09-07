"Их потери должны ощущаться": Зеленский об ответе на массированные удары РФ

Важно, чтобы заявления лидеров государств были продолжены сильными действиями, говорит президент.

Владимир Зеленский прокомментировал массированные удары РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

Важное из заявлений Зеленского:

Россия старается причинить боль Украине, и удары более наглые

Дефицит бензина в РФ и другие экономические проблемы - ответ на удары по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности продолжения слов поддержки мировых лидеров дальнейшими санкциями и тарифами, введенными против России как давление за ее агрессию.

"Важно, что сегодня есть широкая реакция партнеров на этот удар. Очевидно, Россия старается причинить боль Украине, и удары более наглые", - сказал он в вечернем видеообращении.

Глава государства отмечает - важно, чтобы заявления лидеров, государств, институтов были продолжены сильными действиями, а именно, санкциями против России, против связанных с Россией лиц и сильными тарифами и другими ограничениями на торговлю с РФ.

По словам Зеленского, массированный удар РФ является четким признаком, что Путин испытывает мир - примут они это или смирятся.

"Поэтому их потери должны ощущаться. Именно это убедительно. А также - наша дальнобойность. Путин не хочет переговоров, явно прячется от них, поэтому дефицит бензина в России и другие экономические проблемы - логичный ответ на российские отказы идти на прекращение огня, на встречу лидеров", - подчеркнул президент.

Может ли Путин закончить войну: ответ аналитиков

Владимир Путин, даже после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске, остался при прежнем мнении о войне в Украине. Как сообщают аналитики Института изучения войны, он всё так же называет вторжение "СВО", не признаёт украинский суверенитет и не выражает заинтересованности в честном мирном процессе.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева. США планируют более жесткие меры против Москвы, чтобы заставить прекратить военные действия в Украине.

Как сообщалось ранее, у Трампа грозят Путину после удара РФ. Запад может объединить усилия в попытке "обрушить" российскую экономику, говорит Скотт Бессент.

Ранее Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

