Главный зимний обряд: что предки выносили из дома и сжигали после Крещения

Для предков дидух был особым символом рождественских праздников.

Когда предки сжигали дидух / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что такое дидух

Когда его нужно сжигать

Дидух — это не просто рождественское украшение из колосков, а "дух дедов" и символ будущего урожая. Предки придавали ему большое значение, поэтому в доме он стоял недолго.

Главред решил разобраться, что делали предки с дидухом после праздников.

Для чего на Рождество дома ставят дидух

Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что в украинских традициях дидух символизирует дух рода, память о предках и благополучие семьи.

Он подчеркнул, что его вносят в дом перед Рождеством в святвече – 24 декабря, как знак того, что предки "возвращаются" в семью, оберегают дом и делят с живыми праздничное время.

"Именно поэтому дидух ставят на почетное место и обращаются с ним с уважением. В течение всего рождественского периода дидух стоит в доме как символ связи поколений и завершения земледельческого года", – говорится в видео.

Почему дидух сжигают в конце праздников

Мужчина добавил, что после Крещения, когда заканчивается цикл зимних праздников, дидух уже не должен оставаться в доме.

По его словам, сжигание дидуха – это не разрушение, а прощание и благодарность. Этот обряд символизирует конец праздников и переход к обычной жизни, а также начало нового годового круга.

Что делают с пеплом от дидуха

Автор видео также сказал, что во многих регионах пепел от дидуха рассыпают по огороду или полю, как знак на урожай и удачу.

"Часть пепла могли подсыпать под плодовые деревья, чтобы они лучше плодоносили. В народе говорили, что вместе с пеплом дидуха в землю переходит сила рода, достаток и благословение на новый земледельческий год", – подытожил он.

Почему нужно сжигать дидух – видео:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

