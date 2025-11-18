Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Вы точно делаете это неправильно: как правильно стирать одежду, чтобы не испортить ее

Инна Ковенько
18 ноября 2025, 02:28
8
Главред собрал советы, которые помогут сделать стирку более эффективной.
Как правильно стирать одежду, чтобы не испортить ее: неочевидные советы
Как правильно стирать одежду, чтобы не испортить ее: неочевидные советы / Коллаж: Главред, фото: Depositphotos

Вы узнаете:

  • Сколько одежды бросать в стиральную машину?
  • Какой режим стирки самый лучший?
  • Какую одежду нельзя стирать вместе?

Мы привыкли доверять стиральной машине как лучшему помощнику дома. Но именно она часто становится причиной того, что любимые вещи выглядят хуже уже после нескольких циклов. Мы расскажем, как правильно стирать одежду в стиральной машине, чтобы не испортить ее.

Если вы хотите быстро высушить вещи в холодное время, рекомендуем прочитать наш материал: Без утюга, батареи и сушилки: как за 7 минут высушить одежду зимой

видео дня

Кажется, что все хорошо знают, как стирать одежду, ведь делают это постоянно. Но именно в этой рутине скрываются ошибки, которые способны испортить вещи. Простыми, на первый взгляд, но важными правилами стирки одежды делится Better Homes & Gardens.

Сколько одежды бросать в стиральную машину?

Многие убеждены, что лучше стирать чаще, но небольшими партиями. Это звучит логично, однако на самом деле стиральная машина тратит больше воды и электричества, когда работает с малой загрузкой. На самом же деле, полностью наполненный барабан, согласно инструкции конечно, тратит меньше энергии, чем несколько мелких циклов.

Конечно, если время от времени вы будете включать стиральную машину с несколькими вещами, от этого ничего не произойдет, но стоит помнить о ключевом правиле - если стираете мало вещей, выбирайте короткие или "экономные" программы, чтобы не тратить ресурсы зря.

Если вы не знаете, сколько белья оптимально загружать в барабан, прочитайте наш материал: Пометка "7 кг" на стиральной машине: сколько белья на самом деле можно загружать

Какой режим стирки самый лучший?

Горячая вода действительно лучше справляется с пятнами, но она быстро изнашивает ткань и может бить по кошельку. Эксперты советуют использовать качественный порошок, который эффективно работает даже в холодной воде.

В горячей воде рекомендуем стирать полотенца, постельное белье или очень загрязненные вещи. Для повседневной одежды достаточно холодной или теплой. Не забывайте всегда смотреть на ярлык вещей - для каждой ткани существует своя безопасная температура.

Какую одежду нельзя стирать вместе?

Многие думают, что современные ткани можно не сортировать так тщательно, но это миф. Белая одежда легко впитывает краску из цветных вещей, особенно новых.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, рекомендуем разделять вещи не только по цвету, но и по типу ткани. Деликатные материалы требуют отдельного режима.

Также не стоит забывать о мелких деталях, которые сохранят вас от неприятных сюрпризов:

  • застегивать пуговицы и молнии;
  • выворачивать футболки с принтами наизнанку;
  • обрабатывать отдельные пятна перед стиркой.

Как правильно использовать кондиционер для стирки?

Кондиционер для белья работает в паре с порошком, как шампунь с бальзамом. Он делает вещи мягкими, сохраняет цвет и предотвращает появление катышков.

Но много не значит хорошо: избыток средства может оставлять следы на ткани и даже вредить машине. Рекомендуем придерживаться дозировки на этикетке и регулярно чистить стиральную машину.

А если хотите, чтобы вещи пахли свежестью дольше, попробуйте современные ароматизаторы-бустеры - они не вредят ткани и дарят длительный аромат.

Зачем добавлять уксус во время стирки?

Уксус часто советуют как универсальное средство, но в стирке он не настолько эффективен. Магазинный уксус имеет низкую концентрацию, поэтому его польза минимальна. К тому же, он может снижать эффективность порошка, разрушая ферменты, которые борются с пятнами.

Рекомендуем применять уксус только для борьбы с неприятными запахами, а не как основное средство для стирки.

Смотрите видео, как правильно стирать постельное белье:

Читайте также:

Об источнике: Better Homes and Gardens

Better Homes and Gardens - это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другими советами для тех, кто увлекается садоводством.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
До сотни Rafale для Украины: Франция готова, но на пути есть преграда - WSJ

До сотни Rafale для Украины: Франция готова, но на пути есть преграда - WSJ

01:00Мир
"Хотят создать большие "клешни"": эксперт объяснил угрозу для двух городов

"Хотят создать большие "клешни"": эксперт объяснил угрозу для двух городов

00:02Фронт
Атакуют с нескольких направлений: РФ массированно бьет по Днепру, раздаются взрывы

Атакуют с нескольких направлений: РФ массированно бьет по Днепру, раздаются взрывы

22:48Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

Украинцев призвали ночью ставить миску с солью на подоконник - для чего

Китайский гороскоп на завтра 18 ноября: Лошадям - беспокойство, Свиньям - страх

Китайский гороскоп на завтра 18 ноября: Лошадям - беспокойство, Свиньям - страх

Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

Орбан сделал скандальное заявление о войне в Украине и озвучил "мирный план"

Орбан сделал скандальное заявление о войне в Украине и озвучил "мирный план"

Карта Deep State онлайн за 17 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

03:30

Как обогнать Землю и "затормозить" время: невероятный сценарий ученых

02:30

Новый "Крым" в странах Балтии: эксперт описал опасный сценарий и назвал срокиВидео

02:28

Вы точно делаете это неправильно: как правильно стирать одежду, чтобы не испортить ее

02:09

Две АЭС ограничили мощность из-за обстрела РФ: в МАГАТЭ раскрыли риски

01:30

У младшего сына Бекхэмов проблемы с законом - что произошло

Лавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья ПономаревЛавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья Пономарев
01:12

"Это жестоко": жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с зачатием

01:00

До сотни Rafale для Украины: Франция готова, но на пути есть преграда - WSJ

00:02

"Хотят создать большие "клешни"": эксперт объяснил угрозу для двух городов

17 ноября, понедельник
23:55

Когда проветривать дом, чтобы не появлялась плесень и конденсат: специалисты дали четкий ответ

Реклама
22:58

Удобрение или вред: что делать с опавшими листьями ореха осенью

22:48

Атакуют с нескольких направлений: РФ массированно бьет по Днепру, раздаются взрывы

22:21

Усик освободил пояс WBO: титул перешел к другому, что произошло

22:15

"Не буду врать": Миша Кацурин показал "нетрезвое" фото Нади Дорофеевой

22:00

"Мы решили": известная актриса раскрыла правду об отношениях с Цымбалюком

22:00

"Заложили взрывчатку": в России заявили о покушении на Сергея Шойгу, что известноВидео

21:33

Снег, дожди и шквалы: часть регионов накроет холодный шторм

21:14

Без всякой химии: самый эффективный способ, как отмыть решетку от вытяжки

21:14

Оригинальный салат на праздничный стол за пару минут - шикарный рецептВидео

20:51

"Трамп благословил": в США готовят решение, которое заставит Путина прекратить войну

20:43

На ключевом направлении оккупанты меняют направление атак: DeepState раскрыли детали

Реклама
20:33

Что предвещает птица, ударившаяся в окно, по народным приметам

20:25

"Водка для алкоголика": Орбан "сорвался" из-за помощи ЕС для Украины

20:19

На авиабазе "Энгельс-2" появилось 137 загадочных грузовиков: СМИ назвали причину

20:12

Об этом знают единицы: почему чеснок не пахнет до нарезки

19:46

Стекло больше не плачет: британский лайфхак, который спасает окна от запотевания

19:36

Что произойдет в случае потери Покровска: названа главная цель Путина

19:25

Идеальный завтрак с яйцами по новому рецепту за 15 минут

19:23

"Претендент номер один": кто может заменить Лаврова после отставки, фамилия известна

19:21

Без света, воды и связи: что известно о критической ситуации в одной из областей Украины

19:12

Влез в спор и "окрестил": где находится село, название которому дал Иван ФранкоВидео

19:10

Потери РФ за вторую неделю ноября в цифрамнение

18:53

Не сгниет и не сморщится: как хранить свеклу до апреля в городских условияхВидео

18:24

Почему появляются мешки под глазами - ученые указали на интересный нюанс

18:15

Еще дольше без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 18 ноября

18:03

Самолеты уже снаряжены ракетами: РФ подготовилась к новому массированному обстрелу

17:55

Как приготовить сочное куриное филе: пять секретов вкусного мяса

17:51

Цены на яйца резко подскочат: украинцам назвали новую рекордную стоимость

17:39

Россия выбрала новый курс - в Кремле назвали условия окончания войны

17:33

Цены назад уже не откатятся: украинцев предупредили о новом ударе по кошелькам

17:25

Пересчитают ли субсидии из-за "Зимней поддержки": официальное объяснение для украинцев

Реклама
17:23

Еще не декабрь, а цены космос: в Украине подорожали продукты на "Оливье"

17:17

Евро резко полетело вниз: новый курс валют на 18 ноября

17:15

"Танцы со звездами" возвращаются: кто из украинских звезд выйдет на паркет шоуВидео

17:00

Мощная защита от баллистики: Украина получит системы ПВО с усиленными характеристиками

16:37

Историческое соглашение с Францией подписано - что получит Украина и когда закончится войнаВидео

16:35

Погода на завтра 18 ноября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

16:31

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

16:31

Женщина купила дом и нашла в саду загадочную дверь: за ней была шокирующая находкаВидео

16:27

Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

16:26

Любовь после развода: как найти пару и не потерять себя

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять