"Да, я готов": Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева

Руслан Иваненко
7 сентября 2025, 19:48обновлено 7 сентября, 20:36
США планируют более жесткие меры против Москвы, чтобы заставить прекратить военные действия в Украине.

Белый дом обсуждает расширенные ограничения для тех, кто поддерживает агрессию России / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, ОП

  • Трамп готов перейти ко второй волне санкций против России
  • Белый дом готовит более жесткие ограничения, включая нефть

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности перейти ко второй волне санкций против России из-за войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

На вопрос журналистов относительно возможного усиления ограничительных мер он ответил: "Да, я готов".

Белый дом обсуждает новые ограничения

Председатель Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет отметил, что хоть он и не является советником президента по вопросам внешней политики, совет отвечает за выполнение санкций.

По его словам, страны, поддерживающие Россию в войне против Украины, в частности те, которые покупают российскую нефть, как Индия, должны учитывать возможные экономические последствия.

Хассет также выразил разочарование последними новостями и предположил, что в ближайшие дни состоятся серьезные обсуждения относительно уровня и сроков введения новых санкций, однако окончательное решение остается за президентом.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

США усиливают экономическое давление на Москву

В Вашингтоне уже готовятся более жесткие экономические меры давления на Москву с целью заставить Россию прекратить военные действия в Украине. Новый этап санкций может предусматривать расширенные ограничения в отношении покупателей российской нефти, что способно существенно повлиять на экономику РФ.

Это свидетельствует об усилении позиции США в конфликте и более решительной поддержке Украины в противодействии агрессии России.

Мнение эксперта

Дипломат и руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко считает, что введение Дональдом Трампом санкций против России в ближайшие десять дней может иметь серьезные и необратимые последствия для экономической структуры страны. По его мнению, об этом уже открыто говорят и российские экономисты.

Атака на Украину 7 сентября - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.

Впоследствии стало известно, что в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание Правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.

Кроме этого в Святошинском районе столицы из-под завалов частично разрушенного 9-этажного жилого дома сначала спасатели достали тела погибших. Ими оказались 32-летняя женщина и ее сын, которому было всего 2 месяца.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

война в Украине Дональд Трамп санкции против России
