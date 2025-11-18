Вы точно делаете это неправильно: как правильно стирать одежду, чтобы не испортить ее

Главред собрал советы, которые помогут сделать стирку более эффективной.

https://glavred.info/lifehack/vy-tochno-delaete-eto-nepravilno-kak-pravilno-stirat-odezhdu-chtoby-ne-isportit-ee-10716302.html Ссылка скопирована

Как правильно стирать одежду, чтобы не испортить ее: неочевидные советы / Коллаж: Главред, фото: Depositphotos

Вы узнаете:

Сколько одежды бросать в стиральную машину?

Какой режим стирки самый лучший?

Какую одежду нельзя стирать вместе?

Мы привыкли доверять стиральной машине как лучшему помощнику дома. Но именно она часто становится причиной того, что любимые вещи выглядят хуже уже после нескольких циклов. Мы расскажем, как правильно стирать одежду в стиральной машине, чтобы не испортить ее.

Если вы хотите быстро высушить вещи в холодное время, рекомендуем прочитать наш материал: Без утюга, батареи и сушилки: как за 7 минут высушить одежду зимой

видео дня

Кажется, что все хорошо знают, как стирать одежду, ведь делают это постоянно. Но именно в этой рутине скрываются ошибки, которые способны испортить вещи. Простыми, на первый взгляд, но важными правилами стирки одежды делится Better Homes & Gardens.

Сколько одежды бросать в стиральную машину?

Многие убеждены, что лучше стирать чаще, но небольшими партиями. Это звучит логично, однако на самом деле стиральная машина тратит больше воды и электричества, когда работает с малой загрузкой. На самом же деле, полностью наполненный барабан, согласно инструкции конечно, тратит меньше энергии, чем несколько мелких циклов.

Конечно, если время от времени вы будете включать стиральную машину с несколькими вещами, от этого ничего не произойдет, но стоит помнить о ключевом правиле - если стираете мало вещей, выбирайте короткие или "экономные" программы, чтобы не тратить ресурсы зря.

Если вы не знаете, сколько белья оптимально загружать в барабан, прочитайте наш материал: Пометка "7 кг" на стиральной машине: сколько белья на самом деле можно загружать

Какой режим стирки самый лучший?

Горячая вода действительно лучше справляется с пятнами, но она быстро изнашивает ткань и может бить по кошельку. Эксперты советуют использовать качественный порошок, который эффективно работает даже в холодной воде.

В горячей воде рекомендуем стирать полотенца, постельное белье или очень загрязненные вещи. Для повседневной одежды достаточно холодной или теплой. Не забывайте всегда смотреть на ярлык вещей - для каждой ткани существует своя безопасная температура.

Какую одежду нельзя стирать вместе?

Многие думают, что современные ткани можно не сортировать так тщательно, но это миф. Белая одежда легко впитывает краску из цветных вещей, особенно новых.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, рекомендуем разделять вещи не только по цвету, но и по типу ткани. Деликатные материалы требуют отдельного режима.

Также не стоит забывать о мелких деталях, которые сохранят вас от неприятных сюрпризов:

застегивать пуговицы и молнии;

выворачивать футболки с принтами наизнанку;

обрабатывать отдельные пятна перед стиркой.

Как правильно использовать кондиционер для стирки?

Кондиционер для белья работает в паре с порошком, как шампунь с бальзамом. Он делает вещи мягкими, сохраняет цвет и предотвращает появление катышков.

Но много не значит хорошо: избыток средства может оставлять следы на ткани и даже вредить машине. Рекомендуем придерживаться дозировки на этикетке и регулярно чистить стиральную машину.

А если хотите, чтобы вещи пахли свежестью дольше, попробуйте современные ароматизаторы-бустеры - они не вредят ткани и дарят длительный аромат.

Зачем добавлять уксус во время стирки?

Уксус часто советуют как универсальное средство, но в стирке он не настолько эффективен. Магазинный уксус имеет низкую концентрацию, поэтому его польза минимальна. К тому же, он может снижать эффективность порошка, разрушая ферменты, которые борются с пятнами.

Рекомендуем применять уксус только для борьбы с неприятными запахами, а не как основное средство для стирки.

Смотрите видео, как правильно стирать постельное белье:

Читайте также:

Об источнике: Better Homes and Gardens Better Homes and Gardens - это известный американский медиапроект, основанный в 1922 году, специализирующийся на темах, связанных с домашним хозяйством, дизайном интерьера, садоводством, кулинарией и другими аспектами повседневной жизни. Проект включает журнал, веб-сайт, телепередачи и ряд сопутствующих продуктов. Его основной целью является предоставление советов и практических решений для улучшения домашнего пространства и создания комфортной жизни. "Better Homes and Gardens" также известен своими рекомендациями по садоводству, включая уход за растениями, обустройство сада и другими советами для тех, кто увлекается садоводством.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред