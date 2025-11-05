Без утюга, батареи и сушилки: как за 7 минут высушить одежду зимой

Чтобы высушить одежду всего за несколько минут, понадобятся сухое махровое полотенце, обычный полиэтиленовый пакет и фен.

Как быстро высушить вещи без сушилки и батареи / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как за считанные минуты высушить одежду

Как высушить одежду с помощью пакета

Иногда случаются моменты, когда надо быстро высушить любимую рубашку или футболку. Но батарея еще холодная, сушилки под рукой нет, утюг не спасает, а за окном - дождь и пасмурная погода. Главред, со ссылкой на ТСН, выяснил, как за 7 минут высушить одежду.

Для того, чтобы за несколько минут высушить вещи, понадобятся сухое махровое полотенце, чистый полиэтиленовый пакет и фен.

Полотенце будет впитывать влагу, а пакет создаст эффект "тепловой камеры", благодаря которому испарение будет происходить в несколько раз быстрее.

Сначала хорошо отожмите выстиранную вещь и заверните одежду в сухое полотенце. Чтобы одежда не имела запаха влаги, можно капнуть на полотенце несколько капель эфирного масла, например, лаванды или лимона.

Если же полотенце не помогло, то можно воспользоваться еще феном. Для этого возьмите пакет, подойдет обычный для мусора или плотный шоппер, и положите свою вещь. Оставьте немного места для циркуляции воздуха и направьте поток воздуха от фена или вентилятора в верхнюю часть пакета, не касаясь ткани.

Всего за несколько минут - примерно три-пять - теплый воздух, циркулирующий внутри пакета, равномерно высушит вещь со всех сторон. Работает это по тому же принципу, что и сушильная машина.

После сушки просто достаньте вещи и слегка встряхните. Одежда будет почти сухой и без запаха влаги.

Один из мужчин на YouTube показал, как правильно с помощью полотенца высушить одежду.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

