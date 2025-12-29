Ответ удивит многих: эксперты ответили, как часто нужно стирать пижаму

Пижаму не обязательно стирать ежедневно, частота зависит от многих неочевидных факторов.

Пижама является неотъемлемой частью гардероба, ведь именно она обеспечивает комфортный сон и отдых. Но частота стирки пижамы вызывает споры, ведь одни считают, что ее достаточно стирать раз в несколько дней, другие настаивают на ежедневном уходе.

Главред разобрался, как часто нужно стирать пижаму и от каких факторов это зависит.

В отличие от белья или носков, которые нужно стирать после каждого использования, пижама кажется более "чистой", ведь мы надеваем ее дома и часто после душа. Однако даже во время сна ткань впитывает пот, кожный жир и отмершие клетки. Если стирать ее слишком редко, это может привести даже к раздражениям или высыпаниям, отмечает Real Simple.

Как часто нужно стирать пижаму

Если вы принимаете душ перед сном и надеваете чистую пижаму, ее можно носить два-три дня подряд. Натуральные ткани, такие как хлопок или шелк, лучше пропускают воздух и меньше задерживают запахи, поэтому их можно стирать реже.

Синтетические материалы быстрее накапливают грязь и требуют более частого ухода. Если вы пользуетесь кремами или лосьонами перед сном, пижаму стоит стирать чаще, ведь остатки средств быстро загрязняют ткань.

Есть случаи, когда пижаму нужно стирать после каждого использования. Если вы носите ее целый день дома, болеете или сильно потеете ночью, то одежду стоит сразу отправлять в стирку. Так же, если пижама является единственным слоем одежды на теле, её следует воспринимать как бельё и стирать каждый день.

Об источнике: Real Simple Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

