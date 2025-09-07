"Они вылетели с шестого этажа": новые детали гибели мамы с ребенком в Киеве

Что известно:
- РФ атаковала Киев "Шахедами"
- Один из дронов ударил по многоквартирному дому
- В результате атаки погибли Виктория Гребенюк и её 2-месячный сын
Российские оккупанты атаковали жилые дома в Киеве. В результате попадания погибла молодая мама и ее двухмесячный сын. Взрывная волна была настолько сильной, что мать с сыном выбросило с шестого этажа вместе с кроватью. Об этом рассказала соседка, видео разлетелось в Сети.
Семья только недавно переехала, женщина родила ребенка.
"Они недавно сюда приехали, квартиру купили, ремонт сделали. Она беременна была, родила около трех месяцев назад. Их выбросило с шестого этажа вместе с кроватью ... Это такая страшная сила, чтобы "Шахед" столько разрушений наделал", - рассказывает соседка.
Также известно, что под завалами находится мужчина. Сначала он сообщил родным, что жив, но потом происходил обвал. Сейчас связи с пострадавшим нет.
"Сосед под завалами лежит, еще не могут его освободить. Сначала он успел сказать теще, что его глыбами привалило, а потом начали лить воду, разрушение пошло дальше, неизвестно что с ним. Он у нас "ПВОшник", только пришел с дежурства", - рассказала соседка.
Гибель мамы и сына - что о них известно
Погибшей женщиной оказалась Виктория Гребенюк. Ей было всего 32 года. Ее сыну Роману было всего два месяца.
Подруга погибшей женщины Марина Новак рассказала о том, каким замечательным человеком была Виктория.
"Моя дорогая подруга, я не верю, ты только получила такую желанную жизнь, семью, мужа, маленького сыночка. Это все не должно было бы быть. Я очень тебя люблю. Сегодня погибла моя Вика вместе с двухмесячным сыном. Вика, которая больше всего любила жизнь и людей, через проклятую Россию, прямое попадание в дом", - написала подруга.
Виктория работала в благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион". Ее коллега Юля Мельник не может сдержать слез из-за этой потери.
"Сегодня Россия убила замечательного человека, красивую женщину и невероятную маму вместе с ее таким долгожданным сыночком. Виктория была невероятно добрым, порядочным и прекрасным человеком. Трудно подобрать слова, потому что слезы заливают глаза от несправедливости и бессилия. Никогда не забуду ее поддержку, мудрое руководство, шутки и профессионализм. Царство небесное Виктории и ее сыночку Роману. Сил родным пережить эту потерю", - написала Юля Мельник.
Атака на Украину 7 сентября - последние новости
Напомним, Главред писал, что в ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Под ударом находились Киев, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг, Одесса, Харьков, Староконстантинов, а также другие населенные пункты.
Впоследствии стало известно, что в Киеве впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину из-за вражеской атаки было повреждено здание Правительства - там пострадали крыша и верхние этажи здания.
Кроме этого в Святошинском районе столицы из-под завалов частично разрушенного 9-этажного жилого дома сначала спасатели достали тела погибших. Ими оказались 32-летняя женщина и ее сын, которому было всего 2 месяца.
