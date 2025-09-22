Джинсы и белая футболка: как быстро сделать образ стильным

Итальянка стилизовала голубые джинсы и белую футболку.

Как стилизовать джинсы-"бочки" и белую футболку / Коллаж Главред, фото скриншот

Популярная итальянская фешн-блогер, которая родилась на Сицилии Федерика Люсифора, показала как стилизовать, казалось бы, самые простые вещие в мире: белую рубашку и джинсы.

"Вот повседневный образ, который идеально подходит для тех дней, когда "мне нечего надеть". Несколько дополнительных деталей и подходящих аксессуаров — и вы превратите простой образ в непринужденно шикарный", - написала блогерша о своей стилизации в Instagram.

Как выглядеть стильно в джинсах и белой футболке

Для стилизации, Люсия выбрала трендовую модель денима - джинсы-бочки, укороченную базовую белую футболку и туфли-лодочки с острыми, но короткими носками.

В новом образе, она распустила волосы и сменила обувь. Вместо мятных лодочек она надела винные босоножки с острым носком и открытой пяткой.

Саму белую футболку она заправила в джинсы, подчеркнув талию черным ремнем.

До и после - стилизация базового образа / Фото Instagram/fede_rica_14

Также она надела темно-синий пиджак и аксессуары на шею;

Люсия также воспользовалась популярным стильным лайфхаком - надела резинки на рукава жакета, чтобы подтянуть их и сделать их короче.

Стильный лук блогерша дополнила браслетом, солнечными очками и клатчем, в цвет обуви.

