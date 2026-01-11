Главный зимний обряд: что предки выносили из дома и сжигали после Крещения

Вы узнаете:
- Что такое дидух
- Когда его нужно сжигать
Дидух — это не просто рождественское украшение из колосков, а "дух дедов" и символ будущего урожая. Предки придавали ему большое значение, поэтому в доме он стоял недолго.
Главред решил разобраться, что делали предки с дидухом после праздников.
Для чего на Рождество дома ставят дидух
Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что в украинских традициях дидух символизирует дух рода, память о предках и благополучие семьи.
Он подчеркнул, что его вносят в дом перед Рождеством в святвече – 24 декабря, как знак того, что предки "возвращаются" в семью, оберегают дом и делят с живыми праздничное время.
"Именно поэтому дидух ставят на почетное место и обращаются с ним с уважением. В течение всего рождественского периода дидух стоит в доме как символ связи поколений и завершения земледельческого года", – говорится в видео.
Почему дидух сжигают в конце праздников
Мужчина добавил, что после Крещения, когда заканчивается цикл зимних праздников, дидух уже не должен оставаться в доме.
По его словам, сжигание дидуха – это не разрушение, а прощание и благодарность. Этот обряд символизирует конец праздников и переход к обычной жизни, а также начало нового годового круга.
Что делают с пеплом от дидуха
Автор видео также сказал, что во многих регионах пепел от дидуха рассыпают по огороду или полю, как знак на урожай и удачу.
"Часть пепла могли подсыпать под плодовые деревья, чтобы они лучше плодоносили. В народе говорили, что вместе с пеплом дидуха в землю переходит сила рода, достаток и благословение на новый земледельческий год", – подытожил он.
Почему нужно сжигать дидух – видео:
